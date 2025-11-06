『パラノマサイト』コミカライズ連載開始記念で50％OFF！「スクエニ NOVEMBER SALE」開催

株式会社スクウェア・エニックス


株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生隆司、以下スクウェア・エニックス）は、「スクエニ NOVEMBER SALE」を開始したことをお知らせいたします。



本セールでは、コミカライズの連載を開始した『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』の割引率が50%にアップするほか、HD-2D版『ドラゴンクエストIII　そして伝説へ…』、『オクトパストラベラーII』、『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE』をはじめとする、ダウンロード版の作品がお手頃な価格でお楽しみいただけます。


セールラインナップはコチラ :
https://sqex.to/kzfTW

＜セール期間＞


PlayStation(TM)Store / ニンテンドーeショップ / マイニンテンドーストア


2025年11月21日（金）まで



※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。


※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。


※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。


セール対象タイトルピックアップ

HD-2D版『ドラゴンクエストIII　そして伝説へ…』


(PS5/Switch)


35％OFF




(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX



オクトパストラベラーII


(PS5/PS4/Switch)


60%OFF




(C) SQUARE ENIX



FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE


(PS4/Switch)


60%OFF




(C) SQUARE ENIX



PowerWash Simulator


(PS5/PS4/Switch)


40%OFF




POWERWASH SIMULATOR (C) 2021-2025 FuturLab Limited. All Rights Reserved.


Published by Square Enix Limited. Developed by FuturLab Limited.



ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン


(PS5/PS4/Switch 2 /Switch)


40%OFF




(C) SQUARE ENIX


スクウェア・エニックス公式漫画アプリ「マンガUP！」で読めるスピンオフ コミカライズ作品も必見！『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』50％OFF！



＜『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』セール期間＞


ニンテンドーeショップ / マイニンテンドーストア


2025年11月20日（木）まで



Steam(R) / App Store / Google Play


2025年11月10日（月）まで



パラノマサイト FILE23 本所七不思議


(Switch/Steam/iOS/Android)


50％OFF



割引率アップ！

(C) SQUARE ENIX



他にも様々な作品がお得な価格で盛りだくさん！


現在実施中のセール詳細についてはセールページをご確認ください。


詳細を見る :
https://sqex.to/kzfTW