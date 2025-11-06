『パラノマサイト』コミカライズ連載開始記念で50％OFF！「スクエニ NOVEMBER SALE」開催
本セールでは、コミカライズの連載を開始した『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』の割引率が50%にアップするほか、HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』、『オクトパストラベラーII』、『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE』をはじめとする、ダウンロード版の作品がお手頃な価格でお楽しみいただけます。
セールラインナップはコチラ :
＜セール期間＞
PlayStation(TM)Store / ニンテンドーeショップ / マイニンテンドーストア
2025年11月21日（金）まで
※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。
※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
セール対象タイトルピックアップ
HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』
(PS5/Switch)
35％OFF
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
オクトパストラベラーII
(PS5/PS4/Switch)
60%OFF
(C) SQUARE ENIX
FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE
(PS4/Switch)
60%OFF
(C) SQUARE ENIX
PowerWash Simulator
(PS5/PS4/Switch)
40%OFF
POWERWASH SIMULATOR (C) 2021-2025 FuturLab Limited. All Rights Reserved.
Published by Square Enix Limited. Developed by FuturLab Limited.
ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン
(PS5/PS4/Switch 2 /Switch)
40%OFF
(C) SQUARE ENIX
スクウェア・エニックス公式漫画アプリ「マンガUP！」で読めるスピンオフ コミカライズ作品も必見！『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』50％OFF！
＜『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』セール期間＞
ニンテンドーeショップ / マイニンテンドーストア
2025年11月20日（木）まで
Steam(R) / App Store / Google Play
2025年11月10日（月）まで
パラノマサイト FILE23 本所七不思議
(Switch/Steam/iOS/Android)
50％OFF
割引率アップ！
(C) SQUARE ENIX
他にも様々な作品がお得な価格で盛りだくさん！
現在実施中のセール詳細についてはセールページをご確認ください。
詳細を見る :
