【フォロー＆RPで押井守監督の直筆サイン入り復刻パンフレットが3名様に当たる！】『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 4Kリマスター版』10月31日（金）より全国リバイバル上映中！

株式会社つみき(C)1995 士郎正宗／講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」主催のリバイバル上映プロジェクトにて、劇場公開30周年を記念してリバイバル上映することが決定した『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 4Kリマスター版』。

このたび、全国リバイバル上映を記念して復刻された『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』パンフレットに押井守監督の直筆サインを描いていただきました！

そして、こちらのサイン入り復刻パンフレットが抽選で3名様に当たるSNSプレゼントキャンペーンがスタート！

Filmarksリバイバル上映（@Filmarks_ticket(https://twitter.com/Filmarks_ticket)）の公式Xアカウントをフォロー、キャンペーン投稿をリポストで、応募者の中から”3名様”に、押井守監督サイン入り復刻パンフレットをプレゼントいたします。

※サイン箇所は保護フィルムが貼られた状態となります。

詳しくは【『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 4Kリマスター版』 SNSプレゼントキャンペーン】をチェック！

【『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』SNSプレゼントキャンペーン】

■プレゼント内容

・ 押井守監督サイン入り復刻パンフレット

※サイン箇所は保護フィルムが貼られた状態となります。

■応募期間

2025年11月6日（木）15:00 ～ 11月19日（水）23:59

■当選者数

3名

■応募方法

・X（Twitter）からの応募

Filmarksリバイバル上映（@Filmarks_ticket）アカウントをフォロー、キャンペーン投稿をリポスト。

応募者の中から抽選で3名様にプレゼント！

※当選者の方にはFilmarksリバイバル上映公式アカウントよりDMにてご連絡いたします

【『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』復刻パンフレット】

(C)1995 士郎正宗／講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT

『GHOST IN THE SHELL／攻殻機動隊 4Kリマスター版』公開にあわせ、当時の劇場パンフレットを鮮明に復刻。

作品世界をより深く味わうための一冊を、ぜひ手に取ってください。

B4サイズ、全18ページ

■価格：\1650（税込）

■購入方法：

・一部上映劇場にて販売

・ECサイト「Filmarks STORE」にて（11月7日（金）12:00～11月13日（金）23:59）販売

「Filmarks STORE」：https://store.filmarks.com/

※当時の掲載内容から広告ページに一部変更がございます

※商品には数に限りがございます。売切の際はご容赦ください

＜販売劇場 一覧＞

［北海道］札幌シネマフロンティア、サツゲキ、イオンシネマ釧路（11/07～）

［宮城］MOVIX仙台、109シネマズ富谷、イオンシネマ石巻

［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ

［山形］ソラリス、鶴岡まちなかキネマ（11/22～）

［茨城］シネプレックスつくば、イオンシネマ守谷

［栃木］MOVIX宇都宮、109シネマズ佐野

［群馬］イオンシネマ高崎、イオンシネマ太田

［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ浦和美園、イオンシネマ春日部、イオンシネマ川口、ユナイテッド・シネマ ウニクス南古谷、川越スカラ座（11/01～）

［千葉］MOVIX柏の葉、USシネマ千葉ニュータウン、キネマ旬報シアター（11/01～）

［東京］新宿ピカデリー、池袋HUMAXシネマズ、シネクイント、キネカ大森、イオンシネマ板橋、109シネマズプレミアム新宿、109シネマズ木場、MOVIX亀有、MOVIX昭島、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、アップリンク吉祥寺

［神奈川］チネチッタ、ムービル、109シネマズ川崎、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい、イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマ座間、小田原コロナシネマワールド

［新潟］イオンシネマ新潟西

［富山］ほとり座

［石川］イオンシネマ金沢（11/07～）

［長野］イオンシネマ松本、イオンシネマ須坂、長野相生座・ロキシー

［静岡］静岡シネ・ギャラリー

［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、ミッドランドシネマ名古屋空港、109シネマズ名古屋、イオンシネマ名古屋茶屋、イオンシネマ長久手、イオンシネマ豊田KiTARA、シネマワールド ららぽーと安城、豊川コロナシネマワールド

［三重］109シネマズ四日市

［京都］MOVIX京都、イオンシネマ京都桂川、アップリンク京都、イオンシネマ高の原（11/07～）

［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ茨木、イオンシネマ四條畷、イオンシネマ シアタス心斎橋（11/07～）

［兵庫］kino cinema神戸国際、塚口サンサン劇場、OSシネマズ 神戸ハーバーランド

［和歌山］イオンシネマ和歌山

［島根］イオンシネマ松江（11/07～）

［岡山］イオンシネマ岡山

［広島］MOVIX広島駅、福山コロナシネマワールド、シネマ尾道

［福岡］ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13、KBCシネマ、イオンシネマ大野城、小倉コロナシネマワールド

［佐賀］イオンシネマ佐賀大和（11/07～）

［長崎］ローソン・ユナイテッドシネマ長崎、シネマボックス太陽

［熊本］熊本ピカデリー

［大分］大分シネマ5（11/01～）

［宮崎］宮崎キネマ館

［鹿児島］ガーデンズシネマ

［沖縄］サザンプレックス（11/21～）

【予告編】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lZI-nHmun1w ]

※予告編は4K画質ではございません。

『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 4Kリマスター版』公開情報

公開日：2025年10月31日（金）より2週間限定

公開劇場：全国95館（公開劇場は順次追加予定です）

料金：1,600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 4Kリマスター版』公開劇場

※上映劇場が変更となる場合があります

※チケット販売は、各劇場にて行います

※1600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます

※4K素材での上映ですが、劇場やスクリーンによって2K上映となる場合があります

『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 4Kリマスター版』作品情報

(C)1995 士郎正宗／講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT

1995年／日本／85分

https://filmarks.com/movies/98651

原作：⼠郎正宗（「攻殻機動隊」講談社刊）

監督・脚本：押井守

制作：プロダクション I.G

＜あらすじ＞

西暦2029年―。

情報化の進展と同調するように、より高度に凶悪化していく犯罪に対抗するため、精鋭サイボーグたちによる特殊部隊・公安9課、通称“攻殻機動隊”が設立された。隊長である全身義体のサイボーグ・草薙素子は、国際的に指名手配された正体不明のハッカー“人形使い”を巡る捜査に乗り出すことになるが―。

【Filmarksリバイバルとは】

Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービスFilmarksが企画・主催するリバイバル上映プロジェクトです。過去の名作に新たな光を当て映画館で鑑賞する機会を増やし、映画文化を未来の世代へ伝えていく活動を行っています。

・Filmarksリバイバル上映

X： https://twitter.com/Filmarks_ticket(https://twitter.com/Filmarks_ticket)（@Filmarks_ticket）

オフィシャルサイト：https://revival.filmarks.com/