約2,700枚の写真から自分で選んで作る、『埼玉西武ライオンズ2025シーズンフォトブック』販売開始！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）と株式会社西武ライオンズ（本社：埼玉県所沢市、代表取締役社長：奥村剛）は、リットーミュージックが参加する「fabli（ファブリ）」にて、『埼玉西武ライオンズ2025シーズンフォトブック』を、2025年11月6日に販売開始いたしました。

2025シーズン中に撮影された写真のうち、球団が厳選した約2,700枚の中から、購入者自身が写真を選択して好きなページに配置して作る、完全オーダーメイドのシーズンフォトブックです。

プレー中の写真はもちろん、練習中のリラックスした表情や勝利後のハイタッチの様子を収めた写真などもご用意。2025シーズンに在籍したライオンズの全選手に加え、レオとライナの写真もお選びいただけます。

ページレイアウトは1ページごとに決められ、1ページに最大4枚の写真が入れられるなど、全10種のパターンがあり、編集者気分で写真集作成を楽しむことができます。

また、表紙も3種の中からお選びいただけます。

自分で選ぶのが難しい方には最初からすべてのページに写真が配置されている「球団おすすめ」プリセットを選択すれば、すぐに注文が可能。プリセットをベースに一部写真を入れ替えることもできます。

自分の好きな選手だけで作るもよし、自分だけの2025シーズン写真集を作るもよし、自分の好みを詰め込んだ、世界に1冊だけの写真集作成をぜひお楽しみください。

写真サンプルは下記特設ページからご覧ください。

https://shop.fabli.shop/pages/seibulions-2025

■書誌情報

埼玉西武ライオンズ2025シーズンフォトブック

販売価格：7,700円（税込・送料込）

仕様：くるみ製本／A4サイズ／32ページ

販売期間：2025年11月6日（木）14:00 ～ 2025年11月30日（日）23:59

写真集の作成・ご注文期限：2025年12月14日（日）23:59

商品販売ページ： https://shop.fabli.shop/seibulions-2025

【fabli（ファブリ）とは】

「fabli（ファブリ）」は、写真集、ポスター、カレンダーなどの逸品を1冊（部）から生産するオンデマンドプリントの技術を生かしたオンラインショップ。

大量のデータベースから好みの写真を選び自分だけの写真集をつくることができる「選べる写真集」や「選べるカレンダー」など、「たった一人の誰かのこだわり」を実現するオンラインショップ、それが「fabli（ファブリ）」です。

【株式会社リットーミュージック】https://www.rittor-music.co.jp/

『ギター・マガジン』『サウンド＆レコーディング・マガジン』等の楽器演奏や音楽制作を行うプレイヤー＆クリエイター向け専門雑誌、楽器教則本等の出版に加え、電子出版、映像・音源の配信等、音楽関連のメディア＆コンテンツ事業を展開しています。新しく誕生した多目的スペース「御茶ノ水RITTOR BASE」の運営のほか、国内最大級の楽器マーケットプレイス『デジマート』やTシャツのオンデマンド販売サイト『T-OD』等のWebサービスも人気です。

【インプレスグループ】https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社リットーミュージック 広報担当

E-mail: pr@rittor-music.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-6971-0e8227b598350f0cc87eeaabd715e83f.pdf