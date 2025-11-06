【関西発】１日１組限定！さらに船内食事券もついてくる！九州高級宿に泊まる「８９スペシャルコース４日間」販売開始！
2026年1月～3月のご出発で、兵庫・神戸六甲アイランド港もしくは大阪・泉大津港から出港し、大分県の高級宿に宿泊できる「８９スペシャルコース」を販売いたしました。
1日1組限定のスペシャル商品で、船内にてご利用頂けるお食事券1組8,000円分も付属しております。
1棟貸しのスイートルームでのんびり贅沢な旅行はいかがでしょうか。
阪九フェリー船内のご案内
フェリーながら、客室は20.8平米のホテル並みの広さがあり、高級感溢れるお部屋です。
また全船スイート個室にはバストイレがついており、ご安心してお休みいただけます。
【備品・アメニティ】
冷蔵庫、空気清浄器、茶器セット、電気ケトル、バスタオル、浴衣、ドライヤー、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、ハンドソープ、タオル（ビニールポーチ入り）、使い捨てスリッパ、ティッシュ、歯ブラシ
阪九フェリー・露天風呂
船内には大浴場のほかに、露天風呂も完備。
瀬戸内の満点の星空やライトアップされた橋・街並みの夜景と海上の風を感じる露天風呂もお楽しみいただけます。
阪九フェリーレストラン 食事券1組8,000円つき
阪九フェリーレストラン
阪九フェリーレストラン
船内レストランでは九州各地より取り寄せた新鮮なブランド魚をご提供しており、
和食・洋食メニューはもちろん、ご注文を頂いてから焼き上げる「鉄板メニュー」や九州の食材を使った「九州ご当地メニュー」、麻婆豆腐・八宝菜などの「中華メニュー」、そして「季節限定メニュー」や「数量限定メニュー」など、バラエティ豊かなメニューをご用意しています。
宿泊ホテルのご案内
１.由布院温泉ほていや・離れ客室「富士」部屋露天風呂つき
外観イメージ
離れ客室「富士」
離れ客室「富士」
離れ客室 露天風呂
夕食イメージ
由布岳のふもとにある村のような宿で、 一棟貸しの内風呂、露天風呂付きの離れ客室で休日を贅沢に。 夕食は九州の綺麗な水、豊かな自然の中で育った上質な食材を使用した、 会席料理をお楽しみください。
２.フリューゲル久住・離れ客室 部屋露天風呂つき
外観イメージ
離れ客室・ベッドルーム
離れ客室・和室
離れ客室・露天風呂
夕食フレンチコース イメージ
約1万2千坪の敷地に立つ、全棟離れ＆スイートルームの癒しリゾート。
広大な敷地に、露天風呂付きの離れ形式のお部屋をご用意しております。
夕食はお客様の非日常を彩る九州の旬と、地の味を生かしたフランス料理をコースでお楽しみください。
詳細は以下の通りです。
〇商品名 『８９スペシャルコース４日間』
〇設定期間・旅行代金
２０２６年１月７日出発～２０２６年３月２０日帰着まで
※1/10～12、2/21～23は乗船・宿泊できません
おふたり様で １８９，０００円
ホテル休前日にご宿泊の場合、おふたり様で１０，０００円の追加となります。
〇旅行代金に含まれるもの
・阪九フェリー往復乗船代（スイート個室利用）
・阪九フェリー往復乗用車航送代（４～６ｍ未満の普通乗用車１台）
・「由布院温泉ほていや」または「フリューゲル久住」1泊夕朝食付き
〇添乗員は同行しません。
○最少催行人員は２名様です。３名様以上でも追加料金でご参加可能です。
〇お申込みは、お電話はご出発日１４日前まで。
ホームページからはご出発の７日前まで承っております。
〇詳細についてはヴィーナストラベル・ホームページにてご確認いただけます。
〇同ホームページから「阪九フェリー」にも移動し閲覧可能です。
商品パンフレット
https://www.venus-t.jp/lacne/travel/upload/20260189.pdf
ホームページ
https://www.venus-t.jp/select_company/hqf_plan.php?code=1