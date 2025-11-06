ÂÎ¸³·¿Å¹ÊÞ»ö¶È¤ÎYASUMI WORKS¼Ò¤Î¥Ô¥¯¥¹¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¤ÎM¡õA¤òGOZEN¤¬¥µ¥Ýー¥È
¥½ー¥·¥ã¥ëM¡õA(R)️¥Õ¥¡ー¥àGOZEN¡Ê¥´¥¼¥ó¡Ë(±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Òdrapology / CEO¡§ÉÛÅÄ¾°Âç¡Ë¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒYASUMI WORKS¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæßÀÊâµÝ¡Ë¤Î¥»¥ë¥µ¥¤¥ÉFA¤È¤·¤Æ¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¾å¾ì¤Î¥Ô¥¯¥¹¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸ÅËóÂç²ð¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3416¡Ë¤Ø¤ÎM¡õAÀ®Ìó¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜM&A¤Î³µÍ×
YASUMI WORKS¼Ò¤Ï¡¢ÂÎ¸³·¿Å¹ÊÞ»ö¶È¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤Ç5Å¹¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤È¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤·¤¤Å¹ÊÞ¥â¥Ç¥ë¤ÇµÞÂ®¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¤È¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜM¡õA¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ô¥¯¥¹¥¿¥°¥ëー¥×¤È¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÎ¸³·¿Å¹ÊÞ»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶È³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
GOZEN¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
GOZEN¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎM¡õA¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·Ð±Ä»Ù±ç¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö¶ÈÎÎ°è¤Ç¶¦ÁÏ¡¦È¼Áö¡¦Åê»ñ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤âY! Y! hands¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅ¹ÊÞ»ö¶È¤òµÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëYASUMI WORKS¼Ò¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¥»¥ë¥µ¥¤¥ÉFA¤È¤·¤ÆÀ®Ìó¤ò»Ù±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£GOZEN¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥é¥¤¥Õ¥¥ã¥ê¥¢¤Î³ÈÄ¥¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤ò²ÁÃÍ¤Î¸·Áª¤È¤¹¤ë»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë»ñ¤¹¤ëM¡õA¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¥³¥á¥ó¥È
YASUMI WORKS ÂåÉ½¼èÄùÌò ÃæßÀÊâµÝ»á
¡È³Ú¤·¤¤¾ì½ê¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¥Ó¥ë6³¬¤Î¾®¤µ¤Ê°ì¼¼¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿ÂÎ¸³·¿Å¹ÊÞ»ö¶È¤Ï¡¢SNS¤È¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤·¤¤Å¹ÊÞÀß·×¤ò¤´É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GOZEN¤µ¤ó¤Ë¤ÏM¡õA¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î»ö¶È³µÍ×»ñÎÁ¤ä¥¼¥í¥Ùー¥¹¤Ç¤Î»ö¶È·×²è¤ÎºöÄê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾ò·ï¤ÎÄ´À°¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦ºâÌ³¡¦Ë¡Ì³DD¤Î¥µ¥Ýー¥È¡¢ÀÇÍý»Î¤äÊÛ¸î»Î¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢ºÇ½ª·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¥Ç¥£ー¥ëÁ´ÈÌ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¹¥àー¥º¤«¤Ä¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë¥Ç¥£ー¥ë¤ò¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜM¡õA¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÂÎ¸³·¿Å¹ÊÞ»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ô¥¯¥¹¥¿¥°¥ëー¥×¤È¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ö¶ÈÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
GOZENÂåÉ½ ÉÛÅÄ¾°Âç
YASUMI WORKS¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÃæßÀ¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ç¥£ー¥ë¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥¯¥¹¥¿¼Ò¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÎ¸³·¿Å¹ÊÞ»ö¶È¤Î¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤ò³Ë¤Ë¤·¤¿¼ã¼Ô¤Î¥é¥¤¥Õ¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â£±¤Ä¤Î¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡¢°ÕµÁ¿¼¤¤¥Ç¥£ー¥ë¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âË¤«¤Ê´¶À¤ò³è¤«¤·¤¿¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1deal,1donation¤Î¥½ー¥·¥ã¥ëM¡õA(R)️¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
GOZEN¤Ç¤Ï¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦Ê¸²½Åª³èÆ°¤È·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¥Õ¥£ー¤Î°ìÉô¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¶á¤·¤¤ÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤ò¤¹¤ë1deal,1donation¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£YASUMI WORKS¼Ò¤Ï¡Ö¤ä¤¹¤ß¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÉÂµ¤¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÉÂµ¤¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÉÂµ¤¤Î»Ò¤É¤â¤È¶¦¤Ë¤¢¤æ¤à¤¢¤½¤Ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPOCO!¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍChild Play Lab.¤Ë´óÉÕ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍChild Play Lab.¡¡https://childplaylab.org/
¥½ー¥·¥ã¥ëM&A(R)️¥Õ¥¡ー¥à GOZEN
M¡õA¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÀ®Ä¹¤È¥½ー¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥É¤ÎÎ¾Î©¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎË¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥½ー¥·¥ã¥ëM¡õA(R)️¥Õ¥¡ー¥à¡£M¡õA¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Photo¡§ÃÝÃæÐÒµ£ https://www.instagram.com/takeyan.p/
On the street¡§Maika KobayashiÍÍ¤Î¥¦¥©ー¥ë¥¢ー¥ÈÁ°¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¹Ô¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£https://www.instagram.com/maikyarian/