「半固体電池実用化の最新動向」と題して、（株）三井物産戦略研究所 技術・イノベーション情報部 インダストリーイノベーション室 趙 健氏によるセミナーを2025年12月9日(火)に開催!!

【一過性の技術で終わるか？全固体電池のライバルになり得るか？】

半固体電池実用化の最新動向

～高性能負極など全固体電池向け技術の開発を後押し～

（株）三井物産戦略研究所 技術・イノベーション情報部

インダストリーイノベーション室 シニアプロジェクトマネージャー

趙 健 氏

２０２５年１２月９日（火） 午後１時～３時

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

液系リチウムイオン電池（LIB）と全固体電池の中間に位置する半固体電池は、液系LIBより高い安全性とエネルギー密度を備えながら、量産のハードルが全固体電池ほど高くないため、全固体電池が実用化されるまでのつなぎ役として、世界中の電池企業が実装を図っている。

半固体電池の技術概要、主な用途、各国企業による研究開発及び実装の最新動向、全固体電池など次世代電池技術開発への影響と今後展望について解説します。

１．半固体電池技術の概要

２．研究開発＆実用化の最新動向

３．全固体電池の実用化による次世代電池技術開発への影響

４．今後の展望とまとめ

５．質疑応答／名刺交換

