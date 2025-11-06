士推協 第6回「士業広告の展望 -求められる士業広告-」シンポジウム開催のご案内

一般社団法人 士業適正広告推進協議会

士業の広告に関する環境は日々変化しており、適正かつ効果的な広告の在り方が問われています。第6回となる本シンポジウムでは、「求められる士業広告」をテーマに、弁護士・釜井英法氏による特別講演をはじめ、広告データの専門家・甲斐亮之氏による分析、さらに弁護士・深澤論史氏による実務者からの視点を交え、士業広告の現状や課題と今後の展望を多角的に考察します。

■ 開催概要

日時：2025年12月8日（月）14:00～15:30

会場：TKP新宿西口カンファレンスセンター 8E（東京都新宿区西新宿1-10-1 ヨドバシ新宿西口駅前ビル8F）(https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92160-0023+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%B0%E5%AE%BF%E5%8C%BA%E8%A5%BF%E6%96%B0%E5%AE%BF%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91+%E3%83%A8%E3%83%89%E3%83%90%E3%82%B7%E6%96%B0%E5%AE%BF%E8%A5%BF%E5%8F%A3%E9%A7%85%E5%89%8D%E3%83%93%E3%83%AB+8/@35.6900463,139.6959609,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60188cd122688943:0x64193e8e88135f05!8m2!3d35.690042!4d139.6985358?entry=tts&g_ep=EgoyMDI1MTEwMi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=715ec42e-6131-4c8a-a4b2-68e3195fcc3f)

オンライン同時開催

参加費：無料

■ プログラム

【特別講演】釜井 英法 氏（弁護士／東京弁護士会）

「大量広告事務所による債務整理二次被害対策全国会議に寄せられた相談をもとに『士業広告』問題を考える」

甲斐 亮之 氏（株式会社ギャプライズ 代表取締役）

「士業広告データ分析 インターネット広告 トレンドの変遷と最前線」



深澤 論史 氏（弁護士／第二東京弁護士会）

「士業広告と私 士業広告は、士業自身がスキルを磨くためにもある」

参加をご希望される方は、以下のフォームからお申し込みください。



参加お申し込みフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4flz5QD420snVQMXhgzjfyTifUECsKDOQRd9jyAwv4ggchQ/viewform)



皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

■ 団体説明

一般社団法人士業適正広告推進協議会は、士業広告業界の適正な競争を生み出し、広く市民に良質かつ適正な情報を提供する環境を構築することを目的として、同目的に賛同いただいた団体及び個人により2020年3月に設立いたしました。

■ 本件に関するお問い合わせ

一般社団法人 士業適正広告推進協議会

URL：https://ad-law.or.jp/

E-Mail：mail@ad-law.or.jp