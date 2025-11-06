【フォロー＆RPで押井守監督の直筆サイン入り復刻パンフレットが3名様に当たる！】『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 4Kリマスター版』10月31日（金）より全国リバイバル上映中！
(C)1995 士郎正宗／講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT
国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」主催のリバイバル上映プロジェクトにて、劇場公開30周年を記念してリバイバル上映することが決定した『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 4Kリマスター版』。
このたび、全国リバイバル上映を記念して復刻された『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』パンフレットに押井守監督の直筆サインを描いていただきました！
そして、こちらのサイン入り復刻パンフレットが抽選で3名様に当たるSNSプレゼントキャンペーンがスタート！
Filmarksリバイバル上映（@Filmarks_ticket(https://twitter.com/Filmarks_ticket)）の公式Xアカウントをフォロー、キャンペーン投稿をリポストで、応募者の中から”3名様”に、押井守監督サイン入り復刻パンフレットをプレゼントいたします。
※サイン箇所は保護フィルムが貼られた状態となります。
詳しくは【『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 4Kリマスター版』 SNSプレゼントキャンペーン】をチェック！
【『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』SNSプレゼントキャンペーン】
■プレゼント内容
・ 押井守監督サイン入り復刻パンフレット
※サイン箇所は保護フィルムが貼られた状態となります。
■応募期間
2025年11月6日（木）15:00 ～ 11月19日（水）23:59
■当選者数
3名
■応募方法
・X（Twitter）からの応募
Filmarksリバイバル上映（@Filmarks_ticket）アカウントをフォロー、キャンペーン投稿をリポスト。
応募者の中から抽選で3名様にプレゼント！
※当選者の方にはFilmarksリバイバル上映公式アカウントよりDMにてご連絡いたします
【『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』復刻パンフレット】
(C)1995 士郎正宗／講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT
『GHOST IN THE SHELL／攻殻機動隊 4Kリマスター版』公開にあわせ、当時の劇場パンフレットを鮮明に復刻。
作品世界をより深く味わうための一冊を、ぜひ手に取ってください。
B4サイズ、全18ページ
■価格：\1650（税込）
■購入方法：
・一部上映劇場にて販売
・ECサイト「Filmarks STORE」にて（11月7日（金）12:00～11月13日（金）23:59）販売
「Filmarks STORE」：https://store.filmarks.com/
※当時の掲載内容から広告ページに一部変更がございます
※商品には数に限りがございます。売切の際はご容赦ください
＜販売劇場 一覧＞
［北海道］札幌シネマフロンティア、サツゲキ、イオンシネマ釧路（11/07～）
［宮城］MOVIX仙台、109シネマズ富谷、イオンシネマ石巻
［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ
［山形］ソラリス、鶴岡まちなかキネマ（11/22～）
［茨城］シネプレックスつくば、イオンシネマ守谷
［栃木］MOVIX宇都宮、109シネマズ佐野
［群馬］イオンシネマ高崎、イオンシネマ太田
［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ浦和美園、イオンシネマ春日部、イオンシネマ川口、ユナイテッド・シネマ ウニクス南古谷、川越スカラ座（11/01～）
［千葉］MOVIX柏の葉、USシネマ千葉ニュータウン、キネマ旬報シアター（11/01～）
［東京］新宿ピカデリー、池袋HUMAXシネマズ、シネクイント、キネカ大森、イオンシネマ板橋、109シネマズプレミアム新宿、109シネマズ木場、MOVIX亀有、MOVIX昭島、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、アップリンク吉祥寺
［神奈川］チネチッタ、ムービル、109シネマズ川崎、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい、イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマ座間、小田原コロナシネマワールド
［新潟］イオンシネマ新潟西
［富山］ほとり座
［石川］イオンシネマ金沢（11/07～）
［長野］イオンシネマ松本、イオンシネマ須坂、長野相生座・ロキシー
［静岡］静岡シネ・ギャラリー
［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、ミッドランドシネマ名古屋空港、109シネマズ名古屋、イオンシネマ名古屋茶屋、イオンシネマ長久手、イオンシネマ豊田KiTARA、シネマワールド ららぽーと安城、豊川コロナシネマワールド
［三重］109シネマズ四日市
［京都］MOVIX京都、イオンシネマ京都桂川、アップリンク京都、イオンシネマ高の原（11/07～）
［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ茨木、イオンシネマ四條畷、イオンシネマ シアタス心斎橋（11/07～）
［兵庫］kino cinema神戸国際、塚口サンサン劇場、OSシネマズ 神戸ハーバーランド
［和歌山］イオンシネマ和歌山
［島根］イオンシネマ松江（11/07～）
［岡山］イオンシネマ岡山
［広島］MOVIX広島駅、福山コロナシネマワールド、シネマ尾道
［福岡］ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13、KBCシネマ、イオンシネマ大野城、小倉コロナシネマワールド
［佐賀］イオンシネマ佐賀大和（11/07～）
