オタクITエンジニア企業「虎の穴ラボ」が、「技術書典19」にゴールドスポンサーとして協賛
「とらのあな通信販売」や 「ファンティア[Fantia]」等、 主にとらのあなの関連サービスのシステム開発を専門に担う虎の穴ラボ株式会社（代表取締役：吉田博高 以下、虎の穴ラボ）は、2025年11月15日 (土) から開催される日本最大級の技術書イベント「技術書典19」に、ゴールドスポンサーとして協賛いたします。
技術書典は、技術書にフォーカスした技術共有と普及のためテックベース合同会社が運営する、技術書をテーマにした同人誌即売会イベントです。ITエンジニアを中心に、情報発信を試みるエンジニアやより広くより深く技術を求めるエンジニアが出会う場を提供し、技術の普及と情報交換を目的として開催されています。
虎の穴ラボは、ユメノソラグループの経営ビジョンである「クリエイターのファミリーになる」を継承し、今後さらにサブカルチャーをメインとしたIT領域での事業拡大を実現するため、エンジニア採用にも力を入れています。技術書典の掲げる”新しい技術の普及と情報交換の場を提供する”という趣旨に賛同し2018年の「技術書典5」より協賛を行っており、今回もゴールドスポンサーとして協賛させていただきました（虎の穴ラボの技術書典ページ(https://techbookfest.org/organization/55350005)もございますので、ぜひご覧ください）。
技術書典は「新しい技術に出会えるお祭り」です。虎の穴ラボは現地出展もしていますので、ブース「協05」でお会いできることを楽しみにしております。
インフォページ https://toranoana-lab.co.jp/1940(https://toranoana-lab.co.jp/1940)
■開催概要
○技術書典19
公式サイト https://techbookfest.org/event/tbf19(https://techbookfest.org/event/tbf19)
運営：技術書典 運営事務局／テックベース合同会社
【オンライン開催】
会期：2025年11月15日（土）～2025年11月30日（日）
会場：技術書典オンラインマーケット https://techbookfest.org/event/tbf19/market
【オフライン開催】
会期：2025年11月16日（日） 11:00～17:00
会場：池袋サンシャインシティ 展示ホールD（文化会館ビル2F）
■虎の穴ラボとは
「虎の穴ラボ（虎の穴ラボ株式会社）」は、「とらのあな通販(https://ec.toranoana.jp/)」、「ファンティア[Fantia](https://fantia.co.jp/)」、「クリエイティア[CREATIA](https://creatia.cc/)」、「とら婚(https://toracon.jp/)」等、主にとらのあなの関連サービスのシステム開発を専門に担うエンジニア企業です。
エンジニアが働きやすい制度・環境を整えるため、2019年10月1日にユメノソラホールディングス株式会社より分社しました。
知見を活かした各種エンジニアイベントやサミット等にも参加・出展するなど、社外活動も積極的に行っています。
公式サイト https://toranoana-lab.co.jp/
公式X https://x.com/toranoana_lab