シリーズ累計販売個数2,000万個（※4）を突破した人気スキンケアブランド”ビタブリッド“と再コラボ！「Vitabridアンバサダーライバー」7名とライブコマースキャンペーンを実施

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/ ）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、株式会社ビタブリッドジャパン(本社：東京都港区、代表取締役：大塚博史)が展開する「ビタブリッドシリーズ」の公式アンバサダーとして7名のイチナナライバーを選出し、同ブランドの商品の販売を促進しPRするライブコマースキャンペーンを、2025年11月6日（木）から11月12日（水）の期間で実施することが決定しましたので、お知らせいたします。

本キャンペーンの実施に伴い、「17LIVE」で活躍する7名のイチナナライバー（ライブ配信者）が「Vitabridアンバサダーライバー」として任命されました。アンバサダーライバーは、ビタブリッドジャパン社が手がける、シリーズ累計販売個数2,000万個（※4）を突破したスキンケアブランドである「ビタブリッドシリーズ」から大人気の「ビタブリッドCフェイス」の『17LIVE限定セット』をライブ配信でリアルタイムに紹介し、販売の促進を行います。また、11月6日（木）には公式配信を実施する予定で、アンバサダーライバーの7名が登場。株式会社ビタブリッドジャパンの社員の方をお迎えし、配信スタイルについての紹介や、アンバサダーライバーとしての意気込みを語っていただきます。

さらに、キャンペーン期間中に対象商品を初回購入し、そのまま2回目継続購入いただいた方の中から、各ライバーにつき抽選で5名の方を「チェキ会」にご招待いたします。

■紹介予定商品

【商品名】

「ビタブリッド」17LIVE限定セット

【対象商品】

ビタブリッドC フェイス＋ビタブリッドワン セット（定期商品） *定期商品は、ビタブリッドC フェイスのみとなります

肌にじっくりとビタミンC（※1）を届けるスキンケアパウダー。洗顔後にいつもの化粧水と混ぜて使うだけで、乾燥による毛穴・くすみ・ハリ不足にアプローチしてくれます！合成香料不使用で肌にやさしいのも嬉しいポイント。

これまでの蓄積した紫外線ダメージに、毎日のケアで簡単に“攻めのビタミンC”を取り入れたい方におすすめです。

商品価格：17LIVE限定価格 初回\1,980（送料無料）

■ライブコマースキャンペーン概要

【期間】

2025年11月6日（木）～11月12日（水）

・7日間、「Vitabridアンバサダーライバー」に選ばれた7名が限定セットをご紹介。

【配信スケジュールについて】

上記期間中の任意のタイミングで対象のライバー（7名）が配信を行います。各ライバーアカウントのタイムラインなどをご確認ください。

【専用ウェブサイト】

URL： https://jp.17.live/vitabrid2/

【Vitabrid アンバサダーライバー】

YOGIよぎ https://17.live/ja/profile/r/832703

なじゅりんNaju https://17.live/ja/profile/r/1831337

働くマン https://17.live/ja/profile/r/7867386

班長_hancyo_ https://17.live/ja/profile/r/6509835

CUTMAN https://17.live/ja/profile/r/1845754

まらぼん https://17.live/ja/profile/r/12724829

ゆうくん https://17.live/ja/profile/r/25638189

【公式配信】

日時： 2025年11月6日（木） 18:00～（予定）

配信アカウント： 17LIVE特別配信 https://17.live/ja/profile/r/307169

【キャンペーン終了後の「チェキ会」について】

各アンバサダーライバーにつき5名の方を抽選で「チェキ会」にご招待いたします。

時期： 2026年1月（予定）

場所： 株式会社ビタブリッドジャパン本社（東京都港区赤坂）

抽選参加対象：

以下全てに当てはまる方が対象となります。

・キャンペーン対象商品を下記購入方法で定期初回購入し、12月19日(金)23:59までに2回目の継続購入をされた方

・抽選申し込みフォームをご提出いただいた方

【視聴方法】

１. 上記専用ウェブサイト内「クーポン一覧」ページに掲載のライバーアカウントURLをクリック

２. 「17LIVE」のダウンロードがお済みの方はライバーのアカウントページに遷移し、配信をご覧いただけます。配信していない場合はライバーをフォローいただくと配信通知が届きます。

※「17LIVE」のダウンロードがお済みでない方は、以下のQRコードまたはURLからアプリをダウンロードください。

【アプリダウンロード】

URL：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

・注意事項

- PCからの視聴では、配信画面上から専用の販売ページへの遷移ができないため、各ライバーのタイムラインに設置されたリンクより、販売ページへアクセスいただき購入をお願いいたします。

- 配信を担当するライバーは事情により追加・変更となる可能性があります。

「ビタブリッドジャパン」について

株式会社ビタブリッドジャパンは、『明日の可能性を広げる(R)』製品・サービスの開発提供を展開している会社です。例えばビタミンC(※1)長時間パックを実現したパウダー「VitabridC」は世界有望8大技術(※2)にも選ばれた特殊技術により実現し、各方面で評価と賞を獲得。機能性表示食品「ターミナリアファースト」はダイエット総市場で日本売上NO.1(※3)に。最大よりも最適を目指すマッチング志向を重視し、お客様と直接コンタクト取れるD2C形態（通信販売）を大切にしています。

※1 整肌成分

※2 2001 MRS Highlight Innovations

※3 2023年販売高 出典：『H・Bフーズマーケティング便覧 2025 No.1 機能志向食品編』(富士経済) ／2022年販売高 出典：『H・Bフーズマーケティング便覧 2024 No.1 機能志向食品編』(富士経済)

※4 2014年6月～2025年3月のビタブリッドシリーズ累計販売個数

※5 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw