競走馬グッズブランド『UMAbred』が秋にリリースしたアイテムが関西初上陸！「秋華賞」「菊花賞」「天皇賞秋」「まんまるアイドルUMAシリーズ」が神戸マルイのPOPUPにて販売♪

■イベント概要

実在の競走馬・引退馬を「UMA」（ウマのようなモチモチアニマル）として描きおろすグッズブランド「UMAbred」は11/8（土）より神戸マルイにて秋以降の新規ラインナップグッズを扱うPOPUPを開催いたします。

今回は歴代の秋華賞、菊花賞、天皇賞秋を制した名馬たちのグッズをご用意。

それだけではなく、新シリーズとなる「まんまるアイドルUMAコレクション」のアイテムも販売いたします。

どちらも鷹月ナト先生完全新規描き下ろしイラストを用いたグッズとなっております。

■本イベントに登場するUMAbred

【商品一覧】

菊花賞馬秋華賞馬天皇賞秋まんまるUMA秋天グッズまんまるグッズ菊花賞グッズ１.菊花賞グッズ２.秋華賞グッズ１.秋華賞グッズ２.

※音楽コラボグッズは本催事でのお取り扱いがございません。予めご了承願います。

【開催概要】

開催期間：2025年11月8日(土)～11月16日(日)

開催場所：神戸マルイ4Ｆ カレンダリウム

営業時間：【平日・土曜日】11:00~19:00 /【日曜日・祝日】10:30~19:00

※施設の営業時間とは異なります

【ご入場について】

開店後、直接４Fイベントスペースへお越しください。

※混雑状況によって入場制限や入場整理券の配布を実施する場合もございます。あらかじめご了承ください。

【エポスカード会員様限定ご購入特典】

期間中、当イベントスペースにて税込3,000円以上お買上げで、エポスカードをご利用、またはご提示いただき現金でお支払いのお客さまは、1会計につき1枚「特製ポストカード(全6種)」をランダムで1枚プレゼントいたします。

※エポスカードはご本人様以外ご利用いただけません。

※エポスカード提示の場合は現金払いに限ります。

※いかなる場合もお会計の合算・分割は出来かねます。

※特典のお渡しは、1会計1枚とさせていただきます。税込3,000円毎ではございません。

※特典のお渡しは、購入した当日のレシートのみ有効とさせていただきます。

※景品はなくなり次第終了となります。

※景品の内容は予告なく変更になる場合がございます。

【エポスカード新規ご入会特典】

期間中、当イベントスペースにてエポスカードに新規ご入会いただいたお客様は「特製ポスター」をプレゼントいたします。

※特典は当イベント期間中に、当イベントショップをご利用・ご入会された方が対象です。 WEBからのご入会は特典対象外となりますのでご注意ください。

※特典は新規ご入会の方に限ります。

※お申込みには、別途審査がございます。場合によってはお申込みいただけない事がございますので予めご了承ください。

※お申し込み条件は満18歳以上の方です。（高校生を除く）

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【お並び情報・完売情報・その他ご案内】

公式サイト：https://umabred.jp/

UMAbred公式X：@umabred

ジェンコトイ公式X：@genco_capsule

鷹月ナト公式X：@getuyoubi5

UMA公式X： @UMAmochi2020

◆関西マルイ アニメイベント公式 X： @marui_kansai_a

◆マルイノアニメ公式 X：@marui_anime

(C)UMAbred/(C)鷹月ナト

※すべて内容に関しまして、予告なく変更や中止となる場合もございます。予めご了承ください。