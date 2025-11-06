ROSSO 20th SPECIAL CONTENTS “Emotional Femininity” vol. 2 【airy knit series】
- 私の心を満たすファッション。
20年の歩みとともに磨かれてきたURBAN RESEARCH ROSSOの美意識。
今を生きる女性へ、感性を揺さぶる特別なアイテムをお届けします。
20年という節目を迎えたURBAN RESEARCH ROSSOから、これまでの歩みの中で育まれてきた「美しさ」や「女性らしさ」への想いを込めた、特別なコンテンツをお届けします。
“Emotional Femininity”と題したこの企画では、今を生きる女性たちに寄り添い、心に響くファッションを提案。
第2弾となる【airy knit series】では、上質な軽さと、心地よさにこだわった“エアリーニットシリーズ”をご紹介します。
エアリーニット2WAYカーディガン
品番：RAA7-22K705
価格：17,600円 (税込)
発売日：2025年11月7日(金)予定
エアリーニット2WAYネックプルオーバー
品番：RAA7-22K707
価格：18,700円 (税込)
発売日：2025年11月7日(金)予定
エアリーニットボタンデザインビスチェ
品番：RAA7-22K706
価格：11,550円 (税込)
発売日：2025年11月7日(金)予定
オンラインストアコンテンツでは、各アイテムを使用したURBAN RESEARCH ROSSOらしいコーディネートのポイントや詳細を掲載。
これからの寒くなる季節に、思わず真似したくなるコーディネートが見つかります。
この“Emotional Femininity”シリーズも、残すところあと1回。
次回、最終弾の公開もどうぞお楽しみに。
> ONLINE STORE SPECIAL CONTENTS
【販売店舗】
URBAN RESEARCH ONLINE STORE
URBAN RESEARCH ROSSO 各店
URBAN RESEARCH ROSSO Instagram
@ ur_rosso