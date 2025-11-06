「ITエンジニア本大賞2026」ITエンジニアが選ぶ、今年のおすすめ本！技術書、ビジネス書のWeb投票を受付開始

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）が主催する「ITエンジニア本大賞2026」は、ITエンジニアが選ぶITエンジニアに読んでほしいおすすめの技術書・ビジネス書のWeb投票を2025年11月6日（木）より開始します。

ITエンジニアがみんなで選ぶ、今年のおすすめ本

ITエンジニア本大賞は、ITエンジニアがITエンジニアに読んでほしい技術書・ビジネス書を選ぶイベントです。 2014年からスタートし、今回が13回目の開催となります。

前回は4,500を超えるWeb投票と、プレゼン大会によって2025技術書大賞とビジネス書大賞が選出されました。全国各地の書店で「ITエンジニア本大賞フェア」も開催しました。

今回も、この1年を振り返っておすすめしたい技術書やビジネス書（出版社、刊行年問わず）のWeb投票を2025年12月7日（日）まで受け付けます。

得票数の多かった本は、「技術書・ビジネス書各ベスト10」として発表。さらに、技術書・ビジネス書各上位3タイトル（計6タイトル）の著者や編集者、翻訳者などによるプレゼン大会を、総合ITカンファレンス「Developers Summit 2026」内でおこない、各大賞を決定します。



◎「ITエンジニア本大賞2026」公式Webサイト：

https://www.shoeisha.co.jp/campaign/award/

投票は上記公式サイトより受け付けます。対象となる本の出版社や刊行年は問いません。投票の参考として、販売ランキング上位の本や特別ゲスト、特別協力メディアのみなさんが推薦した、おすすめの技術書・ビジネス書などを公式サイト上にてご紹介しています。今回の特別ゲストは、ITエンジニア本大賞2025の技術書大賞受賞作の著者である野溝のみぞうさんとビジネス書大賞受賞作の編集者である宮本沙織さんのお二人です。

■開催概要

ITエンジニア本大賞2026

- 開催期間：2025年11月6日（木）～2026年2月19日（木）- 対象書籍：技術書、ビジネス書全般。刊行年は問わないが、この1年を振り返っておすすめしたい書籍※過去の大賞（https://www.shoeisha.co.jp/campaign/award/about#past）は、殿堂入りとし、選考から除外します- 選考方法：・Web一般投票（12/7まで）で、技術書・ビジネス書各ベスト10を選出・特に投票の多かった書籍のプレゼン大会＆最終投票を実施、大賞を決定- 主催 ：翔泳社- 特別協力：各メディア、全国書店、電子書籍ストアなど- 公式Webサイト：https://www.shoeisha.co.jp/campaign/award/- 公式Facebookページ：https://www.facebook.com/ITbookaward- 公式Xアカウント：https://x.com/ITbookaward

■スケジュール

- Web投票：2025年11月6日（木）～2025年12月7日（日）、公式サイトにて募集- 技術書・ビジネス書各ベスト10の発表：2026年1月下旬頃、公式サイトなどで発表予定- プレゼン大会＆最終投票：2026年2月19日（木）Developers Summit 2026内にて開催- 技術書・ビジネス書大賞の発表：2026年2月19日（木）Developers Summit 2026内プレゼン大会後に発表

