【関西発】せっつ・やまと就航５周年記念特別企画！お得に山口・湯田温泉へ♪「山口ドライブパック」販売開始！

株式会社ＳＨＫライン

阪九フェリー「せっつ・やまと」が就航５周年を迎えたことを記念し、

2026年1月～3月のご出発で、兵庫・神戸六甲アイランド港もしくは大阪・泉大津港から出港し、

ルートイン山口湯田温泉に宿泊できる「山口ドライブパック」を販売いたしました。

角島灯台や元乃隅神社など、山口県内の観光に最適なドライブパックをぜひご活用ください！

阪九フェリー神戸航路【せっつ・やまと】

総トン数：16,292トン

全長：195m

全幅：29.6m

航海速力：23.5ノット

旅客定員：663名・トラック196台・乗用車：188台

阪九フェリー船内のご案内

阪九フェリー・スタンダード洋室阪九フェリー・スタンダード洋室

船室は初設計となる2段ベッドの階段方式を採用したスタンダード洋室。

各スペースに100円リターン式コインロッカー、電源コンセントも完備。

対面型ではないためプライベート空間も保たれる新しいタイプの客室です。

＊片道おふたり様で７，０００円のご追加で、デラックス和洋室の個室への変更も可能です。

阪九フェリー・デラックス和洋室

デラックス和洋室は２～３名様でご利用いただける完全個室です。

プライベート空間を確保でき、ゆったりとおくつろぎいただけます。

尚、神戸便ご利用の場合は船室にお手洗いがついております。

阪九フェリー・レストラン

船内レストランでは九州各地より取り寄せた新鮮なブランド魚をご提供しており、

和食・洋食メニューはもちろん、ご注文を頂いてから焼き上げる「鉄板メニュー」や九州の食材を使った「九州ご当地メニュー」、麻婆豆腐・八宝菜などの「中華メニュー」、そして「季節限定メニュー」や「数量限定メニュー」など、バラエティ豊かなメニューをご用意しています。

阪九フェリー・露天風呂

船内には大浴場のほかに、露天風呂も完備。

瀬戸内の満点の星空やライトアップされた橋・街並みの夜景と海上の風を感じる露天風呂もお楽しみいただけます。

現地での宿泊ホテルはこちらです。

ルートイン山口湯田温泉

ルートイン山口湯田温泉・客室ルートイン山口湯田温泉・温泉ルートイン山口湯田温泉・朝食イメージルートイン山口湯田温泉・朝食イメージ

湯田温泉は、白狐の湯ともよばれる歴史ある温泉で、

ルートイン山口湯田温泉では源泉から直接くみあげています。

一日の疲れを癒し、疲労回復や打ち身などにも効果があるとされており、

アルカリ性のつるっとしたお湯は「美白の湯」ともいわれている温泉です。

また、ご宿泊いただいたお客様に無料でバイキング朝食をご提供しております。

一日を元気に快適にお過ごしいただく為、健康的で新鮮な食材をご用意しております。

〇商品名 『せっつ・やまと就航５周年記念 山口ドライブパック４日間』

〇設定期間・旅行代金

２０２６年１月７日出発～２０２６年３月２０日帰着まで

※1/10～12、2/21～23は乗船・宿泊できません



６７，０００円

（１名追加の場合２２，０００円追加）

ホテル休前日にご宿泊の場合、おふたり様で６，０００円の追加となります。

〇旅行代金に含まれるもの

・阪九フェリー往復乗船代（スタンダード洋室）

・阪九フェリー往復乗用車航送代（４～６ｍ未満の普通乗用車１台）

・ルートイン山口湯田温泉1泊朝食付き

〇添乗員は同行しません。

○最少催行人員は２名様です。３名様以上でも追加料金でご参加可能です。

〇お申込みは、お電話はご出発日１４日前まで。

ホームページからはご出発の７日前まで承っております。

〇詳細についてはヴィーナストラベル・ホームページにてご確認いただけます。

〇同ホームページから「阪九フェリー」にも移動し閲覧可能です。

