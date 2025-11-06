初デートにもオススメ！平日限定のおトクなチケット『ふらっと花やしき』発売

株式会社花やしき

浅草花やしきは2025年11月4日（火）～12月1日（月）の期間、平日限定のお得なチケット『ふらっと花やしき』を販売いたします。

本チケットは【平日13時以降の入園＋のりもの3回券】を2,500円で購入でき、のりものの組み合わせ次第では、最大1,500円おトクに遊ぶことができます。

浅草の街は、観光や食べ歩き、買い物や着物体験が楽しめることから行き先に悩みにくく、初デートのスポットとしても人気があります。

本ニュースレターでは、浅草観光と一緒に“ふらっと” 遊園地も楽しめる、『ふらっと花やしき』を活用した花やしきデートプランをお届けします。

◆詳細◆平日おトクなチケット『ふらっと花やしき』

平日13時から、のりものを3つ楽しめる限定のお得なチケットです。

【料金】大人（中学生以上）2,500円

【内容】入園＋のりもの3回券のセット

【期間】2025年11月4日（火）～12月1日（月）の平日※土日祝は除く

【購入方法】

花やしき入園口：販売時間13:00～閉園30分前まで

WEB：https://www.hanayashiki.net/archives/20251104/

◆オススメ浅草デートプラン

１.一緒に叫べば距離も縮まる！？絶叫のりもの3選

ローラーコースター×ディスク・オー×リトルスター

日本現存最古の『ローラーコースター』はもちろん、花やしきデートでよく選ばれ

る隠れ人気のりものが『リトルスター』。可愛い見た目でありながら、スリルは園内随

一。遠心力で自然と距離が縮まり、交際前や初めてのデートなどにもオススメです。さ

らに上記の組み合わせで利用すると1,500円もおトクになるうれしい3選です。

２.着物もOK！写真で思い出を残せるのりもの3選

メリーゴーランド×スワン×スカイシップ

レンタル着物店も多い浅草でデートをするなら、撮影可能なのりもので浅草にある遊

園地ならではの写真を撮るのもオススメ！“ふらっと”入園できるので、着物の返却時間

の前にちょっとだけ遊園地を楽しむことも可能です。

３.吊り橋効果に期待…？ドッキリのりもの3選

お化け屋敷×スリラーカー×ビックリハウス

『ビックリハウス』は花やしきに現存する最も古いのりもの。仕掛けに騙されないと

思っている大人こそビックリする不思議な動きが特徴です。退園後も有名な飲食店など

で楽しめる浅草の街。食事中の話題にもつながるドッキリ体験は二人の距離を縮める手

助けになる…かもしれません。

★『ふらっと花やしき』はのりものの組み合わせが自由！

2人にぴったりな3選を見つけてください！