¡Ö¥µ¥¤¥Ðー°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÈÇ½Æ°Åª¥µ¥¤¥ÐーËÉ¸æ¡ÊACD¡Ë¡×¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¥ì¥Ýー¥È¤ò·ÇºÜ
Åìµþ³¤¾å¥Ç¥£ー¥¢ー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤«¤éÄ´ºº¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥µ¥¤¥Ðー°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÈÇ½Æ°Åª¥µ¥¤¥ÐーËÉ¸æ¡ÊACD¡Ë¡×¤ò³«»Ï¤·¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¸¦µæÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÇ½Æ°Åª¥µ¥¤¥ÐーËÉ¸æ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¶¼°ÒÊ¬ÀÏÍýÏÀ¤ÈÃÏÀ¯³Ø¤Î±þÍÑ¡×¤òÈ¯¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤ÏÄ´ºº¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³µÍ×¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ì¥Ýー¥È³µÍ×
¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡×¡Ê2022Ç¯12·î³ÕµÄ·èÄê¡Ë¤Ç·Ç¤²¤¿¡ÖÇ½Æ°Åª¥µ¥¤¥ÐーËÉ¸æ¡Êactive cyber defense: ACD¡Ë¡×¤Ë¤ª¤±¤ëË¡À°È÷¤äÇ½ÎÏ¹½ÃÛ¤¬Ãå¼Â¤Ë¿Ê¤à°ìÊý¡¢ACD¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¾å¤Ç¤Ï¡¢¹¶·â¥°¥ëー¥×¤òÇÄ°®¤¹¤ë¶¼°ÒÊ¬ÀÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ACD¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¾å¤ÇÉ¬Í×¤Ê¶¼°ÒÊ¬ÀÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÍýÏÀÅªÏÈÁÈ¤ß¤ÈÏÀÅÀ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£
¡Ö¥µ¥¤¥Ðー°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÈÇ½Æ°Åª¥µ¥¤¥ÐーËÉ¸æ¡ÊACD¡Ë¡×¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
ÆüËÜ¤Î¥µ¥¤¥Ðー°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡¦À¯ºö¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡×¡Ê2022Ç¯12·î¡Ë¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¡ÖÇ½Æ°Åª¥µ¥¤¥ÐーËÉ¸æ¡Êactive cyber defense: ACD¡Ë¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙÀ°È÷¡¦Ç½ÎÏ¹½ÃÛ¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀìÌç²È¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥¤¥Ðー°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î³ÎÊÝ¤ÈÇ½Æ°Åª¥µ¥¤¥ÐーËÉ¸æ¡ÊACD¡Ë¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¸¦µæ¤ª¤è¤ÓÀ¯ºöÄó¸À¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¸¡Æ¤·ë²Ì¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
³µÍ×¡§https://www.tokio-dr.jp/thinktank/acd/