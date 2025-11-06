【北海道標津町】第11回ふるさとチョイス大感謝祭に出店します！！

標津町

2025年11月8日・9日の2日間、パシフィコ横浜に全国から過去最多164の自治体が集結

北海道標津町（町長：山口将悟）は、国内最大級のふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」（ https://www.furusato-tax.jp/ ）を企画・運営する株式会社トラストバンク（本社：東京都品川区、以下「トラストバンク」）が2025年11月8日（土）、9日（日）の2日間、「パシフィコ横浜」（横浜市）にて開催する、ふるさと納税のお礼の品など地域の魅力を紹介する日本最大級のふるさと納税イベント「第11回ふるさとチョイス大感謝祭」へ参加します。

標津町のブースでは、いくらやホタテなどの特産品が当たるガラポン抽選会を開催します。

鮭とともにある暮らしが息づく日本遺産「鮭の聖地の物語」のまちであり、安心安全な食材をお届けする「食の生産のまち」として自信をもってご用意する特産品を通じて、標津町の魅力を直接感じていただけます。この機会にぜひ「東の果てのサーモン郷」の魅力に触れてみませんか。

皆さまのご来場を標津町ブースでお待ちしています！

＜ふるさとチョイス大感謝祭について＞

「ふるさとチョイス大感謝祭」は、自治体や地域の事業者・生産者が寄付者に感謝を伝えることをコンセプトとしたイベントで、今年で11回目を迎えます。今回のテーマは、「つたえる想い、つながる未来」。

地域で奮闘する人々と寄付者が直接交流し、お互いの想いを伝え合うことで、関係性をさらに深めることを目指しています。会場では、単にお礼の品である特産品の魅力を伝えるだけでなく、寄付金の使い道を来場者に発信します。これにより、寄付者の皆様に自身の寄付の意義を実感していただき、地域のファンになっていただくことを目的としています。

この取り組みを通じて、寄付者と地域との継続的なつながりを生み出し、関係人口や交流人口の拡大につなげていきます。

会場では、全国164の自治体（予定）や地域の方々と直接交流できるほか、地域の魅力がつまった特産品や伝統工芸など、多彩なお礼の品を「食べる」「飲む」「体験する」ことで楽しみながら、地域の魅力を感じていただけるイベントとなっています。

□■ 「ふるさとチョイス大感謝祭」の概要 ■□

開催日時： 2025年11月8日(土) 9:00～17:00、9日(日) 9:30～16:30

会場： パシフィコ横浜 展示ホールC・Dホール（神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1）

参加費： 無料

主催： 株式会社トラストバンク

イベントページ： https://www.furusato-tax.jp/feature/a/daikanshasai/2025

出展自治体数（予定）：過去最多の164自治体

標津漁港の夜明け

＜本件に関するお問い合わせ＞

北海道標津町企画政策課 ふるさと納税担当

電話：0153-85-7240