［長崎］ローソン・ユナイテッドシネマ長崎、シネマボックス太陽
［熊本］熊本ピカデリー
［大分］大分シネマ5（11/01～）
［宮崎］宮崎キネマ館
［鹿児島］ガーデンズシネマ
［沖縄］サザンプレックス（11/21～）
【予告編】[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lZI-nHmun1w ]
※予告編は4K画質ではございません。
『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 4Kリマスター版』公開情報
公開日：2025年10月31日（金）より2週間限定
公開劇場：全国95館（公開劇場は順次追加予定です）
料金：1,600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）
※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。
※劇場により、上映日・上映期間が異なります。
『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 4Kリマスター版』公開劇場
［北海道］札幌シネマフロンティア、サツゲキ、イオンシネマ釧路（11/07～）
［宮城］MOVIX仙台、109シネマズ富谷、イオンシネマ石巻
［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ
［山形］ソラリス、鶴岡まちなかキネマ（11/22～）
［茨城］シネプレックスつくば、イオンシネマ守谷
［栃木］MOVIX宇都宮、109シネマズ佐野、小山シネマロブレ（11/21～）
［群馬］イオンシネマ高崎、イオンシネマ太田
［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ浦和美園、イオンシネマ春日部、イオンシネマ川口、ユナイテッド・シネマ ウニクス南古谷、川越スカラ座（11/01～）
［千葉］MOVIX柏の葉、USシネマ千葉ニュータウン、キネマ旬報シアター（11/01～）
［東京］新宿ピカデリー、池袋HUMAXシネマズ、シネクイント、キネカ大森、イオンシネマ板橋、109シネマズプレミアム新宿、109シネマズ木場、MOVIX亀有、MOVIX昭島、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、アップリンク吉祥寺、Morc阿佐ヶ谷（11/14～）、CINEMA NEKO（12/12～）
［神奈川］チネチッタ、ムービル、109シネマズ川崎、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい、イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマ座間、小田原コロナシネマワールド
［新潟］イオンシネマ新潟西、高田世界館
［富山］ほとり座
［石川］イオンシネマ金沢（11/07～）
［長野］イオンシネマ松本、イオンシネマ須坂、長野相生座・ロキシー
［静岡］静岡シネ・ギャラリー
［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、ミッドランドシネマ名古屋空港、109シネマズ名古屋、イオンシネマ名古屋茶屋、イオンシネマ長久手、イオンシネマ豊田KiTARA、シネマワールド ららぽーと安城、豊川コロナシネマワールド
［三重］109シネマズ四日市
［京都］MOVIX京都、イオンシネマ京都桂川、アップリンク京都、イオンシネマ高の原（11/07～）
［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ茨木、イオンシネマ四條畷、イオンシネマ シアタス心斎橋（11/07～）
［兵庫］kino cinema神戸国際、塚口サンサン劇場、OSシネマズ 神戸ハーバーランド、ヱビスシネマ。（11/14～）、洲本オリオン（11/28～）
［和歌山］イオンシネマ和歌山
［島根］イオンシネマ松江（11/07～）
［岡山］イオンシネマ岡山
［広島］MOVIX広島駅、福山コロナシネマワールド、シネマ尾道
［高知］キネマミュージアム（11/14～）
［福岡］ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13、KBCシネマ、イオンシネマ大野城、小倉コロナシネマワールド
［佐賀］イオンシネマ佐賀大和（11/07～）
［長崎］ローソン・ユナイテッドシネマ長崎、シネマボックス太陽
［熊本］熊本ピカデリー
［大分］大分シネマ5（11/01～）
［宮崎］宮崎キネマ館
［鹿児島］ガーデンズシネマ
［沖縄］サザンプレックス（11/21～）
※上映劇場が変更となる場合があります
※チケット販売は、各劇場にて行います
※1600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）
※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます
※4K素材での上映ですが、劇場やスクリーンによって2K上映となる場合があります
『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 4Kリマスター版』作品情報
(C)1995 士郎正宗／講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT
1995年／日本／85分
https://filmarks.com/movies/98651
原作：⼠郎正宗（「攻殻機動隊」講談社刊）
監督・脚本：押井守
制作：プロダクション I.G
＜あらすじ＞
西暦2029年―。
情報化の進展と同調するように、より高度に凶悪化していく犯罪に対抗するため、精鋭サイボーグたちによる特殊部隊・公安9課、通称“攻殻機動隊”が設立された。隊長である全身義体のサイボーグ・草薙素子は、国際的に指名手配された正体不明のハッカー“人形使い”を巡る捜査に乗り出すことになるが―。
【Filmarksリバイバルとは】
Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービスFilmarksが企画・主催するリバイバル上映プロジェクトです。過去の名作に新たな光を当て映画館で鑑賞する機会を増やし、映画文化を未来の世代へ伝えていく活動を行っています。
・Filmarksリバイバル上映
X： https://twitter.com/Filmarks_ticket(https://twitter.com/Filmarks_ticket)（@Filmarks_ticket）
オフィシャルサイト：https://revival.filmarks.com/