【ＢＳ日テレ】１１月は男女同会場開催！「ゴルフサバイバル」生涯獲得賞金４億プロに若手選手が挑む１１月！／「ゴルフサバイバル男」女子プロ、男子プロそれぞれの戦術の違いを徹底解説

株式会社ＢＳ日本ゴルフサバイバル １１月７日（金）よる９時放送

ＢＳ日テレで１１月７日(金)夜９時から放送の「ゴルフサバイバル」１１月の陣、戦いの舞台となる埼玉県・鴻巣カントリークラブは水田に囲まれたフラットな地形に展開する林間コース。池が多く様々な形でホールに絡んでくるため、池をどのように攻略するかが最大のポイントであり、難関となる。

ゴルフサバイバル １１月の陣 出場選手一覧

今回、出場する選手の中で一番実績をあげているのが藤本麻子（３５）。これまでに、ツアー１勝、生涯獲得賞金は４億円を超える。優勝大本命のプロは若手選手を相手に実力の差を見せつけるか！？

１９歳で結婚・出産し、その後、２０２３年にプロテスト合格を果たした神谷和奏（２４）は２回目の出場となる。前回は、最終９番ホールまで進んだものの池に入れてしまい、あと一歩で優勝を逃した。ライバルは“池”と話す神谷は今回、JLPGA会員プロとして優勝を目指す。

同じく、JLPGA会員プロで２回目の出場となる河村来未（２６）は名前の“来未（くるみ）”が“未来（みらい）”と間違えられやすいのが悩み。優勝し、“来未”という名前を印象付けられるか！？

藤本麻子神谷和奏河村来未

アマチュアからは２人が参戦。１６歳、現役高校生の生駒留菜（１６）は普段は寮生活をしながらゴルフ中心の生活を送っている。全国大会のみならず、海外の大会にも出場した経験を武器にどこまで食らいつけるか！？大阪府出身の巽琉愛（１９）は高校の１学年先輩でJLPGA会員プロの前田羚菜とともにトレーニングを重ねる。将来の夢はメジャー制覇。最高飛距離260ｙの自慢のドライバーでプロを圧倒できるか！？

生駒留菜巽琉愛

戦いの舞台となる鴻巣カントリークラブの研修生・細沼菜津美（２４）は何度も練習を重ねたコースだけに、地の利を生かし一歩リードか！？

強豪・日本大学ゴルフ部出身の木村彩夏（２３）の特技はお菓子作り。テレビで観ていたサバイバルに自分が参戦できることに驚きと喜びを噛みしめ、爪痕を残したい。

初出場となる野島夏子（２５）の好きな食べ物は焼肉。優勝賞金１００万円で良いお肉を買って、副賞の「サトウのごはん」に乗せて食べたいと期待を膨らませる。

２回目の出場となる佐田山鈴樺（２５）や花渕里帆（２６）はリベンジに燃える。前回よりも良い成績で周囲の期待に応えたい。

細沼菜津美木村彩夏野島夏子佐田山鈴樺花渕里帆

解説は鴻巣カントリークラブ所属の秋葉真一プロと日本女子OP２勝、アメリカツアー１勝の宮里美香プロ。熱き戦いを制し、優勝賞金１００万円を手にするのは誰だ！？

【ゴルフサバイバル出場者募集中！】

番組ではゴルフサバイバルに出場希望の女性ゴルファーを募集しています。自薦他薦は問わず、優勝する自信のある選手のご応募をお待ちしております。詳しくは番組公式ホームページまで。

ゴルフサバイバル男 １１月７日（金）よる１０時放送

１１月７日（金）よる１０時から放送の「ゴルフサバイバル男」１１月の戦いの舞台は女子と同会場の鴻巣カントリークラブ、アウトコース。コースマネジメント、番手選び、力と技の違い…女子プロたちとの違いを比較・解説しながら、いつもとは違った視点でも楽しめる１１月の戦いをお楽しみに！

