Z 世代向けアミューズ施設「ME TOKYO IKEBUKURO」であなたをPR！『V Collection × ME TOKYO』広告モデルイベントのエントリー開始！

「クリエイティビティ×テクノロジー」でIP開発を行う株式会社CHET Group（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池祐輔）は、Remain in株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：柴田侑也、以下Remain in）が広告企画・メディアプロデュースを行うアミューズメント施設「ME TOKYO」におけるPR出演権のチャンスを懸けた広告モデルイベントを開催することを発表しました。

▼応募・イベントの詳細はこちら

https://arts.chet.com/ad/metokyo

【イベント概要】

”人々の感情のスイッチを押すことで、世界をもっとオモシロく。”

そんな理念を掲げる新ブランドアミューズメント施設『ME TOKYO』と、「誰もがチャンスを掴み、実力で夢を叶えられる場」を目指すこれまでにないクラン『V Collection』がコラボ！

今回、条件達成者全員が『ME TOKYO』施設内サイネージに登場できるオーディション型PRイベントを開催します。

さらに、上位入賞者には豪華特典をご用意。

施設内ポスターへの掲載や、PRショート動画に出演し、『ME TOKYO IKEBUKURO』公式Xからの紹介など、リアル×デジタル両面で魅力を発信できるチャンスです。

【スケジュール】

応募期間：2025年11月6日（木）～2025年11月23日（日）

審査期間：2025年11月26日（水）～2025年11月30日（日）

結果発表：2025年12月4日（木）予定

審査方法：投票審査

【参加対象者】

・立ち絵イラストを持っている方

・YouTubeや各種配信アプリ、SNSなどで活動されている方

※活動実績、キービジュアル、アイコン等の提出物に基づく審査を実施する場合がございます。

【イベント特典】

■施設内サイネージに登場！

ME TOKYO IKEBUKURO 施設内全4フロアのサイネージで、あなたの出演する動画を放映します！

■PRショート動画に出演！

ME TOKYO IKEBUKUROをPRするショート動画に出演し、公式Xから紹介します！

■ポスターモデルに起用！

ME TOKYO IKEBUKUROのポスターにモデルとして起用します！

ME TOKYOについて

■ME TOKYO IKEBUKURO

パチンコホールを中心に総合エンターテイメント事業を展開する株式会社マルハン（京都・東京）の東日本カンパニー（社長：韓裕）が展開する「ME TOKYO」は「人々の感情のスイッチを押すことで、世界をもっとオモシロく」という理念を込めた新ブランドアミューズメント施設です。コンセプトに「MOVE EMOTION-ME TOKYOはゲーム設置場ではなく、感情解放区だ-」を掲げ、日本から世界へ発信できるアミューズメント施設を目指しています。

「ME TOKYO IKEBUKURO」は、クレーンゲーム、プリクラ、コスプレ、ビューティーラウンジ、5D LED ROOM、ライブ配信スタジオなどさまざまな体験を提供する店舗です。また、「コト消費」に焦点を当て、国内・海外に関わらず訪れたすべての方が自分らしく、人生の記憶に残る体験を提供するため、クリエイティブな空間づくりを進めています。

※ME TOKYO IKEBUKUROは、Remain in株式会社が広告企画・メディアプロデュースする施設です。

※Remain in株式会社は、ブランド体験を通じてブランド成長支援を行うマーケティングブティックです。

▼V Collection（Vコレ）とは？

VTuber、Vライバー、ボカロ、ネットクリエイターなど形式にとらわれない新しいアーティストバーチャルコレクションです。

誰でもチャンスがあり、実力で夢やチャンスを掴める機会の提供を目指したこれまでにないクランです。

公式X：https://x.com/V_Collection_A

▼V Collectionを運営するCHET Marketingとは

CHET Groupが、その他グループ会社と連携しながら音楽、アニメ、ゲーム、画像、映像といった様々なコンテンツを市場に提供するために設立。アーティストのサポートや、音楽配信、グッズ販売、イベント、メディア出演などの機会を提供しています。

＜会社概要＞

会社名：株式会社CHET Group

代表者：代表取締役CEO 小池 祐輔

所在地：東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前ビル

設立：2020年5月

URL：https://chet.com

事業内容：株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援

＜本資料に関するお問合せ先＞

株式会社CHET Group 広報担当

MAIL：pr@chet.co.jp