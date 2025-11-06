″人的資本推進企業2025″ 新規審査通過企業の開示について

一般社団法人企業価値調査機構

市場調査・分析、企業動向分析を行う一般社団法人企業価値調査機構（本社：東京都中央区、以下「企業価値調査機構」）は民間発"人的資本推進企業"企業認証を2025年8月より開始し、新たに3社情報開示となりましたのでご報告いたします。

人的資本推進企業2025

https://h-company.online/

※人的資本推進企業とは？（2025年7月18日リリース）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000134485.html

※人を活かす企業の新基準"人的資本推進企業2025" 審査フォームについて（2025年7月26日リリース）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000134485.html

認定企業情報

・日本ナレッジスペース株式会社 様

企業サイト https://www.jpn-ks.co.jp/

・株式会社タイシン工業 様

企業サイト https://www.taishinkogyo.info/

・株式会社ドライブステージ 様

企業サイト https://www.drivestage.com/

概要・ロゴデザイン

＜認証マークに込めた想い＞

「人」「推進」「スタイリッシュ」人をモチーフにしたシンボルマークです。カ強く、スタイリッシュなイメージを表現。競争力・成長・推進などを表現したデザインを重視。

＜認定後の納品物＞

・特設サイト内での企業紹介

・企業認証ロゴ贈呈

・認定証贈呈

会社概要

企業名

一般社団法人企業価値調査機構



本店所在地

〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目12番4号



事業内容

当法人は、企業価値の調査を通じ、公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上、男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

⑴ 企業価値の審査・調査

⑵ 企業価値の認定・掲示

⑶ 企業が所有する学術及び科学技術、芸術などの無形資産の調査

⑷ その他当法人の目的を達成するために必要な事業

※定款第3条（目的）



法人番号

7010005036503



お問い合わせ

info@cvr-institute.com