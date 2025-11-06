菊地亜美が「トモニテ子育て大賞2025」トモニテ特別賞を受賞！

株式会社レプロエンタテインメント

菊地亜美が、株式会社エブリー（本社所在地：東京都港区）が運営するファミリー向け動画メ

ディア『トモニテ』が主催する「トモニテ子育て大賞2025」において、栄えある「トモニテ特別賞」を受賞いたしました。

2025年3月に第2子を出産後も、育児と並行して社会へ向けた積極的な活動を続けてきた菊地亜美の姿勢が、『トモニテ』の掲げる理念と深く共鳴し、この度の受賞に至りました。

『トモニテ』は、「子育てを通じて、人が、社会が、ともに手をとる世界」を目指しており、「トモニテ特別賞」は、その世界観の実現にふさわしい団体、企業、個人に贈られる名誉ある賞です。

今回、菊地亜美は、2025年3月の第2子出産後も、育児に励みながら積極的に社会へ向けた活動を継続してきたことが高く評価され、栄えある受賞となりました。

特に、子育てトークイベントへの登壇や、自身がプロデュースする親子イベント「MAMARIAL fes.(https://mamarial.com)」(ママリアルフェス)の開催など、メディアを通じた発信にとどまらず、オフラインの場でも子育て世代に寄り添った活動を行っている点が注目されています。

菊地亜美が、自身のYouTubeチャンネル「あみちゃんねる(https://www.youtube.com/@amichannel_0905)」やSNSなどで、育児の喜びや大変さを等身大で発信し、多くのママ・パパに勇気とつながりを届けている活動は、「子育てを通じて、人が、社会が、ともに手をとる世界を目指して」という『トモニテ』の理念と深く響き合うものであり、この点が最も高く評価されました。

【菊地亜美コメント】

「この度は「トモニテ特別賞」をいただき、本当にありがとうございます！

実は知らせを聞いたのは子どものお迎えにダッシュしてた時で（笑）、そんな日常を少し褒めてもらえたようでとっても嬉しかったです。

YouTubeでの発信や、昨年からプロデュースしている「MAMARIAL fes.」は、同じように子育てを頑張る仲間と気持ちを分かち合いたい一心でやってきました。これからも“ママ友感覚”で、一緒に子育てを楽しんでいけたら嬉しいです！」

【「トモニテ子育て大賞」について】

「トモニテ子育て大賞」は、“初めての育児に戸惑うママやパパへ、新しい商品との出会いの機会を創出したい”という思いから始まったアワードです。

本当に役立つ商品を厳選し、子育てに関わるすべての方の育児ライフを豊かにすることを目指しています。6回目を迎えた今年は、1,168名の一般投票により、7ジャンル33部門の中から計97商品が選出されました。

「トモニテ子育て大賞2025」特設ページはこちら：https://election2025.tomonite.com

【「MAMARIAL fes. 2025」開催概要】

◆イベント名：MAMARIAL fes. 2025 (ママリアルフェス 2025)

◆開催日程：2025年11月29日(土)・30日(日)

◆会場：ワールド北青山ビル（東京都港区北青山3丁目5番10号）

◆入場料：無料

◆内容(予定)：タレントトークショー/協賛ブース/体験ブース/飲食ブース/授乳・おむつ替えブース有り ※会場への直接のお問い合わせはお控えください。

◆主催：株式会社レプロエンタテインメント（プロデュース：菊地亜美）

◆公式サイト（MAMARIAL fes.2025）：https://mamarial.com

◆公式Instagram：＠mamarialfes(https://www.instagram.com/mamarialfes/)

◆公式X：＠MAMARIALfes(https://x.com/MAMARIALfes)

【菊地亜美プロフィール】

1990年9月5日北海道生まれ。

2006年にレプロガールズオーディションにエントリーし、最終審査で落選するも審査員に声をかけられ所属が決定。その後、アイドリング!!!16号として活躍し、2014年に同グループを卒業。2018年に一般男性と結婚し、現在は5歳と0歳の2児の母。2023年には第16回ペアレンティングアワード(ママ部門)を受賞。2024年には初プロデュースとなるMAMARIAL fes.を開催するなど、ママタレとしても活躍中。

＜会社概要＞

社名：株式会社レプロエンタテインメント

公式HP：https://www.lespros.co.jp/

お問い合わせ先：https://www.lespros.co.jp/contact/