『セブンナイツ ポケット』人気ウェブトゥーン『剣術名家の末息子』とのコラボアップデートが決定

ネットマーブルは、スマートフォン向け新作放置系RPG『セブンナイツ ポケット』（略称：セナポケ）において、11月13日（木）より、Kakao Entertainment Corp.の人気ウェブトゥーン『剣術名家の末息子』とコラボイベントを開催することを決定いたしました。

『剣術名家の末息子』は、名門剣術一族ルンカデル家の末息子「ジン・ルーカンデール」が、未熟な剣技のせいで一度は追放されるも、過去に戻る機会を得て再び自らの道を切り拓いていく物語です。

今回のコラボレーションを記念し、『セブンナイツ ポケット』は公式フォーラム上で特別なコミュニティ投票イベントを開催します。

開催期間は11月6日から11月13日まで、『剣術名家の末息子』をテーマにした複数の選択肢の中からプレイヤーが投票でき、参加者全員がゲーム内通貨「無償ルビー」10,000個が報酬として受けとることができます。

イベントの詳細は『セブンナイツ ポケット』公式フォーラムでご確認ください。

・『セブンナイツ ポケット』公式フォーラム：開催中のイベント

https://forum.netmarble.com/SevenKnightsidle/list/120/1

『セブンナイツ ポケット』×『剣術名家の末息子』コラボイベントは、2025年11月13日から2026年1月8日まで実施予定です。コラボ期間中は、4体の新コラボレジェンドヒーローと1体のコラボペットが登場し、『剣術名家の末息子』の物語をゲーム内で体験できる多彩なイベントも実施予定です。

さらに、今回のアップデートではコラボ以外にも、強力な新「ハイロード」および「レジェンド」ヒーローの追加や、ステージ拡張などの新コンテンツも順次実装予定です。

◆『セブンナイツ ポケット』とは◆

『セブンナイツ ポケット』は、2014年にサービスを開始し、全世界で6,000万ダウンロードを記録したネットマーブルを代表する人気ゲーム『セブンナイツ』のIPを活用して開発した放置系RPGです。「低容量」、「低スペック」、「簡単なゲーム性」を前面に打ち出した本作では、プレイヤーは原作の隠されたストーリーや拡張された世界観を体験することに加え、可愛い小さなキャラクターとして生まれ変わった『セブンナイツ』ヒーローを収集して育成する楽しさを味わうことができます。

■『セブンナイツ ポケット』アプリダウンロード

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/seven-knights-idle-adventure/id1658717149

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.skiagb

『セブンナイツ ポケット』の詳細については、公式サイトや公式フォーラムの情報をご確認ください。また日本公式Xアカウントでも最新情報を発信していますので、ぜひフォローしてください。

・『セブンナイツ ポケット』公式サイト

https://skidle.netmarble.com/ja

・『セブンナイツ ポケット』公式フォーラム

https://forum.netmarble.com/SevenKnightsidle

・『セブンナイツ ポケット』公式Xアカウント

https://twitter.com/skia_jp

◆『セブンナイツ ポケット』について◆

［ タイトル ］セブンナイツ ポケット

［ ジャンル ］ 放置系RPG

［ 提 供 ］ Netmarble Corp.

［ 開 発 ］ Netmarble Nexus Inc.

［ 対応OS ］ iOS ／ Android

［ サービス開始日］ 2023年9月6日

［ 価 格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

◆Netmarble Corp.（ネットマーブル）について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔：NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国：Cross Worlds』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

