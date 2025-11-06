東京2025デフリンピックを応援するため、電車内ビジョン放映＆庁舎ライトアップを実施します

神奈川県

１ 電車内ビジョン放映について

神奈川県ゆかりの出場選手にご出演いただいた動画（総集編）を、県内を走行する電車で放映します。（動画は２種類あり、路線によって放映する動画が異なります。）

（１）放映路線 東日本旅客鉄道株式会社（横浜線、南武線、京浜東北・根岸線）、相模鉄道株式会

社、東急電鉄株式会社、小田急電鉄株式会社、横浜市交通局（横浜市営地下鉄）の

各路線 ※各鉄道会社所属車両での放映となります。

（２）放映期間 令和７年11月10日（月曜日）～11月16日（日曜日）

２ 県庁本庁舎や県内市町村施設のライトアップについて

東京2025デフリンピック開催に合わせ、市町村と連携し、県庁本庁舎や県内市町村施設において、大会メインカラーである「桜色」をイメージしたライトアップを実施します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1318_1_e627e3a03cc050f0c8379f267d836a81.jpg?v=202511070227 ]

＜東京2025デフリンピックとは＞

デフリンピックは国際的な「きこえない、きこえにくい人のためのオリンピック」です。国際ろう者スポーツ委員会（ICSD）が主催し、４年毎に開催されるデフアスリートを対象とした国際総合スポーツ競技大会です。第１回は、1924年にフランスのパリで開催され、東京2025デフリンピックは、100 周年の記念すべき大会であり、日本では初めての開催になります。神奈川県は県内市町村と連携し、県全体でデフリンピックを応援しています。

問合せ先

神奈川県文化スポーツ観光局スポーツ課健康・パラスポーツ推進室

健康・パラスポーツグループ 電話 045-285-0796