トイザらスのクリスマスプロモーションがスタート

日本トイザらス株式会社

玩具とベビー用品の国内最大級の総合専門店を運営する日本トイザらス株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：李 孝）は、2025年11月12日（水）～12月25日（木）までの期間、全国のトイザらス・ベビーザらス店舗およびオンラインストアにて、ホリデーシーズンを彩るさまざまなクリスマスプロモーションを展開します。

家族や大切な方と過ごす時間が笑顔であふれるよう、選ぶ楽しさ・贈る喜び・もらう感動を体験できる“トイザらスならではのクリスマス”をお届けします。

子どもたちのクリスマスプレゼントにおすすめのおもちゃをふんだんに盛り込んだ、恒例の「クリスマスカタログ」が11月7日（金）より全国のトイザらス・ベビーザらス店舗に登場いたします。同カタログでは、今年のクリスマスプレゼントにトイザらスが自信をもってお勧めするTOP TOYを紹介するほか、成長をはぐくむ知育玩具やごっこ遊び、家族みんなで楽しめるゲーム、冬でも元気に遊べるアクティブトイや自転車など、お子さまの好奇心を刺激するおもちゃを多彩に取り揃えました。また、親世代にも人気の高い“キダルト”向けアイテムや、開けるまで中身がわからない「ブラインドボックス」など、幅広い世代が楽しめる内容となっています。クリスマスカタログに掲載されている商品をはじめとするクリスマスセールは2025年11月12日（水）よりスタートです。

また、子どもたちがサンタさんへのお手紙を出せる「サンタポスト」も11月7日（金）から全国のトイザらス・ベビーザらス店舗に設置いたします。今年は、子どもから大人まで大人気の「ポケモン」といっしょに楽しむ、特別なサンタポスト企画を実施。手紙を投函したお子さまにトイザらスオリジナルデザインのポケモンステッカーをプレゼントいたします。ご家族で一緒に楽しめる体験型の企画として、クリスマスシーズンをいっそう盛り上げます。

■2025年クリスマスにおすすめするTOP TOY

今年のクリスマスプレゼントにトイザらスが自信をもっておすすめするTOP TOYをご紹介いたします。毎年高い人気を誇る、“ごっこ遊び”が楽しい人気キャラクターのおもちゃに加えて、今年は、親世代にも馴染みがあり親子で楽しめるおもちゃをラインアップしています。小さなお子様向けには、心身の発達を促進する知育玩具や体を動かすおもちゃなどがおすすめです。さらに、トイザらス限定の自転車やスタイリッシュなスクーターなども取り揃えています。

TOP TOY各おもちゃとクリスマスカタログおよびキダルト商品のリーフレットのデジタル版は当社ウェブサイトのクリスマスキャンペーンページ（https://www.toysrus.co.jp/ja-jp/promotions/christmas/）からご覧いただけます。

■TOP TOY早得500ポイントプレゼント

2025年11月12日（水）から11月27日（木）までのキャンペーン期間中、全国のトイザらス・ベビーザらス店舗およびトイザらス オンラインストアにて、トイザらス厳選の「TOP TOY」指定商品をご購入いただくと、500ポイントをプレゼントいたします。

※Nintendo Switch2本体はポイントプレゼントの対象外

キャンペーン期間：2025年11月12日（水）～11月27日（木）

対象店舗：全国のトイザらス・ベビーザらス店舗およびトイザらス オンラインストア

■「ポケモンクリスマスキャンペーン in トイザらス」

『Pokemon LEGENDS Z-A』の10月16日（木）の発売を記念して、全国のトイザらス・ベビーザらス店舗で「ポケモンクリスマスキャンペーン in トイザらス」を2025年11月12日（水）より開催いたします。

（１）特設コーナー

全国のトイザらス・ベビーザらス店舗で『Pokemon LEGENDS Z-A』を始め、玩具やアパレルなどのポケモン商品を集積した特設コーナーを展開いたします。

店内の装飾はトイザらスオリジナルデザインを使用して、ポケモンたちがお出迎えします。

設置期間：2025年11月12日（水）～12月25日（木）

対象店舗：全国のトイザらス・ベビーザらス店舗

※トイザらス ダイバーシティ東京 プラザ店、横浜ワールドポーターズ店、京都河原町OPA店は対象外

※売場画像はイメージです。

（２）サンタポスト

サンタさんへお手紙が出せる「サンタポスト」が今年も全国のトイザらス・ベビーザらス店舗に登場いたします。

さらに、今年はポケモンとのキャンペーンを実施します。

専用ハガキはポケモンデザイン、「サンタポスト」にお手紙を投函していただいたお子様、全店先着合計100,000名様にトイザらスオリジナルの「Pokemon LEGENDS Z-A ステッカー」をプレゼントいたします。

