直筆サイン入り色校正が当たる！園瀬もち先生『ぼくの推しがメロすぎる!』発売記念キャンペーン開催！【ホーリンラブブックス】

株式会社TORICO株式会社TORICO（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安藤拓郎）が運営するホーリンラブブックスにて、園瀬もち先生『ぼくの推しがメロすぎる!』発売記念キャンペーンを開催いたします。

ホーリンラブブックスでは園瀬もち先生最新コミックス『ぼくの推しがメロすぎる!』発売を記念して、豪華キャンペーンを実施いたします！

貴重な機会にぜひご参加ください！！

詳細を見る :https://www.horinlovebooks.com/fair/topic-f8geM9uYwWh8

【キャンペーン対象商品】

2025年11月25日発売

コアマガジン刊

園瀬もち先生

●「【有償特典付き】ぼくの推しがメロすぎる!」

●「ぼくの推しがメロすぎる!」



【キャンペーン内容】

対象商品をお買い上げ・期間内に発送された方の中から抽選で、

園瀬もち先生直筆サイン&お宛名入り色校正をプレゼント！



【対象期間】

2025年12月25日（木）までに発送完了となるご注文

※ご購入・発送完了＝キャンペーンへの自動応募となります。



【注意事項】

※期間内にご注文いただきましても、下記の場合は抽選対象外となりますのでご注意ください。

・2025年12月25日（木）までに発送が完了しない場合。（ご注文から翌営業日の発送が最短となります。）

・発送完了後にお客様都合でのキャンセル、返品となった場合。

・発送完了後のお荷物が当店へ返送となった場合。



※期間内の発送であれば、フェア開始前のご予約・ご注文も抽選対象となります。

※発送条件に沿っての発送となりますため、お客様ご自身で設定されている発送条件をご確認ください。

※当選の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

※お手元に届きました色校正にインク汚れや折れ等ございましても、

変更・交換等は一切お受けできませんので、何卒ご了承くださいませ。



※ご応募はお一人様1アカウントにつき1応募とさせていただきます。

フェア対象商品を複数お買い上げされた場合でも、当選率が変動することはございません。

※ニックネームや架空名義など、登録情報に不備や虚偽があった場合、また弊社が不正と判断した場合は、抽選対象外といたします。



※転売禁止、ネットオークション出品禁止。判明した場合には当選を取り消させていただき、返還を求める場合があります。※

【ホーリンラブブックスについて】

BL(ボーイズラブ)書籍を中心に、最新刊から既刊まで豊富に揃うインターネット書店です。在庫している商品のほとんどが特典付きです。当店限定の特典も多数…貴重なサイン本の販売もあり...！

公式サイト：https://www.horinlovebooks.com/

公式X：https://twitter.com/horinlovebooks