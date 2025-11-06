明日開催！留学生と企業の“架け橋”へ11月7日（金）に渋谷で開催！KAKEHASHI主催「インターンシップ＆オープンカンパニーフェア2025」

一般社団法人外国人留学生支援KAKEHASHI

一般社団法人外国人留学生支援KAKEHASHI [所在地：東京都港区、代表理事：北川登士彦 （東急不動産ホールディングス 顧問）]は、2025年11月7日（金）に「インターンシップ＆オープンカンパニーフェア2025」を渋谷クロスタワー24階・アクセス渋谷フォーラムで開催します。

本イベントは、日本で学ぶ外国人留学生と、留学生採用やダイバーシティ推進に積極的な企業をつなぐ就職支援フェアです。定員150名に対し、すでに国内外の学生から申込が寄せられています。



【労働力不足 × ダイバーシティ採用】

参加企業は10社以上。厚労省の2025年データでは、有効求人倍率が1.3倍を超える地域もあり、特に建設・宿泊・不動産・通信業界では慢性的な人手不足が続いています。



KAKEHASHIの加盟企業の多くは、これらの業界に属しており、民間主導での多文化人材採用が進んでいます。

今回、参加するのは、留学生の生活やキャリア形成に深く関わる業種が中心で、グローバルトラストネットワークス、ハウスコム、東急建設、楽天グループなどが参加予定です。



当日は自由ブース形式で、学生は企業担当者と直接対話し、インターンや採用情報を入手できます。服装自由・入退場自由で、日本語・英語の両言語に対応するスタッフが常駐します。

■開催概要

日時：2025年11月7日（金）13:00～16:30（受付12:30～）

会場：アクセス渋谷フォーラム

住所：東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー24F

対象：外国人留学生（2027～2029年卒予定）

参加費：無料（事前申込制）

公式サイト：https://www.kakehashi.global/event/internship-fair-2025/

参加予定企業（順不同）

・東急リゾーツ＆ステイ株式会社

・株式会社グローバルトラストネットワークス

・ハウスコム株式会社

・株式会社リロバケーションズ

・楽天グループ株式会社

・株式会社技研施工

・東急建設株式会社

・株式会社マックス

・株式会社オークハウス

・学校法人国際医療福祉大学

昨年開催。熱心に企業の説明を聞く参加留学生。（画像の一部加工）



■代表理事北川登士彦からのメッセージ

「日本で学ぶ留学生が“働くこと”を通じて社会と関われる場を増やしたい。単なる採用説明会ではなく『相互理解の場』をつくることがKAKEHASHIの使命です。」

■KAKEHASHIについて

一般社団法人外国人留学生支援KAKEHASHIは、日本で学ぶ外国人留学生のキャリア支援と生活支援を目的に設立された非営利団体です。留学生が日本社会で自立的に活躍できるよう、企業とのマッチングイベント、就職支援プログラム、日本語教育サポート、生活相談などを展開しています。

団体名：一般社団法人外国人留学生支援KAKEHASHI

代表者：代表理事 北川登士彦（東急不動産ホールディングス 顧問）

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2-16-1品川イーストワンタワー9階

URL：https://www.kakehashi.global/



【取材のお問い合わせ】

一般社団法人 外国人留学生支援 KAKEHASHI

MAIL：info@kakehashi.global（担当・小野）

※個別の参加企業への取材についてもこちらにお問い合わせください