今年のクリスマスに欲しいプレゼントとサンタさんへのメッセージをハガキに書いて店頭の「サンタポスト」に投函してください。

設置期間：2025年11月7日（金）～12月24日（水）

サンタポスト設置店舗：全国のトイザらス・ベビーザらス店舗

※トイザらス ダイバーシティ東京 プラザ店、横浜ワールドポーターズ店、京都河原町OPA店は対象外

※専用ハガキ以外のお手紙も投函可能です。

※「Pokemon LEGENDS Z-A ステッカー」のプレゼントは小学生以下のお子様が対象です。

また、トイザらス・ベビーザらス スターカード会員限定となります。即日入会可。

【サンタポスト専用ハガキ】

（３）3,000円以上購入で「ポケモンチェンジングステッカー」プレゼント

期間中、ポケモン商品を1回合計3,000円（税込）以上ご購入いただいたお客様に、トイザらスオリジナル「ポケモンチェンジングステッカー（メガリザードンＸ・メガリザードンＹ）」をプレゼントいたします（全店先着合計80,000名）。

「ポケモンチェンジングステッカー（メガリザードンＸ・メガリザードンＹ）」は見る角度によって、絵柄が変わります。

キャンペーン期間：2025年11月12日（水）～12月25日（木）

対象店舗：全国のトイザらス・ベビーザらス店舗

※オンラインストア対象外

※プレゼントは先着順にて、なくなり次第終了となります。

【ポケモンチェンジングステッカー（メガリザードンＸ・メガリザードンＹ）】

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

■クリスマス大型商品お預かりサービス

「早く買ってもプレゼントを隠す場所がない」そんな声に応えるサービスをご提供いたします。

期間中、トイザらス・ベビーザらス スターカード会員限定・保管料500円（税込）で、大型玩具や自転車などのご購入いただいたプレゼントを店舗で一時お預かりします。

キャンペーン期間：2025年11月12日（水）～12月25日（木）

対象店舗：トイザらス・ベビーザらス、115店舗

対象店舗はキャンペーンページ（https://www.toysrus.co.jp/ja-jp/events/event-365.html）からご確認ください。

※詳細・お渡し期日・対象商品は店頭でご確認ください

■「＃僕らはずっとトイザらスキッズ」キャンペーン

キャンペーン期間中、家族や友だちとのクリスマスの思い出やサンタポスト体験を、公式音源「ぼくらはトイザらスキッズ」を使って写真または動画を作成し、ハッシュタグ「＃僕らはずっとトイザらスキッズ」を付けてInstagram、TikTokに投稿してください。抽選で20名様に、トイザらス・ベビーザらスギフトカード5,000円分をプレゼントいたします。

キャンペーン詳細：https://www.toysrus.co.jp/ja-jp/promotions/christmas/campaign2025/

キャンペーン期間：2025年11月6日（木）～12月24日（水）

※キャンペーン内容は予告なく変更になる場合があります。

※YouTubeでも音源を配信しておりますが、本キャンペーンの対象となる投稿は Instagram

およびTikTokのみです。

必ずもらえる！dポイントクリスマスキャンペーン！777万ポイント山分け

dポイントユーザー必見！キャンペーン期間中、キャンペーンサイトからエントリーの上、全国のトイザらス・ベビーザらス店舗にて、dポイントカードをご提示（1ポイント以上のポイント獲得が必要です）いただいた方に、dポイント（期間・用途限定）777万ポイントを山分け進呈いたします。 さらに購入金額が多いほど山分け口数が増え、期間中、合計購入金額税込3,000円（15ポイントためる）ごとに1口アップします。

エントリー期間：2025年11月12日（水）～2025年12月25日（木）

キャンペーン期間：2025年11月12日（水）～2025年12月25日（木）

対象店舗：全国のトイザらス・ベビーザらス店舗

※オンラインストア対象外

キャンペーンサイト：https://dpoint.docomo.ne.jp/cp_7/toysrus_251112_6759/index.html

dポイントカードをご提示いただき、1ポイント以上のポイントを獲得された方

※本キャンペーンへの参加にはエントリーが必要です。

※進呈上限：1,000ポイント

※1口あたりの進呈上限：200ポイント

※上限口数：10口

今年も全国のトイザらス・ベビーザらス店舗およびトイザらス・ベビーザらス オンラインストアでは、子どもたちの好奇心を刺激し、さまざまなつながりをはぐくむ、クリスマスプレゼントにぴったりのおもちゃを豊富な品揃えでご用意しています。トイザらスとともに、ご家族やご友人みんなでおもちゃがもたらす喜びあふれる最高のクリスマスをお過ごしください！