ゴルフサバイバル男 １１月の戦い 出場選手一覧

▽注目の出場プロを紹介！

熱血パパの指導でプロになった二人は…

・泉川メイソン（２４）…ツアー４勝の泉川ピートプロを父に持つ。ストロングポイントも父と同じ派手なゴルフ！リカバリーショットは得意中の得意！

・竹内瑛信（２２）…プロ２年目。父・幸治さんは自らレッスンプロの資格を取得して、息子の指導に勤しんだ。

伸び悩む日々…サバイバルをきっかけに活躍の場を広げたいのは…

・鈴木滉世（２４）…正確性に自信があるアイアンがストロングポイントだが、パターが大の苦手。練習ラウンドには必ずパターを３本持ち歩き苦手克服に取り組んでいる。

・徳永圭太（３１）…小学６年で全国２位、大学卒業後、プロテストを２位で合格と鳴り物入りでプロになるも、現在は苦しい毎日を送っている。

・上松佑平（２６）…東北福祉大学の同期には芹澤慈眼プロ、杉原大河プロをはじめトップの舞台で活躍するプロが多数。同じ舞台に立つため、全てのショットの精度に磨きをかける、

指導者としても活躍するのは…

・釜須雄基（３１）…話題のライザップゴルフで、的確な指導が結果にコミットすると評判。たった１年で２０人を受け持つ人気講師に。プレーヤーとしては２０２０年、広島オープン優勝。その後、月に１～２回程度ミニツアーに参戦していたが現在は下部ツアーで腕を磨く日々。

・山本太郎（３２）…プレーヤーとしても飛距離とテクニックを武器に、強豪・日本大学では１年生からレギュラー定着。関東大会優勝にも貢献したが、不運な事故をきっかけに一時的に第一線から離れ、生活資金を稼ぐために始めたレッスンだが、今では１ヶ月先まで予約が埋まるほど大人気！試合がない週はなんと週７回で…レッスン！？

・榎本剛志（３２）…３年前より、母校・関西学院大学ゴルフ部のヘッドコーチを務め、初心者からプロ志望まで、５８名の指導に当たっている。最新のアプリを駆使した榎本流指導と暖かいキャラクターで選手達から絶大な信頼を得ている。

その他注目プロ…

・磯井怜（３０）…ゴルフとビジネスの二刀流プロ。去年プロテストに合格した磯井が、会社を起こしたのは２１歳の時。キャディーの派遣事業から始まり、今ではミニツアーの企画やアパレルの移動販売など、多目的に事業を展開している。勝負師として、そして経営者としてのそれぞの視点が、磯井のプロゴルファーとしての力を引き出す！

・いこま怜児（２７）…「運気」を大切に名前を改名。今年は、去年出場できなかった下部ツアーに４試合出場しているが、うち３試合が改名後とのこと！改名、試合前のおみくじ、真っ赤な勝負パンツ…勝負師として「運気」を上げることはとても大切なこと。サバイバルへも万全の準備をして挑む！

注目の開幕ホール。１番４６９ヤード、距離の長いパー４。サバイバル女子より、やや奥目のピンポジションに加え、グリーンのスピードが上がっているのは男子仕様だ。左奥から順目のバミューダグリーンを攻略しバーディー発進することはできるか？

解説の谷口拓也プロ、ゲスト解説の松田鈴英プロの、いつもとは一味違った「女子プロ達と比較しながら楽しめる解説」にも注目！

＜番組概要＞

番組タイトル:

ゴルフサバイバル / ゴルフサバイバル男

放送日時:

ゴルフサバイバル:１１月７日（金）よる９時～１０時放送

ゴルフサバイバル男:１１月７日（金）よる１０時～１１時放送

放送局:

ＢＳ日テレ / ＢＳ日テレ４Ｋ

出場者:

<ゴルフサバイバル>

＠生駒留菜、神谷和奏、河村来未、木村彩夏、佐田山鈴樺、＠巽琉愛、野島夏子、花渕里帆、藤本麻子、細沼菜津美（順不同）

＜ゴルフサバイバル男＞

出場プロ：泉川メイソン、榎本剛志、磯井怜、いこま怜児、徳永圭太、上松佑平、山本太郎、竹内瑛信、釜須雄基、鈴木滉世（順不同）

解説:

＜ゴルフサバイバル＞

秋葉真一、宮里美香（順不同）

＜ゴルフサバイバル男＞

谷口拓也、松田鈴英（順不同）