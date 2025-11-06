¡ÖÂè4²óÁ´¹ñ88¤¯¤óÁªÈ´¼î»»¶¥µ»Âç²ñ¡×³«ºÅ·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¤¥Ï¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¤ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºä¸ý ÀµÈþ¡¤°Ê²¼¥»¥¤¥Ï¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ë¤Ï¡¢
2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÁ´¹ñ6²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡ÖÂè£´²ó Á´¹ñ¤½¤í¤Ð¤ó¶¥µ»Âç²ñ¡×¤òÆ±»þ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î88¤¯¤ó¾åµé¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢Æüº¢¤ÎÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤í¤Ð¤ó³Ø½¬¤òÄÌ¤¸¤Æ°é¤Þ¤ì¤¿½¸ÃæÎÏ¡¦Ç¦ÂÑÎÏ¡¦È½ÃÇÎÏ¤ò¶¥¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢
Æ±À¤Âå¤ÎÃç´Ö¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¡×¡ÖÅØÎÏ¤¬·Á¤Ë¤Ê¤ë´î¤Ó¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë1Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë13:00～
²ñ¾ì¡§Á´¹ñ6²ñ¾ìÆ±»þ³«ºÅ
ÅìÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¡§¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÂ¿ËàÊ¿¤Î¿¹¡¢¥»¥ë¥ÐÀçÂæÀô
ÃæÉô¥¨¥ê¥¢¡§¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÇ®ÅÄ
´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¡§¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëºæËÌ²ÖÅÄ
À¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¡§¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÃÞ»çÌî
¹Åç¥¨¥ê¥¢¡§¤æ¤á¥¿¥¦¥óÆûÆü»Ô»ÔÌ±¥Ûー¥ë
»²²ÃÈñ¡§3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»²²Ã»ñ³Ê¡§2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¤Ç¼î»»4µéÎý½¬°Ê¾å¤ÎÀ¸ÅÌ
¢¨¿½¹þÊýË¡¤Ï³Æ¶µ¼¼¤è¤ê¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸å±ç¡§ÂçºåÉÜ¶µ°é°Ñ°÷²ñ/ÆüÌî»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ/ºæ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ
¢£¶¥µ»ÆâÍÆ
¡¦¸Ä¿ÍÁí¹ç¶¥µ»¡Ê¤«¤±»»¡¦¤ï¤ê»»¡¦¸«¼è¤ê»»¡¦¸«¼è¤ê°Å»»¡Ë
¡¦ÆÉ¤ß¾å¤²»»
¡¦ÆÉ¤ß¾å¤²°Å»»
Æþ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥È¥í¥Õ¥£ー¤äµÇ°ÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤í¤Ð¤ó¶µ¼¼88¤¯¤ó¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ö·×»»ÎÏ¤Î°éÀ®¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡Ö¹Í¤¨¤ëÎÏ¡×¡Ö¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤ÎÏ¡×¡ÖÃç´Ö¤È¶¥¤¤¹ç¤¦·Ð¸³¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¡¢
¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ä¹¤ò´Ö¶á¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¤È¤·¤ÆËèÇ¯ÂçÊÑ¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¤½¤í¤Ð¤ó¶µ¼¼£¸£¸¤¯¤ó¤È¤Ï¡©
¡Ö¤½¤í¤Ð¤ó¶µ¼¼88¤¯¤ó¡×¤Ï¡¢Ç¯¾¯¤«¤éÄÌ¤¨¤ë¾¯¿Í¿ôÀ©¤Î¤½¤í¤Ð¤ó¶µ¼¼¤Ç¤¹¡£½éÊâ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å°Å»»¤Ê¤É¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼ø¶È¤¬ÂçÊÑ¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£88¤¯¤ó¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¤½¤í¤Ð¤ó¶µ¼¼¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¾¯¿Í¿ôÀ©¤Ç¹Ö»Õ¤¬´ù¤ò²ö¤ê¡¢1¿Í1¿Í¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ë»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°Û³ØÇ¯¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Ç³Ø¤Ó¡¢¤ª¸ß¤¤ÎÉ¤¤»É·ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´·»Äï¤ÇÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¹¾õ¶·¤Ë¤è¤êÃæµé¡¢¾åµé¥¯¥é¥¹¤âÁýÀß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°Å»»¤ÎÎý½¬¡¢¤½¤í¤Ð¤óÎý½¬¤ÎÊä½õ¤È¤·¤Æ¡¢¼ø¶ÈÆâ¤Ç¥Ç¥Ð¥¤¥¹¶µºà¤â»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤´¼«Âð¤Ç¤âÎý½¬¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤´¼«ÂðÍÑ¤Î¥¢¥×¥êID¤âÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äê´üÅª¤Ë¡¢¸¡Äê»î¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¼ÂÎÏ¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª»ÒÍÍ¤Î¤ä¤ëµ¤¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£°Â¿´¤Ê·î¼ÕÀ©¤Ë²Ã¤¨¡¢ÌµÎÁ¿¶ÂØ¼ø¶È¤äÅ¾¹»¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£»î¸³À©ÅÙ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤í¤Ð¤ó¶µ¼¼¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¯¾¯¿Í¿ôÀ©¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤í¤Ð¤ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤â°Â¿´¤·¤Æ»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼ÒÂ¾¥Ö¥é¥ó¥É¡Ê±Ñ²ñÏÃ¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡Ë¤Î³Æ¶µ¼¼¤È¤Î£×¼õ¹Ö³ä°ú¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¶µ¼¼¤Ï¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ーÆâ¤Ë¤¢¤ë¤«¤é°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£
¢§ÌµÎÁÂÎ¸³¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.seiha.com/88-soroban/taiken(https://www.seiha.com/88-soroban/taiken)
¢§¤½¤í¤Ð¤ó¶µ¼¼88¤¯¤ó ¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://88-soroban.com/(https://88-soroban.com/)
¢§¤½¤í¤Ð¤ó¶µ¼¼88¤¯¤ó ¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë
0120-815-718
¢§¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/seiha1985_official/(https://www.instagram.com/seiha1985_official/)