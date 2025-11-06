韓国大好き！大沢あかねと森香澄がまだ見ぬ韓国へ！豊かな自然と百済の歴史が息づく“忠清道”で女子旅！11月8日(土)テレビ愛知で放送

番組名：大沢あかねと森香澄　美しき忠清道の旅　まだ見ぬ韓国へ


放送日時：2025年11月8日(土)午後3時05分～午後4時　（テレビ愛知ローカル）


出演者：大沢あかね　森香澄


見逃し配信：Locipo　TVer　YouTube


番組ホームページ：https://tv-aichi.co.jp/KoreaChungcheong/(https://tv-aichi.co.jp/KoreaChungcheong/)




【見どころ】


韓国好きな大沢あかねと森香澄が韓国女子旅！舞台は豊かな自然と百済の歴史が息づく“忠清道”。


そこには700年間、東アジアに花開いた百済王国の都があった。公山城や武寧王陵などユネスコ世界遺産の文化遺産が存在し、大沢あかねと森香澄がその歴史を訪ねる。


そして旅の醍醐味と言えば、ご当地グルメ。韓国の歴代大統領も訪れたという名店で公州クッパを堪能。出てきたのは名産品の生栗。初めて食べる味に2人は・・・。


旅の最後に訪れたユッコリ総合市場で出会ったノリノリ名物オジサンが作るかぼちゃ飴は絶品。韓国の観光地はソウルやプサンだけじゃない！知られざる韓国の魅力を発見する！