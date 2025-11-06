普段の食生活についての消費者調査

【調査結果サマリー】

株式会社ファンくる

1.普段の食生活で気にしている栄養成分や栄養素がある60％

2.普段の食生活で気にしている栄養素は「たんぱく質」58%、「食物繊維」44%

3.普段の食生活で、健康のために意識していることは「野菜を積極的に摂取する」「栄養バランスの取れた食事」

お客さまの声を最先端の分析でファン増加につなげる企業、株式会社ファンくる（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山口敬人）は、「ファンくる」会員を対象に、定期的に消費者の意識調査を実施しています。今回は普段の食生活について、健康のために意識していることや、特に気にしている栄養素などを「ファンくる」会員977名（男性206名、女性771名）に調査を実施しました。

普段の食生活で気にしている栄養成分や栄養素がある方は60％でした。年代別でみると、50代以上が最も意識している方が多いようです。栄養素別でみると、「たんぱく質」58%、「食物繊維」44%、「糖質」42%の順で意識している方が多いことが分かりました。また、普段の食生活で健康のために意識していることは「野菜を積極的に摂取する」が64%と最多で、次いで「栄養のバランスの取れた食事」59%となりました。」

【調査結果】

本調査ではこれ以外に健康志向の調味料に対するイメージや、健康志向の調味料を購入する理由など全44問で回答を得ています。

【調査概要】

調査方法：インターネット調査

調査対象：一般消費者

回答者：「ファンくる」に登録している全国150万人のユーザー

回答者数：977名（男性206名、女性771名）

調査時期：2025年10月2日～10月15日

調査項目：健康志向の調味料についての消費者調査

設問数：44問

※グラフの構成比は小数点以下を四捨五入しているため、合計しても100%にならない場合がございます。

※本調査の全結果をご希望の方は、ぜひ当社までご連絡ください。

※本調査結果引用時のお願い

本調査結果の引用時には、以下のご対応をお願い申し上げます。

クレジットに「株式会社ファンくる（Fancrew Inc.）調べ」と明記してください。

WEB上で引用いただく際には、「ファンくる」（https://www.fancrew.jp）リンク付与をお願いいたします。

【ファンくるについて】

お客様や従業員の声を独自の特許技術で分析することにより、店舗運営、商品開発、営業活動、従業員エンゲージメント等の向上を支援する様々なWebサービスをあらゆる業界に対して提供しています。また、体験型情報サイト「ファンくる」の運営や、インターネットリサーチなどのマーケティング支援も行っております。

【会社概要】

■会社名：株式会社ファンくる

■代表者：代表取締役社長 山口敬人

■資本金：1億円

■創業：2004年8月26日

■所在地：東京都千代田区岩本町 1-10-5 TMMビル4F

■TEL：03-4400-6630

■FAX：03-5809-1468

■URL：https://www.fancrew.co.jp/

■事業内容：来店客調査「FancrewCR」の運用・開発

消費者モニター調査「Fancrew MR」の運用・開発

販促・店頭調査「Fancrew PR」の運用・開発

契約率向上ツール「Fancrew ICR・CSR」の運用・開発

従業員満足度調査「Fancrew ES」の運用・開発

体験型情報サイト「ファンくる」の運用・開発

インターネットリサーチ/マーケティング支援

【本件に関するお問い合わせ】

■株式会社ファンくる （担当：広報、Email：pr@fancrew.co.jp）