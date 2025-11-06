令和7年度（2025年度）行政書士試験 解答速報11/9（日）17時より順次公開！【資格の学校TAC】

TAC株式会社

行政書士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田敏男）は、11/9（日）に実施される『令和7年度（2025年度）行政書士試験』の解答速報を、試験当日17：00よりTACのWebサイトにて順次公開します。

■令和7年度（2025年度）行政書士試験【解答速報（予想正答）】

11/9（日）17：00～順次公開

※当初ご案内していた20:30より大幅に早めました。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/sokuhou.html

■令和7年度（2025年度）行政書士試験【講評】

11/10（月）17：00公開予定

https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/sokuhou.html

■令和7年度（2025年度）行政書士試験「解答速報会」ライブ配信

11/9（日）19：30～ YouTubeライブ（無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/sokuhou.html#sokuhoukai

■【Web採点サービス】データリサーチ

11/9（日）17：00 ～ 11/19（水）17：00まで

https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/sokuhou.html#data

■行政書士とは？

行政書士の仕事は大きく分けて、官公署へ提出する書類、権利義務や事実証明に関する書類を作る「書類作成業務」、その申請を代わりに行う「許認可申請の代理」、そしてクライアントからの相談を受け、アドバイスを行う「相談業務」の3つに分類されます。最近の行政書士は、書類作成に伴う相談業務を通じて、顧客が抱える問題にアドバイスをしたり、新規ビジネスの提案をしたりするなど、コンサルティング業をメインとする人も多くなっています。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_sk_idx.html

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/