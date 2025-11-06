エルゴベビーが抱っこひも部門で3年連続最優秀賞を達成！他2部門と合わせ「トモニテ子育て大賞2025」計3部門に選出

株式会社ダッドウェイ

株式会社ダッドウェイ（本社：神奈川県横浜市代表取締役社長：大野 浩人）は、『トモニテ子育て大賞2025（主催：株式会社エブリー）にて、日本正規総代理店として輸入販売する『Ergobaby（エルゴベビー）』の「OMNI Deluxe（オムニデラックス）」が抱っこひも部門 最優秀賞を受賞。ブランドとして3年連続の最優秀賞獲得となりました。さらに、『munchkin（マンチキン）』の「ミラクルカップ」がマグ部門 優秀賞、『NUK（ヌーク）』の「パーフェクトマッチほ乳びん」が哺乳瓶部門 優秀賞を受賞いたしました。当社はこれからも、親子の暮らしを彩る世界中の優れた育児用品をお届けしてまいります。

トモニテ子育て大賞とは

子育てをサポートする商品は世の中にあふれているけれど、どれを選んでいいのかわからない。そんな方にこそ、安心できる選択肢を。SNSフォロワー数No.1※子育てメディア『トモニテ』が、本当に役立つ商品を厳選するコンテスト。かけがえのない日々を重ねていくすべての家族と、いい商品が出会う場所。それがトモニテ子育て大賞です。

編集部の推薦によってノミネート商品を選定。その中から『トモニテ』ユーザーが「使って良かった」「これからも使い続けたい」と思った商品やサービスを投票し、投票数に応じて各部門の優秀賞と最優秀賞を決定します。

エルゴベビーの「OMNI Deluxe」は使いやすさや肩腰への負担が少なく使える点、マンチキンの「ミラクルカップ」はこぼれにくくコップ飲みをサポートする点、ヌークの「パーフェクトマッチほ乳びん」はデザイン性とほ乳びん拒否に悩む子どもでも受け入れやすい点が評価され、受賞に至りました。

https://election2025.tomonite.com/

※「SNS」＝Instagram、Facebook、YouTube、X、LINE、LINENEWS、Pinterest、TikTok。株式会社エブリー調べ(2024年6月1日時点)

【抱っこひも部門 最優秀賞】エルゴベビー「OMNI Deluxe」

「もっとずっと抱っこしたい」という１人の母親の思いからハワイのマウイ島で誕生しました。エルゴベビーが考えるエルゴノミクス（人間工学）デザインとは、著しく成長する乳幼児期の体に適した位置でサポートし、親も子も動きやすく快適に過ごせること。その哲学により、世界中のファミリーに選ばれ続けてきた抱っこひものプレミアムブランドです 。

2025年2月に発売した「OMNI Deluxe」は、新生児期からオールインワンで長くご使用いただけるOMNIシリーズのフラッグシップモデル。やわらかく通気性に優れたフルメッシュと、風合い豊かなリネンをご用意。抱っこ中でもサッと手が届く6つの収納で、これまで以上に身軽なお出かけを叶えます。また、ボタンやバックル等のパーツが隠れるスマートなデザイン、ベルトに施された目盛りマークで調整を簡単に行えるようになるなど、細部までのこだわりにより装着姿も美しく仕上がりました。進化した快適性とスタイルで、抱っこを次なるステージへと導きます。

