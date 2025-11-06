AI-OCRサービス「TaxSys」がfreee公式アプリストアに掲載開始

株式会社SoLabo

株式会社SoLabo(本社:東京都渋谷区、代表取締役:田原 広一)は、TAX GROUPで提供するAI-OCRサービス「TaxSys」が、フリー株式会社が運営する「freeeアプリストア」への掲載を開始したことを発表いたします。

TaxSysについて

TaxSysは、AI技術を活用した高精度なOCRサービスです。請求書、領収書、各種帳票などの紙文書やPDFを自動でデジタルデータ化し、会計業務の効率化を実現します。

主な特長

高精度なAI-OCR技術: 最新のAI技術により、手書き文字や複雑なレイアウトの帳票も高精度で読み取り

freeeのプロダクトとのシームレスな連携: 読み取ったデータを直接freee会計に転送し、入力作業を大幅削減

多様な帳票に対応: 請求書、領収書、納品書など、さまざまな書類形式に対応

業務時間の大幅削減: 手入力作業を自動化することで、経理業務の工数を削減

freeeアプリストアについて

freeeアプリストア(https://app.secure.freee.co.jp/)は、freeeのプロダクトと連携している外部サービスを検索し、簡単に連携できるプラットフォームです。販売管理や経費精算、EC・POSなど、様々なカテゴリーのアプリが用意されており、連携することでfreeeのプロダクトの機能を拡張し、業務効率を向上させることができます。

TaxSysの掲載により、freee会計をご利用中の企業様にTaxSysを見つけてもらいやすくなりました。また、freeeと親和性の高いサービスとして、中小企業から大企業まで、幅広い事業者様の会計業務DX化を支援してまいります。

今後の展開

SoLaboは、TaxSysのさらなる機能拡充を予定しており、AI技術の進化と共に、より正確で使いやすいサービスの提供を目指してまいります。また、freeeのプロダクトとの連携をさらに深め、ユーザー様の業務効率化に貢献してまいります。

株式会社SoLaboについて

認定支援機関として資金調達支援を中心に月平均1,500件以上のお問い合わせに対応し、これまでに累計10,000件以上の支援を行う（2025年5月末時点）。2021年より事業再構築補助金をはじめとした補助金申請支援事業を強化しつつ、バックオフィスBPOサービスや官民連携による自治体の課題解決サポートも開始し、支援の幅を拡大している。



社名：株式会社SoLabo

代表者：代表取締役 田原 広一

設立：2015年12月11日

本社所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F（WeWork 内）

事業内容：

資金調達サポート

補助金申請サポート

法人・士業提携

web制作・運営・管理

webマーケティング

シェアオフィス

AI・クラウド会計活用支援

AI-OCR

記帳・経理

TAX GROUPの運営

公式サイト：https://so-labo.co.jp

本件に関するお問い合わせ

株式会社SoLabo 経営企画室 渋谷 世子

メールアドレス：press@so-labo.co.jp