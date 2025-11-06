堤聖也、復活のリングへ！ドネアとバンタム級タイトルマッチ。高見亨介のライトフライ級王座統一戦も！『U-NEXT BOXING.4』をU-NEXTで12月17日に独占ライブ配信

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年12月17日(水)に両国国技館で開催される『U-NEXT BOXING.4』を独占ライブ配信いたします。



日本人の世界タイトルマッチをメインにお届けしてきた「U-NEXT BOXING」。4度目の開催となる今回は、日本ボクシング界が世界に誇るバンタム級、ライトフライ級における世界タイトルマッチが行われる必見の大会です。



WBA世界バンタム級の堤聖也選手とノニト・ドネア選手によるバンタム級タイトルマッチをはじめ、WBA世界ライトフライ級王者になってまだ日が浅い高見亨介選手とWBO王者のレネ・サンティアゴ選手の世界統一戦も早くも実現します。




堤 聖也（角海老）vs. ノニト・ドネア（フィリピン）


WBA世界バンタム級タイトルマッチ



堤選手にとっては復活を懸けた大一番。元世界5階級王者のドネア選手との一戦です。世代交代が行われるのか、バンタム級屈指の対決は世界中の視線を集めます。






WBA王者　高見 亨介（帝拳） vs. WBO王者　レネ・サンティアゴ（プエルトリコ）


WBA・WBO世界ライト・フライ級 統一戦



日本が誇る若き技巧派王者の高見選手が、プエルトリコの強打者サンティアゴ選手と激突。ライトフライ級の頂点をかけた王座統一戦にご期待ください。








『U-NEXT BOXING.4』

【ライブ配信】2025年12月17日(水) 全試合配信予定


※試合開始時間、ライブ配信開始時間は後日お知らせします


【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000011120


【見逃し配信】配信準備完了次第~2026年1月16日(金)23:59まで


※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください。


【会場】両国国技館




WBA世界バンタム級団体内統一戦


堤聖也(角海老) vs. ノニト・ドネア(フィリピン)



WBA・WBO世界ライトフライ級統一戦


WBA王者 高見亨介(帝拳) vs. WBO王者 レネ・サンティアゴ(プエルトリコ)


ほかカードあり



