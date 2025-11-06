人事・経理・総務業務のDX推進を支援する「WiMS/SaaS」、バックオフィス DXPO 東京′25【秋】『経理・財務システム展』に出展

株式会社ソリューション・アンド・テクノロジー

システムコンサルティングの株式会社ソリューション・アンド・テクノロジー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中山 桂智、以下SOLTY）は、11月25日（火）・26日（水）の２日間、有明GYM-EXで開催されるバックオフィス DXPO 東京'25【秋】『経理・財務システム展』にて、人事・経理・総務業務のDX推進を支援するSaaS「WiMS/SaaS」を出展いたします。

WiMS/SaaSはバックオフィス DXPO 東京'25【秋】『経理・財務システム展』に出展します

WiMS/SaaSは、バックオフィス DXPO 東京'25【秋】『経理・財務システム展』に出展し、WiMS/SaaSシリーズの経費精算、支払管理、請求入金管理、稟議申請、借入金管理など会計ソリューションを中心に、経理業務を効率化するSaaSを製品デモンストレーション等でご紹介いたします。AI-OCRやキャッシュレスデータの利用による自動化など、最新のソリューションを体感いただけます。

経理DXに最適なソリューションをご提案

SOLTYでは、多くのお客様にERPパッケージの選定支援、導入コンサルティングを行ってきた経験を基に、お客様のビジネスに最適なソリューションのご提案をしています。WiMS/SaaSシリーズが網羅する経費精算、支払管理、請求入金管理、稟議申請、借入金管理などの豊富なラインナップからご要望に沿った最適なメニューをご提案し、各種外部サービスとの連携も含めて、経理業務の効率化と課題解決を実現するサービスを提供いたします。

エンタープライズで求められる個社要件については、豊富な機能をベースに必要に応じて機能変更を加えた最適化案を策定し、サービス提供いたします。

WiMS/SaaSシリーズでは、人事領域のラインナップもございますので、経理・人事のトータルソリューションのご提案が可能です。

導入をご検討中のお客様はもちろん、情報収集段階のお客様も、ご検討状況に合わせてご説明いたしますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

開催概要

バックオフィス DXPO 東京'25【秋】

会期： 2025年11月25日（火）9:30-18:00

2025年11月26日（水）9:30-16:00

会場： 有明GYM-EX（東京都江東区有明1丁目10－1）

主催： ブティックス株式会社

小間番号： 7-22

展示会公式HP： https://dxpo.jp/real/box/tokyo2/

WiMS/SaaSについて

WiMS/SaaS

WiMS/SaaSは人事・経理・総務業務のDX推進を支援するオフィスイノベーションプラットフォームです。

人事・会計分野のＥＲＰフロント機能をＳａａＳにて提供し、新たな時代の業務システムに求められるテクノロジーと、専門性の高いシステムコンサルテーションで、企業のバックオフィスが抱える課題に対して最適なソリューションをご提案いたします。

URL：https://wims-saas.solty.co.jp/

株式会社ソリューション・アンド・テクノロジー

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町五丁目1番地 麹町弘済ビルディング4階

代表者：代表取締役社長 中山 桂智

事業内容：システムコンサルティング、クラウドサービスの開発・提供、業務システムの開発、商品化及び販売、システム構築支援、内部統制コンサルティング、地図ソリューション提供

資本金：8,000万円

設立：1995年11月

URL：https://www.solty.co.jp/