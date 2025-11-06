ROSSO 20th SPECIAL CONTENTS “Emotional Femininity” vol. 2 【airy knit series】

株式会社アーバンリサーチ

- 私の心を満たすファッション。

20年の歩みとともに磨かれてきたURBAN RESEARCH ROSSOの美意識。

今を生きる女性へ、感性を揺さぶる特別なアイテムをお届けします。

20年という節目を迎えたURBAN RESEARCH ROSSOから、これまでの歩みの中で育まれてきた「美しさ」や「女性らしさ」への想いを込めた、特別なコンテンツをお届けします。

“Emotional Femininity”と題したこの企画では、今を生きる女性たちに寄り添い、心に響くファッションを提案。

第2弾となる【airy knit series】では、上質な軽さと、心地よさにこだわった“エアリーニットシリーズ”をご紹介します。

エアリーニット2WAYカーディガン(https://www.urban-research.jp/shop/g/gRAA7-22K705/?_ga=2.227974874.67360007.1762409497-1769728915.1762409497)

品番：RAA7-22K705

価格：17,600円 (税込)

発売日：2025年11月7日(金)予定

エアリーニット2WAYネックプルオーバー(https://www.urban-research.jp/shop/g/gRAA7-22K707/?_ga=2.227974874.67360007.1762409497-1769728915.1762409497)

品番：RAA7-22K707

価格：18,700円 (税込)

発売日：2025年11月7日(金)予定

エアリーニットボタンデザインビスチェ(https://www.urban-research.jp/shop/g/gRAA7-22K706/?_ga=2.227974874.67360007.1762409497-1769728915.1762409497)

品番：RAA7-22K706

価格：11,550円 (税込)

発売日：2025年11月7日(金)予定



オンラインストアコンテンツでは、各アイテムを使用したURBAN RESEARCH ROSSOらしいコーディネートのポイントや詳細を掲載。

これからの寒くなる季節に、思わず真似したくなるコーディネートが見つかります。

この“Emotional Femininity”シリーズも、残すところあと1回。

次回、最終弾の公開もどうぞお楽しみに。

20th SPECIAL CONTENTS “Emotional Femininity”

vol. 2 【airy knit series】

> ONLINE STORE SPECIAL CONTENTS(https://www.urban-research.jp/shop/pages/c-special-rosso-w-251017-20th.aspx?_ga=2.159470330.67360007.1762409497-1769728915.1762409497)

【販売店舗】

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/pages/c-special-rosso-w-251017-20th.aspx?_ga=2.159470330.67360007.1762409497-1769728915.1762409497)

URBAN RESEARCH ROSSO 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store3/)

URBAN RESEARCH ROSSO Instagram

@ ur_rosso(https://www.instagram.com/ur_rosso/)