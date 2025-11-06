TikTok LIVEにて、音楽LIVEクリエイターの登竜門となる新たなイベント「TikTok Music Rising～音楽ルーキーたちの挑戦～」を11/14（金）より開催！

Bytedance株式会社

ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」は、TikTok LIVEにて新人音楽LIVEクリエイター向けの新たなイベント「TikTok Music Rising～音楽ルーキーたちの挑戦～」を2025年11月14日（金）より開催します。

「TikTok Music Rising」は、これから音楽LIVE配信を始めたい、または始めたばかりのビギナー～ミドルクラスのクリエイターを対象とした、育成型の音楽LIVEクリエイター限定イベントです。 TikTok LIVEを舞台に、LIVE配信スキル・表現力・ファンとの交流の仕方を詳しく学ぶことで、音楽の才能をより多くの人へ届けるチャンスを掴むことができます。 上位入賞者にはTikTok LIVE限定特典のほか、公式アカウントへの掲載チャンスなど、これからの音楽活動を後押しする機会も準備しています。

※総合的な判断により、繰り上がり入賞の可能性があります。あらかじめご了承ください。

TikTok Music Risingとは

TikTok LIVEでは、音楽のLIVE配信を通じて多くの才能のあるクリエイターの皆さまが視聴者と直接つながり、ファンコミュニティを築いてきました。

一方で、「配信の始め方がわからない」「配信を継続するモチベーション管理が難しい」といった新人クリエイターの声も多く寄せられています。こうした背景を受けて、TikTok LIVEは音楽活動を始めたばかりのクリエイターの皆さまが安心して挑戦できる場として、「TikTok Music Rising～音楽ルーキーたちの挑戦～」を開催します。

本イベントは、才能がありながら、注目の機会の少なかった新人音楽クリエイターの皆さまに、スポットライトが当たるステージを提供することを目的としたイベントです。 音楽配信に興味がある方、これから挑戦してみたい方は、ぜひこの機会にエントリーして新たな一歩を踏み出してみてください。

概要- 開催期間2025年11月14日(金) 12:00～11月20日(木) 23:59- 対象者- - 音楽ジャンルで活動中、または音楽LIVE配信を始めたい方- - 満18歳以上で日本国内に在住している方- - ギフトの受取を許可されている方- - 期間中に自身の配信ルームに本イベントバナーが表示されている方- 参加方法事前エントリー制- エントリー期間2025年11月6日(木) 12:00～11月12日(水) 23:59- イベントルール詳細はイベントページ(https://campaign-va.tiktokv.com/falcon/campaign/fusion_cosmic_runtime/pages/home/index.html?activityId=7568782034156473144&campaign_traffic_id=cptraffic010101sc1000000012416385540&enter_from=others&api_env=&lang=ja-JP&isRTL=0&short_id=1554347779&__live_platform__=webcast&_pia_=1&from_feed=true&hide_nav_bar=1&hide_status_bar=1&bdhm_bid=tiktok_campaign_component_hybrid&append_common_params=1)をご確認ください。イベント特典※

１．全チームのTop10は公式アカウントの動画出演権獲得

各チームTop10クリエイターは公式アカウントの動画出演チャンス！

２．音楽LIVEクリエイター必見！配信グッズ

各チームのTop5には卓上のネオンライトであなたの配信をサポート！あなたの音楽LIVE配信をより華やかに届けるチャンス

※画像は参考です。

３. TikTokオリジナルタオル

各チームのTop50にはここでしか手に入らないTikTokオリジナルタオルをプレゼント！

配信時の背景や写真撮影にもぴったり📸

