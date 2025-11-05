【AI×動画の転職サイト「体験入社」】株式会社サッポロライオンが「体験入社動画」を導入！

株式会社体験入社

株式会社体験入社（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役：松本聖司）は、この度、外食産業において日本最古のビヤホールの歴史と伝統を受け継ぐ株式会社サッポロライオン（以下、サッポロライオン）が、当社の提供する採用動画サービス「体験入社動画」を導入したことをお知らせいたします。この導入は、求人文章だけでは「入社前に"入社後のリアル"が見えない不安」という課題を解消し、サッポロライオンが求める「自社にマッチした人材」の獲得をサポートいたします。

◎変革期を迎える飲食業界の採用課題

近年、消費者のニーズ多様化やライフスタイルの変化を受け、飲食業界では顧客体験価値の向上がこれまで以上に求められています。このような背景から、企業成長の鍵を握る人材の確保が各社共通の課題となっています。

しかしながら、従来の転職サービスの求人文章だけでは、「実際の仕事内容」「給与」「休日・残業・働き方」「社風・人間関係」といった”入社後のリアル”を求職者に伝えることは困難です。この情報ギャップが、求職者と求人企業の双方にとって「入社後のミスマッチ」を引き起こす原因となっていました。

さらに、企業の本当の魅力が伝わらないために、本来であれば自社で活躍できたはずの人材と出会う機会そのものを失ってしまう「採用機会の損失」も問題となっています。

◎サッポロライオン「体験入社動画」の導入背景

サッポロライオンは、1899年に創業した『惠比壽ビヤホール』を起源とし、「銀座ライオン」や「ヱビスバー」などを中心に、生ビールを楽しめるブランドを20以上展開しています。同社は「JOY OF LIVING WITH BEER」を存在意義に掲げ、お客様の期待を超える味、空間、サービスを追求しています。

サッポロライオンの成長を支える独自の企業文化と魅力を、従来の転職サービスの求人票のテキスト情報だけでは伝えきれませんでした。同社の主な特徴は以下の通りです。

1. 120年を超える歴史と伝統

120年を超える歴史を持つ銀座ライオンは、『ビヤホール』の代表格であり、伝統の「一度注ぎ」という技法を使った生ビールを提供しています。店内ではビールを注いでいる様子も見ることができ、ビールに合う豊富な食事メニュー（ソーセージやナポリタンなど）も取り揃えています。

2. サッポログループの一員としての安定した基盤

サッポロビールのグループ会社であり、安定した会社運営と充実した福利厚生が特徴です。給与、休日、キャリアアップのチャンスなどが整備されており、「経産省『健康経営優良法人』」に8年連続で認定されています。

3. 働きやすい環境と従業員への手厚いサポート

社員一人ひとりの活力を高め、生産性を高めることを目指しています。男性の育児休業取得率が70%を超えていることや、女性の店長の比率が40%を超えていることなど、男女ともに働きやすい環境が整備されております。

今回導入された「体験入社動画」では、「体験入社役のモデル」が実際に1日体験入社をして、「会社・事業の強み」「日本最古のビヤホール」「銀座ライオンの特徴」「1日のスケジュール例」「仕事とプライベートのバランス」「子育てと仕事を両立できる環境」といった”入社後のリアル”をお伝えします。

これにより、求職者は入社後の具体的なイメージを持つことができます。”入社後のリアル”を動画で可視化することで、「仕事内容がイメージしにくい」、「体力的に大変そう」、「仕事とプライベートのバランスが取れるのか」といった漠然とした不安を解消し、より意欲と適性の高い人材の応募を促進します。

・体験入社動画の導入企業の一例

Amazon Japan様、トヨタコネクティッド様、Nicole BMW様、LUSH JAPAN様、小松製作所様、SmartHR様、リブセンス様

三井不動産リアルティ様、三菱地所ハウスネット様、住友林業ホームサービス様、住友林業緑化様、住友林業ホームテック様、レオパレス21様、大東建託様、東建コーポレーション様

サッポロライオン様、ワタミ様、鎌倉パスタ様、磯丸水産様、BuySell Technologies様、IDOM(Gulliver)様、バイク王＆カンパニー様、スタジオアリス様

日本交通様、流通サービス様、ダイセーロジスティクス様、アーク引越センター様、スタッフサービス・エンジニアリング様、コプロコンストラクション様 など

・サッポロライオンの体験入社動画

■【1分でわかる！】サッポロライオンの入社後のリアル！

■【体験入社】サッポロライオンの入社後のリアルとは！？銀座ライオン・YEBISU BARへの転職

「体験入社動画」の導入は、当社の転職支援サービス「体験入社AI（https://taikennyusha.com）」をさらに効果的なものにします。「体験入社AI」は、求職者の希望条件を元に、AI（人工知能）が最適な求人企業を分析してマッチングする新しい転職支援サービスです。

「体験入社動画」などで収集している「実際の仕事内容」「給与」「休日・残業」「社風・人間関係」などの"入社後のリアル"を元にAIが求職者にマッチングする求人企業を徹底的に分析します。

◎「体験入社動画」「体験入社AI」第三者メディアによる評価

体験入社AIが求人企業と求職者の希望との適合度を分析します「体験入社AI」の利用の流れ

日本経済新聞社の日経電子版にて「転職支援サービス新興の体験入社、「AI採用」で差別防止の独自指針（2025年10月9日付）」、「求人動画と希望条件をAIで照合し、入社後のミスマッチ低減をめざす取り組み（2025年7月26日付）」として紹介されました。

加えて、J-WAVEのラジオ番組「STEP ONE」内「SAISON CARD ON THE EDGE」コーナー（2025年8月12日放送分）に出演いたしました。この放送では、株式会社体験入社 代表取締役社長の松本聖司がゲストとして招かれ、「AIを活用した転職サポートの可能性」に焦点を当て、活況な転職市場の動向から「体験入社AI」の具体的な仕組みまで、多岐にわたるテーマでお話ししました。番組の最後には、転職は人生の大きな決断であり、入社前に求人企業の”入社後のリアル”を確かめることの重要性が語られ、当社サービスの信頼性と社会的な必要性が改めて示されました。

◎株式会社体験入社の今後の展望

当社は、「すべての人に適職を、働く力で国を伸ばす。」というミッションのもと、AIと求人動画を組み合わせることで、従来の転職サービスでは実現できなかった”入社後のリアル”を可視化し、求職者と求人企業の双方にとって最適なマッチングを実現していきます。

