「第6回 2時間耐久リレーマラソン」日本モンキーパークで2026年2月14日(土)開催！＜愛知＞

日本モンキーパーク(愛知県犬山市、 所長：中井 祐輔)では、2026年2月14日(土)に、チーム対抗の「2時間耐久リレーマラソン」を開催します。

遊園地という非日常的な空間を舞台に行われる本大会は、フルマラソンの世界記録である「2時間0分35秒」を制限時間として設定。この時間内で、たすきを繋ぎチームの総走行距離を競います。また、本年は新たな企画として、未就学児（2～6歳）を対象とした「チビッ子ラン」を開催します。

詳細は下記のとおりです。

大会概要

詳細を見る :https://monkey-marathon.jp/

【開催日時】

2026年2月14日（土）

9：00～ 2時間耐久リレーマラソン開始

11：15～ チビッ子ラン

11：30～ 大抽選会＆表彰式

【会場】

日本モンキーパーク 園内特設コース

【実施概要】

2～10名で構成されたチームごとにフルマラソンの世界記録「2時間0分35秒」で何キロ走れるかを計測する。

【部門】

１.一般部門…年齢・性別を問わないチーム

２.小学生部門…性別問わず全員小学生のチーム

【参加資格】

1周1.3kmを自走できる健康な方

【定員】

先着300チーム

【参加料金（1名分）】※参加料には入園料が含まれます。※税込み金額です。

エントリー方法

[表: https://prtimes.jp/data/corp/157222/table/79_1_724639e105d8133a21245f479edf20da.jpg?v=202511070257 ]

申込方法: ランニングポータルサイト「RUNNET」(https://runnet.jp/entry/runtes/user/pc/competitionDetailAction.do?raceId=381158&div=1)よりお申し込みください。

申込期限: 2025年12月31日（水）まで

※定員に達し次第、受付を終了いたします。お早めにお申し込みください。

大会公式サイト: https://monkey-marathon.jp/

チビッ子ラン

2～6歳の幼児を対象に、約300mの特設コースで開催します。リレーマラソン参加者、または応援・同行者の幼児を含むファミリーに限り参加可能です。

「はじめてのマラソン体験」として、遊園地の賑やかな雰囲気の中で、親子が一緒にゴールを目指して特設コースを走りきることで、特別な思い出を作ることができます。

【日本モンキーパーク公式HP】https://www.japan-monkeypark.jp/