『パラノマサイト』コミカライズ連載開始記念で50％OFF！「スクエニ NOVEMBER SALE」開催

株式会社スクウェア・エニックス

株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生隆司、以下スクウェア・エニックス）は、「スクエニ NOVEMBER SALE」を開始したことをお知らせいたします。

本セールでは、コミカライズの連載を開始した『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』の割引率が50%にアップするほか、HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』、『オクトパストラベラーII』、『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE』をはじめとする、ダウンロード版の作品がお手頃な価格でお楽しみいただけます。

セールラインナップはコチラ :https://sqex.to/kzfTW

＜セール期間＞

PlayStation(TM)Store / ニンテンドーeショップ / マイニンテンドーストア

2025年11月21日（金）まで

※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。

※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セール対象タイトルピックアップ

HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』

(PS5/Switch)

35％OFF

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

オクトパストラベラーII

(PS5/PS4/Switch)

60%OFF

(C) SQUARE ENIX

FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE

(PS4/Switch)

60%OFF

(C) SQUARE ENIX

PowerWash Simulator

(PS5/PS4/Switch)

40%OFF

POWERWASH SIMULATOR (C) 2021-2025 FuturLab Limited. All Rights Reserved.

Published by Square Enix Limited. Developed by FuturLab Limited.

ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン

(PS5/PS4/Switch 2 /Switch)

40%OFF

(C) SQUARE ENIX

スクウェア・エニックス公式漫画アプリ「マンガUP！」で読めるスピンオフ コミカライズ作品も必見！『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』50％OFF！

＜『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』セール期間＞

ニンテンドーeショップ / マイニンテンドーストア

2025年11月20日（木）まで

Steam(R) / App Store / Google Play

2025年11月10日（月）まで

パラノマサイト FILE23 本所七不思議

(Switch/Steam/iOS/Android)

50％OFF

割引率アップ！

(C) SQUARE ENIX

他にも様々な作品がお得な価格で盛りだくさん！

現在実施中のセール詳細についてはセールページをご確認ください。

