サンタクロースが見届ける、奇跡のプロポーズ。成功率100％の人気プランがクリスマスバージョンで登場！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ幕張

『【クリスマス限定】チャペルでプロポーズディナープラン』

ホテルニューオータニ幕張では、2025年12月24日（水）・25日（木）に各日1組限定で『【クリスマス限定】チャペルでプロポーズディナープラン』を販売します。

成功率100％！人気のプロポーズプランがクリスマス特別バージョンで登場

2021年の販売開始以来、170組以上のカップルにご利用いただき、成功率は100％！（11月6日現在）

そんな人気の「チャペルでプロポーズプラン」が、聖夜限定の特別仕様で登場。おふたりの一生に残る瞬間を、心を込めてお手伝いします。温かな光とサンタクロースが祝福する、ロマンチックな夜をホテルニューオータニ幕張でお過ごしください。

光と美食に包まれる、特別なクリスマスディナー

SATSUKIクリスマスディナー

特別な一夜は、オールデイダイニング「SATSUKI」のクリスマスディナーからスタート。ライトアップされた噴水を望む幻想的な空間で、シェフ渾身のフルコースをお愉しみいただけます。大切な方とのディナータイムが、奇跡の夜の幕開けです。

神秘的なチャペルを貸し切った一世一代のプロポーズ

クリスマスディナーを愉しんだ後は、白大理石のバージンロードとブルーのステンドグラスが煌くチャペル「そよ風の教会」を貸し切って、神秘的な雰囲気の中でのプロポーズ。専任のプロポーズプランナーとの事前打ち合わせで、おふたりの想いを形にする一生の瞬間を丁寧にサポートします。

キャンドルとサンタクロースが祝福する、聖夜だけの特別演出も。

本プラン限定のキャンドル装飾オプションでは、LEDキャンドルの灯りがチャペル全体を包み込み、幻想的な輝きがふたりをやさしく照らします。揺らめく灯りに映し出される純白のバージンロードは、まるで映画のワンシーンのよう。聖夜だけの特別な空間で、心に残る奇跡の瞬間を演出します。

おふたりの特別な夜をより印象的に演出するため、サンタクロースがサプライズで登場する特別オプションもご用意。大切な瞬間を、サンタクロースが心を込めて祝福します。

聖夜だけの特別な演出とともに、ふたりの奇跡の瞬間を叶えてみませんか。

販売概要

ホテルニューオータニ幕張

『【クリスマス限定】チャペルでプロポーズディナープラン』

[期間] 2025年12月24日（水）・25日（木）

[料金] 2名さま\150,000 ※各日1組限定

[内容] オールデイダイニング「SATSUKI」でのクリスマスディナー（乾杯ドリンク付）

チャペルでのプロポーズ（チャペル貸切料、記念撮影）

税金・サービス料共

[お問合せ] 宴会予約Tel: 043-297-7676（平日 11:00～18:00 / 土・日・祝日 9:00～18:00）