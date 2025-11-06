アマゾン川探検と南極の氷のフロンティア──ホーランド・アメリカ・ライン、2027-2028年南米・南極クルーズシーズンを発表

セブンシーズリレーションズ株式会社

米国ワシントン州シアトル、2025年11月4日

ホーランド アメリカ ラインは、2027～2028年の南米・南極クルーズシーズンを発表しました。大陸の象徴的かつ秘境の地を巡る没入型の航程が特徴です。乗客は、そびえ立つピオXI氷河を望みながら航行し、チリのフィヨルドを探訪し、マチュピチュなどの伝説的な遺跡を訪れ、ペンギンの群れからアマゾンのピンクイルカまで多彩な野生動物と出会います。ホーランド アメリカ ラインならではの快適なサービスを享受しながら、荷ほどきは一度だけで最大6か国を訪問できます。

運航期間

2027年11月から2028年3月にかけて、ザイデルダムとオーステルダムが南米の中心と南極の氷の世界へとゲストを案内します。航程は14日間から31日間まで幅広く、出発地はアルゼンチン・ブエノスアイレス、チリ・サンアントニオ（サンティアゴ）、米国フロリダ州フォートローダーデールおよびマイアミから選べます。各クルーズは、没入型体験、壮大な景観航行、伝説的な名所へのアクセスを目的に設計されています。

ホーランド アメリカ ライン 旅程企画・展開担当副社長 ポール・グリグスビー氏コメント

「南米・南極クルーズは、ありきたりを超えた旅を求める方に最適です。ピオXI氷河を望みながらデッキに立つ瞬間、ウシュアイアで『世界の果てへの列車』に乗る体験、ガラパゴスで野生動物と歩むひととき──そのすべてが驚きと感動をもたらします。ホーランド アメリカ ラインは、他社ではなかなか到達できない場所へのアクセスを、快適さときめ細やかなサービスとともにご提供します。」

主な特徴

■ 絶景のシーニッククルージング

南米・南極クルーズでは、9つのシーニッククルージングを設定。4日間の「南極体験」をはじめ、ピオXI氷河、グレイシャーアレー、ビーグル水道、チリのフィヨルドなど、圧巻の景観を満喫できます。適度なサイズの船だからこそ、氷山や氷河、劇的な海岸線を間近に望むことができます。

■ 陸路アドベンチャー

伝説の「インカの失われた都市」マチュピチュでは、石段や精巧な神殿、緻密に組まれた花崗岩の壁など、古代文明の驚異を体感。かつて王族が歩いた道を辿り、山岳の頂に築かれた都市の謎に迫ります。

ガラパゴス諸島では、巨大なリクガメ、青い足を誇るカツオドリ、黒い溶岩に映えるサリーライトフットクラブ、赤道の陽光を浴びるウミイグアナなど、進化の奇跡と固有種の宝庫を探訪します。

■ 自然と野生動物の驚異

南米と南極は、ペンギンの群れ、アマゾンのピンクイルカ、カピバラなど、多様な生態系の舞台。陸上ではマチャリジャ国立公園、トーレス・デル・パイネ、ソベラニア国立公園などで希少な動植物と出会えます。

注目の航程

ペルーのリャマ南極航路（オーステルダム）ガラパゴス諸島のリクガメチリ・ビーグル水道の氷河回廊

28日間 伝説のアマゾン探検（ザイデルダム／マイアミ発着／2028年2月5日）

アマゾン奥地へ。マナウスでの連泊、パリンチンス、アルテル・ド・シャオン、サンタレン、ボカ・ダ・バレリア訪問に加え、マルティニーク、バルバドス、セントルシアなどカリブの島々も巡ります。

14～15日間 南米パスウェイズ：チリのフィヨルドと氷河（オーステルダム）

ブエノスアイレス～サンアントニオ間を航行し、グレイシャーアレー、ビーグル水道、ホーン岬、ピオXI氷河などを探訪。

16日間 インカとパナマ運河の発見：リマ連泊（オーステルダム）

フォートローダーデール～サンアントニオ間を航行し、パナマ運河の壮観と、フエルテ・アマドール（パナマシティ）、カヤオ（リマ）での連泊を満喫。

22日間 南米と南極（オーステルダム）

ブエノスアイレス～サンアントニオ間で、南極大陸を4日間探検。ドレーク海峡、チリのフィヨルドを航行し、モンテビデオ、プエルトマドリン、ウシュアイア、ポートスタンリーにも寄港。

31日間 コレクターズ・ボヤージュ

複数の航程を組み合わせ、寄港地の重複を最小限に抑えた究極の南米探検。

「Have It All」早期予約特典

期間限定で、2027～2028年南米・南極クルーズを「Have It All」パッケージで予約すると、通常の特典（寄港地観光、スペシャルティダイニング、シグネチャー・ビバレッジ・パッケージ、Surf Wi-Fi）に加え、乗務員へのチップ前払い無料、エリート・ビバレッジ・パッケージとプレミアムWi-Fiへの無料アップグレードも含まれます。さらに、マリナーソサエティ会員限定の早期予約特典として、1室あたり最大400ドルのオンボードクレジットをご用意。