【DIVERSITY CAREER FORUM 2025】FORUM セッションの登壇企業が発表！企業における多様なDEI推進者のストーリーをお届け【2025年12月13日】

株式会社JobRainbow

認定特定非営利活動法人ReBit（本部：東京都渋谷区、代表理事：藥師 実芳）と株式会社JobRainbow（本社：東京都千代田区、代表取締役：星 賢人）が共同で主催する、DEIB（多様性・公平性・包括性・帰属意識）に特化したキャリアイベント「DIVERSITY CAREER FORUM 2025/ダイバーシティキャリアフォーラム2025」のFORUMセッションにおける登壇者が決定致しましたので、お知らせいたします。

《FORUM》

15:30 - 16:10 役員セッション 経営とDE&I -誰もが尊重される社会に向けて、企業が果たす責任と可能性

【モデレーター】

●乙武 洋匡さん 作家

1976年、東京都出身。先天性四肢欠損により、幼少時より電動車椅子にて生活。大学在学中に著した『五体不満足』が600万部を超すベストセラーに。海外でも翻訳される。

大学卒業後はスポーツライターとして活躍した後、小学校教師として教育活動に尽力する。ニュース番組でMCを務めるなど、日本のダイバーシティ分野におけるオピニオンリーダーとして活動している。

【登壇企業】

●アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 河野 大介 さん サステナビリティ・グローバルヘッド

2015年、日興アセットマネジメント（現アモーヴァ・アセットマネジメント）に入社。機関投資家マーケティング・プロポジショングローバルヘッド兼コーポレート・サステナビリティ共同グローバルヘッド。

●キンドリルジャパン株式会社 伊奈 恵美子 さん 取締役 常務執行役員 人事担当

すべての社員が受け入れられ、健やかに働ける環境の実現と、次のキャリアの機会に備えられるよう支援し、お客様や私たちが働き生活する地域社会コミュニティとの絆を育むことを目指しています。

16:10 - 16:50 ロールモデルセッション 歩いてきた道、これからの道。私のキャリアデザイン

【モデレーター】

●momohahaさん YouTuber「午前0時のプリンセス」

アドリブで勝負！超演技派ハーフクリエイター！

女性の恋愛の駆け引きや“あるあるコント”から美容・ファッションに関する動画を幅広く配信中！総SNSフォロワー数は200万人超え！

卓越したトーク力で地上波番組でも大活躍！

持ち前の演技力とビジュアルを活かし、若年層のカリスマ的存在として人気急上昇中！

●聖秋流さん YouTuber「午前0時のプリンセス」

今人気急上昇中の次世代ジェンダーレスクリエイター！

可愛らしいビジュアルとファッションセンスに加え、関西弁を活かした親近感の湧くテンポの良いトークで注目を集める。

メイクやファッションの発信を通して「性別にとらわれず、自分らしく生きる」メッセージを発信し、その明るく等身大なキャラクターと表現力の高さから、コスメ・ファッション・ライフスタイルブランドなど、幅広いジャンルとの親和性を持つ次世代インフルエンサーとして大注目されている。

【登壇企業】

●日本ヒューレット・パッカード合同会社 喜讀 ゆかり さん プロフェッショナルサービス統括本部 クロス・インダストリー・ソリューション第一本部 IceWallビジネス推進部 部長

新卒で入社後、プリセールスエンジニアとしてキャリアを開始。社内移動で営業職を経て、現在はWeb認証ソリューションのビジネス開発・提案活動に従事。

●デロイト トーマツ グループ 高橋 佑季 さん 有限責任監査法人トーマツ パブリックセクター・ヘルスケ事業部 マネジャー

2012年に新卒入社後、異動を経て、自治体向けのアドバイザリー業務に関与。育児休業を契機に家事育児と仕事との両立の難しさを実感し、復帰後はDEI推進NWのリーダーとして社内の多様性促進に取り組んでいる。



16:50 - 17:30 推進者セッション 「ひとごと」じゃないから、やってみた。誰かの味方になれる会社って？

【モデレーター】

●熱田 瑞希 株式会社JobRainbow DEIBラボ コンサルティングチーム コンサルタント

DEI推進プログラムの開発や研修講師、環境整備や施策設計などのコンサルティングを通じて、企業や行政の支援をおこなっている。DEI推進へのエビデンスや行動変容理論の活用、構造的アプローチをテーマに活動。

【登壇企業】

●コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 林 真伸 さん 人材＆組織開発部 DE&I課 課長代理

2013年に社団法人に入職し、D&Iや組織開発の教育研修開発業務を担当。2021年にコカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社へ入社、以降一貫して全社のDE&I戦略・推進を担当。

●ダノンジャパン株式会社 ビルキア 綾 さん Senior Manager, HRBP

外資系企業にて採用、人材・組織開発、報酬制度（C&B）、HRビジネスパートナー（HRBP）など幅広い人事領域を経験。2025年にダノンへHRBPとして入社し、同社ではInclusion & Diversity（インクルージョン＆ダイバーシティ）活動の推進を担当。

●横浜ゴム株式会社 若林 真知江 さん 人事部ダイバーシティ＆インクルージョン推進タスクリーダー兼ヨコハマピアサポート株式会社取締役平塚事業所長

数回のキャリアチェンジを通じ、現職で20年以上経過。担当は、D＆I推進および障がい者雇用。加えてメンタルヘルスの相談窓口などの業務に携わりながら「マイノリティ社員の支援」という領域に一貫して関わっている。

ダイバーシティキャリアフォーラム公式HP :https://corp.jobrainbow.jp/dcf2025

【DIVERSITY CAREER FORUM 2025 開催概要】

- 日時：2025年12月13日（土）15:00～19:20- 会場：シティホール＆ギャラリー五反田（東京都品川区西五反田8-4-13）- 対象：DEIBに関心のある学生、求職者、キャリアチェンジを検討中の方、企業・行政・大学関係者等など- 参加費：無料（要事前申込）イベント参加申込はこちら :https://app.jibun-apps.jp/form/a4a4c9f4-8849-4f48-bc05-dffb031cd5c0/new

【主催者】

会社名：認定NPO法人ReBit (URL：https://rebitlgbt.org/)

所在地：東京都渋谷区代々木3-26-2

代表者：藥師 実芳

設立：2009年12月

会社名：株式会社JobRainbow (URL：https://corp.jobrainbow.jp/)

所在地：東京都千代田区神田小川町1-8-3

代表者：星賢人

設立：2016年1月

【お問い合わせ先】

株式会社JobRainbowイベント運営事務局 E-mail：event_staff@jobrainbow.net