SNSで共感の嵐！フォロワー35万人！　作家兼インフルエンサー・メンヘラ大学生 待望の最新小説『トラウマも君を好きだった輝き』12月17日発売！

株式会社双葉社

株式会社双葉社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：戸塚源久）は10代向けライト文芸レーベル「双葉社パステルNOVEL」より、『トラウマも君を好きだった輝き』（著：メンヘラ大学生）を12月17日（水）に発売いたします。

『トラウマも君を好きだった輝き』

『トラウマも君を好きだった輝き』表紙 ※デザインは変更となる可能性があります

＜あらすじ＞

高校三年生の優実とタケヒロは恋人同士。けれど、彼女には追いかけたい夢があった。

夢へ向かう優実と、目標もなくたゆたうタケヒロ。すれ違いはやがて二人を引き裂いていく――（『クラゲみたいな君』）。ユキと翔太は幼なじみ。ユキはずっと彼に想いを寄せていたが、高校生になると翔太に恋人ができてしまう。想いを断ち切るため、ユキは彼にピアスを開けてほしいと頼むが……（『ピアスは、ずっとそこにある』）。ほか3編、全5編。SNSフォロワー35万人超。若者から絶大な支持を集める著者が描く、「失恋が映す本当の自分」。ピアス、パーカー……恋の記憶を象徴するアイテムが各話に登場。トラウマさえ、君を想っていたから輝いた。全力で恋をした過去に、今日も生かされているあなたへ。

書籍概要

【タイトル】：『トラウマも君を好きだった輝き』

【発売日】：2025年12月17日発売

【判型】：四六判

【予価】：1,760円 (本体1,600円)

【著者】：メンヘラ大学生

【出版社】：双葉社

【書籍詳細ページ】：https://www.futabasha.co.jp/book/97845752486160000000?type=1

【著者プロフィール】

メンヘラ大学生

SNSフォロワー35万人超。若者の心に寄り添い、共感を呼ぶ作品を多数執筆。代表作に『君に選ばれたい人生だった』『君と結ばれる世界でなくても』（ともにKADOKAWA）がある。

【SNSアカウント】

X：https://x.com/HERA_MEN0715

TikTok：https://www.tiktok.com/@hera_men0715?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@hera_men0715?is_from_webapp=1&sender_device=pc)

Instagram：https://www.instagram.com/hera_men_0715/

【メンヘラ大学生先生コメント】

「恋ってままならないことばかりだ。

好きになった人には別に恋人がいる。どれだけ距離を縮めても相手の気持ちは自分の方を向いてくれない。数年越しの恋を知らない誰かに奪われる。

恋は必ずは叶わない。これは間違いない悲しい現実。

それでも、実らなかった恋心は心の隅で静かに息をし続ける。

ふとした瞬間に彼の面影を思い出す。彼女と過ごしたあの夜が恋しくなる。

失恋しても、あの人を好きになってよかったな、と思う。

そんな切なくてどこか懐かしいような物語です。大切な人を思い出しながら読んでみてね！」