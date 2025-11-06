ミラティブパートナー事務所「ミラミラ」所属者限定！「BanG Dream!」「THE IDOLM@STER MILLION LIVE!」等の楽曲を手掛ける松坂康司オリジナル曲オーディションを開催！

OTAGROUP株式会社

OTAGROUP株式会社（代表取締役：下西 竜二）は、スマホ画面共有型ゲーム配信プラットフォーム「Mirrativ」パートナー事務所「ミラミラ」の所属ライバー限定で2026年2月にオリジナル曲獲得オーディションを開催することをお知らせいたします。

オーディション概要

優勝者特典

・松坂康司氏によるオリジナル楽曲を書き下ろし

・楽曲をApple MusicやSpotifyなどで正式リリース

・本格スタジオでレコーディング

※条件達成者全員にLive2DアバターやゲーミングPCプレゼントも

スケジュール

・エントリー締切：2025年12月15日(月)23:59まで

・オーディション：2026年2月中

応募方法

「LINEで今すぐエントリー」よりLINE応募

https://lit.link/mirra-mirra

応募条件

・15歳以上、性別不問（※15～17歳は保護者の同意必須）

・Mirrativを過去90日の間に配信していない方

・ミラティブスターズの経験がない方

※ライバー再挑戦、初心者も歓迎

※顔出しせずに配信可能

※機材はスマホだけで可能

「松坂康司」氏プロフィール

Lyrics/Compose/Arrange/Sound Produce

キャッチーなメロディと、繊細且つ緻密に計算されたアレンジで、ROCK、POPS、JAZZなどジャンルに囚われない楽曲制作でTVアニメ楽曲や声優アーティストを中心に楽曲を多数提供。

https://supalove.com/category/introduction/koji-matsuzaka/

ミラティブパートナー事務所「ミラミラ」の特徴

・パートナー事務所の内スタークラスS到達者数ナンバーワン（※自社調べ、2025年10月末日時点）

・スタークラスSを本気で目指す方向けの選抜クラスを用意

・条件達成でLive2DアバターやゲーミングPC、iPadなどの選べる豪華ギフト

・ファン向けのリアルイベントを開催予定

公式ホームページ

https://mirra-mirra.com/

Mirrativとは

Mirrativは、スマホ1つで誰でも簡単にゲーム配信ができる、スマホ画面共有型ゲーム配信プラットフォームです。子どものころ、友だちの家に集まってテレビを囲んでゲームを楽しんだような世界観をプラットフォーム内で再現しています。

スマホ1台で誰でも簡単にゲーム配信ができる手軽さが好評を博し、570万人以上の配信者を有する日本最大のスマホゲーム配信プラットフォームに成長しています。また、アクティブなユーザーに占める配信者の比率が約30%と、非常に高い水準でユーザー同士がお互いの配信を行き来する双方向性の高いコミュニティが形成されています。

iOS版 https://itunes.apple.com/jp/app/id1028944599

Android版 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dena.mirrativ

※ミラティブ社調べ、類似アプリの配信者数と比較（2022年2月～3月）

※ミラミラ応募希望者は配信をしないでお待ちください

OTAGROUP株式会社

OTAGROUP株式会社マスコットキャラクター「オタゴン」

「オタクが世界を変えていく。」をミッションにオタク目線のエンタメプロデュースを行っています。創業初期からライバー事業に携わり有名VTuberのオンラインイベントや握手会などのリアルイベントなどをプロデュースしてきました。後期高齢者VTuber「メタばあちゃん ひろこ」は週刊朝日「2023年の顔100人」にも選出され、テレビや新聞などの各種メディアに取り上げられています。

https://otagroup.co.jp