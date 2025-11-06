商業・オフィス用木質床材「ボアシス 6 mmタイプ」の施工対応範囲が拡充、コンクリートスラブ下地・捨て貼り合板下地への直貼り施工が可能に

パナソニックグループ

パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社（代表取締役 社長執行役員：山田 昌司、本社：大阪府門真市、以下、当社）は2025年11月4日より、商業・オフィス用木質床材「ボアシス 6 mmタイプ」（以下、ボアシス）の施工対応範囲を拡充し、従来のOAフロア下地に加え、コンクリートスラブ下地および捨て貼り合板下地への直貼り施工に対応します。これにより、今までオフィス内の執務エリアに限定していた用途から、ビルの共用部や商業施設などへ提案領域を拡大します。

■背景

脱炭素社会の実現に向けて、建築分野でも環境負荷の低い素材選定が進んでおり、再生可能資源である木材への注目が高まっています。オフィス空間においても、環境配慮と快適性を両立する手段として木質化のニーズが拡大しています。

当社ではオフィス空間の木質化ニーズに応えるべく、2021年10月1日に発売した「ボアシス」を1枚単位で貼り剥がし可能な木質仕上げ材として展開してきました。近年、設計者や施設管理者から「執務エリアと共用部を同一柄で統一したい」「OAフロア以外の下地でも採用したい」といった声が多く寄せられており、これらのニーズに応えるべく、「コンクリートスラブ下地」・「捨て貼り合板下地」への直貼り施工の対応を開始します。

＜特長＞

「ボアシス」の施工方法の拡充（※1）

「コンクリートスラブ下地・捨て貼り合板下地」への直貼り施工対応

「コンクリートスラブ下地・捨て貼り合板下地」への直貼り施工対応

OAフロアだけでなく、専用の変成シリコーンボンドを接着剤に用いることでコンクリートスラブ下地や捨て貼り合板下地にも施工が可能になりました。オフィスや施設の共用部・鉄骨階段踏板部に併用して採用すれば、天然木の同一柄で統一された空間を演出できます。

＜ボアシス 6 mmタイプの特長＞

OAフロアに直接貼れるフローリング。

オフィス空間に求められる6つの性能を持ちあわせた床材です。

1.「ピールアップボンド」を用いてOAフロアに直貼りが可能。

2. 一枚単位の貼り剥がしが可能なので後配線でも作業がラク。

3. 独自の樹脂さねによる接合でOAフロアの不陸を1 mmまで吸収。

4. カーペットと同じ6 mm厚で目地も不要。

5. 汚れがつきにくく、ついても拭き取りやすい表面仕上げ。

6. 万一の火災などの際にも備えた、防炎物品認定品。

対象下地

カラーラインアップ

仕様／寸法図（単位：mm）

※1 OAフロア周辺のコンクリートスラブ下地および捨て貼り合板下地に施工する場合には専用変成シリコーン接着剤 品番：KE9502S 760 ml/本 4,500円（税抜）が必要です。

コンクリートスラブ下地・捨て貼り合板下地は貼り剥がし不可。

※2「エコ配慮」とは、木質系の再生資源およびパナソニック独自基準に基づく、再生可能な森林から産出された木材（森林認証材、植林材、国産材など）を使用していることを表します。

【お問い合わせ先】

パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社

建築システム事業部 非住宅事業推進部 CWF技術営業課

電話：06-6909-7676（代表）

＜関連情報＞

・商業・オフィス用木質床材 ボアシス BOISSIX

https://sumai.panasonic.jp/interior/floor/lineup/flooring.php?name=boissix