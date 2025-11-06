長谷工コーポレーション、キッザニア東京に、3種類の仕事を体験できる「マンション建設現場」パビリオンを出展～「つくる」と「守る」マンション技術者になって、住む人の暮らしを支える～

KCJ GROUP 株式会社

株式会社 長谷工コーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役社長：熊野 聡、以下「長谷工」）と、KCJ GROUP 株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：圓谷 道成、以下「KCJ GROUP」）は、KCJ GROUPが運営するこどもの職業・社会体験施設「キッザニア東京」（東京都江東区）において、長谷工がオフィシャルスポンサーとなる「マンション建設現場」パビリオン（以下「本パビリオン」）を、2025年12月3日（水）16時にオープンします。

本パビリオンでは、こども達が「マンション管理技術者」として排水管の点検と外壁の修繕、「マンション建設技術者」としてエントランスの工事を行う3種類の仕事を体験できます。

長谷工とKCJ GROUPは、こども達が本パビリオンでの体験を通して、“住む人を想う”マンションづくりのこだわりや技術に触れ、ものづくりの面白さや、チームワークの大切さを知るきっかけになることを願っています。

■体験のポイント

・マンションが完成するまでの流れを学ぶとともに、建物を定期的にメンテナンスや管理することが、安全・安心で快適な暮らしに欠かせないことを知る

・「マンション管理技術者」になって、安全帯をつけて足場に登り、高所での点検・メンテナンス作業に挑戦する

・「マンション建設技術者」になって、仲間と力を合わせてエントランスの床や壁をデザイン通りに仕上げる

「マンション建設現場」パビリオン（イメージ）



＜参考資料＞

■パビリオン概要

パビリオン名：マンション建設現場

体験概要：

※1 安全上、身長制限（120cm以上）を設けます。

所要時間：各約30分

お給料：10キッゾ ※2

成果物：ベルト付きカラビナ

スポンサー：株式会社 長谷工コーポレーション

オープン日時：2025年12月3日（水）16時

※2 こども達が仕事をして受け取るキッザニア内専用の通貨で、買い物やサービスに利用できます。



■長谷工コーポレーション について

長谷工グループは「都市と人間の最適な生活環境を創造し、社会に貢献する。」を企業理念に、グループ全体でマンションを中心とした様々な事業を行っています。新築分譲マンションにおいては、1969年以来、施工累計は72万戸、管理は４４万戸を超えています（2025年6月末現在）。2025年４月より、新たな中期経営計画「HASEKO Evolution Plan」が始まっており、「建設事業」、「不動産事業」、「管理運営事業」の３つの分野が連携し、それぞれを進化させることで、「住まい」と「暮らし」のリーディングカンパニーとして、持続的な成長と企業価値向上を実現してまいります。

URL：https://www.haseko.co.jp/

■KCJ GROUP／キッザニア ジャパン について

KCJ GROUP は、3 歳から 15 歳までのこども達の職業・社会体験施設「キッザニア東京（2006 年 10 月開業）」「キッザニア甲子園（2009 年 3 月開業）」「キッザニア福岡（2022 年 7 月開業）」の企画・運営をしています。「キッザニア」は、実社会の約 2/3 サイズの街並みに、実在する企業が出展するパビリオンが建ち並び、さまざまな仕事やサービスを体験できます。キッザニアのコンセプトは、「エデュケーション（学び）」と「エンターテインメント（楽しさ）」を合わせた『エデュテインメント』。こども達が好きな仕事にチャレンジし、楽しみながら社会の仕組みを学ぶことができる「こどもが主役の街」です。

URL：https://www.kidzania.jp/