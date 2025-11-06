フェンディ、Stray Kidsバンチャンの新曲「Roman Empire」のリリースを祝し、「パラッツォ フェンディ ソウル」にてスペシャルイベントを開催！

フェンディ・ジャパン株式会社

イタリア・ローマ（Rome）を代表するラグジュアリーブランド フェンディ（FENDI）は、2025年11月4日（火）、グローバルK-POPグループ「Stray Kids（ストレイキッズ）」のリーダーであり、メゾンのブランドアンバサダーを務めるバンチャン（Bang Chan）の新曲「Roman Empire」のリリースを記念して、韓国・ソウル（Seoul）ブティックの「パラッツォ フェンディ ソウル（Palazzo FENDI Seoul）」 にて、スペシャルイベントを開催しました。





フェンディのローマの伝統とバンチャンの音楽的才能が独自に融合したこのイベントは、昨夏、ローマのフェンディ本社「イタリア文明宮（Palazzo della Civilta Italiana）」で「Roman Empire」のミュージックビデオが撮影されて以来の、創造的な旅の最終章を飾るものとなりました。本イベントでは、バンチャンの「Roman Empire」の世界観が多角的に表現され、ゲストはソウルとローマの出会いを演出する印象的なポスターウォールに迎えられました。ブティックの各フロアは、芸術的なコラボレーションを表現するため、細部にまでこだわってデザインされました。2階では、プライベートなミュージックブースで新曲を心ゆくまで楽しみ、フォトゾーンで記念撮影ができる空間が広がり、3階では、ミュージックビデオでバンチャンが実際に着用した、フェンディ 2026年春夏プレコレクションのルックが展示されました。イベントは4階のプライベートな空間でクライマックスを迎え、「イタリア文明宮」のアーチをイメージしたLEDディスプレイが、バンチャンの感動的なライブパフォーマンスの没入感のある背景となり、会場全体を熱狂の渦に巻き込みました。

フェンディとバンチャンの卓越した創造的精神を体現する「Roman Empire」は、クラフツマンシップと現代的な表現を新たな視点から再定義する特別な音楽プロジェクトです。バンチャンが作詞、作曲、プロデュースを手がけたこの楽曲は、音楽という言語を通して解釈されたフェンディの不朽のアイコン「ピーカブー（Peekaboo）」バッグや、メゾンを象徴する「F」へオマージュを捧げています。芸術性と革新性を称えるこのコラボレーションは、フェンディのローマの遺産と若い世代の活気あるエネルギーを見事に融合させ、他に類を見ない相乗効果を生み出しています。



バンチャンによる「Roman Empire」および関連コンテンツは、FENDI.comおよびフェンディの公式SNSを通じて、視聴可能です。