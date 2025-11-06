世界各国から投資家・スタートアップエコシステムビルダーが再び集結 「JAPAN INNOVATION WEEK 2025」開催決定

フォースタートアップス株式会社

成長産業支援事業を推進するフォースタートアップス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：志水 雄一郎 以下、フォースタートアップス）は、11月開催のカンファレンス「GRIC2025」が、世界各国から投資家・スタートアップエコシステムビルダーの集結する「JAPAN INNOVATION WEEK 2025」に参画することを発表いたします。

「JAPAN INNOVATION WEEK 2025」では、世界と日本のスタートアップ・エコシステムを繋ぐ、6つのカンファレンス・ネットワーキングイベントが開催されます。世界最大のプレシードインベスターであるTechstarsが開催するスタートアップ・アクセラレーションプログラム「Techstars Tokyo」のデモデイをはじめ、CVC（コーポレート・ベンチャー・キャピタル）に特化したGlobal Corporate Venturing主催のアジアと世界のCVCが交流する機会となる「GCV Asia: Congress」、「GRIC2025」、米国BtoB分野特化型アクセラレーターAlchemistによるスタートアップ・アクセラレーションプログラム「Alchemist Japan」の投資家向けネットワーキングイベント、スタートアップ、投資家、企業パートナーによるグローバルコミュニティの「Entrepreneurs Roundtable Tokyo」、そして「Entrepreneurs & Angel Investors Cross Day」です。

昨年は多くの海外投資家が参加し、イベント間の連携も強化されました。今年も各カンファレンス・イベントとの相互連携により、さらなるイノベーション創出を目指しますので、ぜひご参加ください。

「JAPAN INNOVATION WEEK」開催イベント一覧

11月11日（火） Techstars Tokyo DEMO DAY 2025

Techstars Tokyo DEMO DAY 2025は、120カ国・地域の応募から採択率1%以下で選抜された日本および海外12社のスタートアップによる、3ヶ月間のアクセラレータプログラムの成果発表の場です。引き続きアジアで唯一のTechstarsプログラム開催地となる日本には、国内外の投資家をはじめとするエコシステム関係者が集まり、新たな共創機会を創出します。

【開催概要】

・日時：2025年11月11日（火）13:00 - 19:30

・場所：東京都内（※ご登録後にご案内します）

・主催：Techstars Tokyo、三井不動産、ジェトロ

※Techstars Tokyoは、内閣府、経済産業省及び東京都の協力のもと、実施しています。

・URL： https://lu.ma/e/evt-idYwJE1dbF00pth（招待制）

・言語：英語（日本語翻訳あり）

11月12日（水）GCV Asia: Congress

「GCV Asia: Congress」は、CVCに特化したGlobal Corporate Venturingが東京で開催するアジア版フラッグシップイベントです。世界のCVC動向・知見・ネットワークが一堂に会し、国際的なCVC組織と日本・アジアの企業・VCを結びつけ、投資・ベンチャー成長の機会を創出します。15以上のセッションに40名超のCVC関係者が登壇し、CVC運営の現況や課題に加え、生成AIやエネルギー転換といった注目業界の最新インサイトを発信します。

【開催概要】

・日時：2025年11月12日（水）8:15-19:30

・場所：ベルサール新宿グランドコンファレンスセンター

・主催：Global Corporate Venturing

・共催：Woven Capital

・URL：https://www.gcvasia.com/

‍11月13日（木） GRIC2025 ※オンラインセッションは11月11・12日開催

GRIC（GROWTH INDUSTRY CONFERENCE ）は、成長産業に特化した国内最大規模のハイブリッド型グローバルカンファレンス&コミュニティです。オンライン配信とオフライン会場でのハイブリッド形式で開催、期間は11月11日（火）～13日（木）の3日間。国内外トップティアのエコシステムビルダーが発信する"機会"、集う"場"であると共に、進化・成長を続ける挑戦者のためのコミュニティの場と位置付けております。‍

【開催概要】

・日時：11月11日（火）オンライン配信 10:00-18:00※予定

11月12日（水）オンライン配信 10:00-18:00※予定

11月13日（木）オンライン配信＆渋谷ヒカリエ ヒカリエホール 10:00-19:00※予定

※上記内容は予告なく変更する場合がございます。

・場所：ハイブリッド開催（オフライン：渋谷ヒカリエ ヒカリエホール、オンライン：EventHub）

・主催：フォースタートアップス株式会社

・URL：https://gric.forstartups.com/

11月13日（木） Alchemist Japan Investor Circle: Bridging Japan and Global

世界で活躍するスタートアップへの投資を行うエンジェル投資家、シード・アーリーインベスター、また、海外展開を視野に入れた起業家を対象とした招待制のイベントです。アーリーステージの投資家同士の率直な意見交換を促進し、Alchemist JapanやJETROプログラムをはじめとした有望なスタートアップ創業者との出会いの機会を創出することを目的としています。

【開催概要】

・日時：2025年11月13日（木）17:00-19:30

・場所：東京都内（※ご登録後にご案内します）

・主催：Alchemist Japan、三菱地所、ONE Capital、ジェトロ

※ Alchemist Japanは、内閣府、経済産業省及び東京都の協力のもと、実施しています。

・URL：https://luma.com/6y97hvb2

11月13日（木） Entrepreneurs Roundtable Tokyo 6 at Japan Innovation Week

Entrepreneurs Roundtable Tokyoは、スタートアップ、投資家、企業パートナーによるグローバルコミュニティです。最大5社のスタートアップが自社ビジネスのピッチを行い、投資家からのフィードバックと出資に繋がる機会が得られます。また、ゲストとして2名のVCを向かえ、パネルディスカッションも実施します。トップ投資家から直接フィードバックを受け、自社の成長や改善点を学べる、貴重な機会です！

【開催概要】

・日時：11月13日（木）17:30～19:30

・場所：東京都内（※ご登録後にご案内します）

・主催：Remarkable Ventures Climate、Entrepreneurs Roundtable Accelerator (ERA)、ERA Global、ジェトロ

・URL：https://luma.com/0e1alm15

11月14日（金）Entrepreneurs & Angel Investors Cross Day

Jason Calacanis氏来日によるプログラムお披露目イベントを開催。Uber、Robinhoodなどへの初期投資で知られる著名エンジェル投資家Jason Calacanis氏と共に、「J-StarX」の新コースをスタートします。起業家とエンジェル投資家を対象に、グローバルな視点での育成と日本のエンジェル投資エコシステム発展を目指します。起業家・投資家の皆様のご参加をお待ちしております！

【開催概要 】

・日時：11月14日（金）16:30～19:00

・場所：SHIBUYA QWS

・主催：LAUNCH、ジェトロ

・URL：https://luma.com/cm0x90mk