＜商品概要＞

商品名 ：エルゴベビー・ベビーキャリア OMNI Deluxe

カラー ：全9色 ※販路限定カラーを含む

対象 ：新生児（体重3.2kg、身長50.8cm）～48カ月（体重20.4kg）

抱き方 ：対面抱き、前向き抱き、腰抱き、おんぶ

税込価格 ：36,850円

【SGマーク認証品】

日本のパパママに安心してご使用いただけるよう、日本正規品はSGマークの認証を受けています。

商品ページ :https://ergobaby.jp/products/cregbcodm?variant=41712676438090

＜トモニテ 編集部コメント＞

新生児から使え、通気性と快適性は抜群！圧倒的な「腰の楽さ」と「安定感」で、パパママも毎日快適に使えるという声が多数！

【マグ部門 優秀賞】マンチキン「ハンドル付き ミラクルカップ」

世界中の家族へ愛があふれる楽しいグッズを！ロサンゼルス発のポップなカラーとミラクルな機能がいっぱいのマンチキン。

日本国内のシリーズ累計出荷数150万個突破※！「ミラクルカップ」は“もうこぼさない！”がキャッチコピーの、逆さにしてもこぼれにくいコップ。くちびるで挟んだところだけ飲み物が出るから、普通のコップのように飲めるのに洋服もテーブルも車も汚しません。

シーンや年齢、好みのデザインでお選びいただける豊富なバリエーションも人気のポイントです。動物たちの環境にスポットをあてたカラフルでキャッチーなデザインのワイルドラブシリーズは、SDGsについて考えるきっかけに。家族おそろいでお使いいただくのもおすすめです。

※2025年5月時点

＜商品概要＞

商品名 ：ハンドル付き ミラクルカップ

容量 ：177ml～

対象 ：6カ月から

税込価格 ：1,485円～

商品ページ :https://www.dadway-onlineshop.com/shop/pages/brand_munchkin.aspx

＜トモニテ 編集部コメント＞

コップ飲みの練習ができると大人気！ 倒してもこぼれないので、親子のストレスが減ったという声も多数届きました。

【哺乳瓶部門 優秀賞】ヌーク「パーフェクトマッチほ乳びん」

ドイツを代表するほ乳びん・おしゃぶりブランド。「母乳育児を応援する」ゆるぎない理念のもと、商品の研究・開発を続けています。

ヌークのほ乳びんは、ドイツで子どもの歯並びの悪化や発語障害が深刻な社会問題となった1950年代に医師や助産師が共同で開発しました。その特長は、おっぱいと同じ口のカタチと運動で飲むことができるニップル。おっぱいを飲む運動であごや舌の筋力が発達し、歯並びの基礎づくり生涯の健康づくりにつながります。母乳で育つお子さまも戸惑わずに受け入れやすいほ乳びんです。

2025年6月に登場した新発想のほ乳びん「パーフェクトマッチ」シリーズでは、70年近く赤ちゃんのことを研究し続けてきた知見に基づき、“赤ちゃんの自然な飲み方”を再定義。母乳を飲むときのように口を大きく開けられる広口設計、やわらかくさらさらとした肌に近い触感など、赤ちゃんの受け入れやすさを追求し、発想を変えて設計しました。

＜商品概要＞

商品名 ：パーフェクトマッチほ乳びん（プラスチック製）

容量 ：150ml、260ml

対象 ：150ml 0カ月から、260ml 3カ月から ※6カ月からの替えニップルあり

税込価格 ：150ml 1,980円、260ml 2,200円、くまのプーさん柄 260ml 2,420円

商品ページ :https://www.dadway-onlineshop.com/shop/nuk/r/rnuk/

＜トモニテ 編集部コメント＞

「おしゃれで可愛いデザイン」「洗いやすく衛生的」など、おしゃれなだけでなく使いやすさも評価されています。ドイツ生まれの信頼できる哺乳瓶です。

会社概要

会社名： 株式会社ダッドウェイ

本社 ： 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番地12

代表 ： 代表取締役社長 大野 浩人

設立 ： 1992年10月1日

資本金： 3,000万円

ＵＲＬ： https://www.dadway.com/

「こどもとワクワクする毎日を」

1992年より世界中の優れたベビー用品を輸入、販売。抱っこひものErgobaby（エルゴベビー）のほか、知育玩具のSassy（サッシー）、ほ乳びんのNUK（ヌーク）、おくるみのaden + anais(TM)（エイデンアンドアネイ）などの日本正規総代理店として国内販売を行っています。日本の子育てファミリーのニーズに合わせたオリジナル商品の企画も。また、ファミリーのためのセレクトショップ『DADWAY』を展開しています。