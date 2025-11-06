KENELESTAND直営店限定！ぬいぐるみ作家・むにゅとコラボした冬の新作カプセルトイ『むにゅポーチ ウィンターセレクション』　11/15より発売

株式会社ケンエレファント

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山 健三）が運営するカプセルトイ専門店・KENELESTAND（ケンエレスタンド）より、全国12の直営店舗でしか手に入らない新製品として、ぬいぐるみ作家・むにゅさんとのコラボレーションによるカプセルトイ『むにゅポーチ ウィンターセレクション』を、2025年11月15日（土）より発売いたします。

また、発売を記念して『むにゅポーチ ウィンターセレクション』コンプリートセットのプレゼントキャンペーンも開催いたします。

『むにゅポーチ ウィンターセレクション』は、ぬいぐるみ作家・むにゅさんならではの“ゆるくてあたたかい”世界観をそのまま閉じ込めた、直営店舗限定のカプセルトイ製品です。クリスマスにちなんだ5つのアイテムがモチーフで、思わず手に取りたくなるデザインです。手触り抜群なふわもこ素材とゴールドのワイヤーリングはカバンにつけて楽しむのはもちろん、カバンにつけて楽しむのはもちろん、クリスマスツリーのオーナメントやギフトにもぴったりです。

さらに、発売を記念してKENELESTANDの公式Instagram（@kenelestand）をフォローし、キャンペーン投稿を「いいね」した人の中から抽選で5名様に、『むにゅポーチ ウィンターセレクション』コンプリートセットをプレゼントするキャンペーンを、2025年11月6日（木）～12日（水）まで実施いたします。

KENELESTAND各店では、今後もアーティストとのコラボレーションや直営店舗限定アイテムを展開し、来るたびに新しい出会いがあるカプセルトイの世界を届けてまいります。

ぜひこの冬は、KENELESTANDでしか手に入らない『むにゅポーチ ウィンターセレクション』をお楽しみください。

【『むにゅポーチ ウィンターセレクション』 商品概要】

ホシプク

プクキャンディ

スノープクマン

プクジンジャー

おにプく

種類：全5種（ホシプク、プクキャンディ、スノープクマン、プクジンジャー、おにプく）

発売日：2025年11月15日（土）

販売価格：カプセルトイ/1個500円（税込）

販売場所：KENELESTAND全国12の直営店舗、ケンエレファント公式オンラインストア「KENELE STORE」、 ケンエレラグーン（ケンエレスタンドのPOP UPイベント）

企画制作・発売元：株式会社ケンエレファント

※発売時間は店舗により異なります。当日の販売状況は、ケンエレスタンド公式X（旧Twitter）にてお知らせいたします。

※展開日・展開店舗は予告なく変更となる場合がございます。

※実際の製品とは仕様が異なる場合がございます。

【プレゼントキャンペーン概要】

応募条件：

１.KENELESTAND公式アカウント(@kenelestand)をフォロー

２.KENELESTAND公式アカウントからのキャンペーン投稿を「いいね」

賞品：『むにゅポーチ ウィンターセレクション』コンプリートセット

当選人数：5名

キャンペーン期間：2025年11月6日(木)～11月12日（水）23:59 までの「いいね」が対象

※プロフィールを非公開設定にされている方は応募対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

※当選者の発表は、2025年11月13日（木）中にKENELESTAND公式アカウントよりDMにてご連絡いたします（当選者の方のみ）。

※ご連絡が取れない場合は、当選の権利を無効とさせていただきます。

※本キャンペーンへの応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿の「いいね」両方が必須です。どちらか一方のみの場合は無効となります。

※本キャンペーンは、Meta社およびInstagramとは一切関係ございません。

【アーティスト紹介：むにゅ】

へんてこなぬいぐるみを中心に、へんてこなオモチャみたいな、インテリアみたいな、へんちくりんな持ちもの的なものザクザクつくっております꒰ᵔ‿ᵔ꒱

▶アーティスト公式SNS

・X：https://x.com/munyumuunyu

・Instagram：https://www.instagram.com/muunyu/

【KENELESTAND／ケンエレスタンド 概要】

KENELESTANDは、ケンエレファントのミニチュアをメインに、コレクターに向けた、コレクションを楽しめるアイテムを集めたカプセルトイショップです。毎月新しいアイテムがリリースされるので、行くたびに発見と出会いを通じて、“カプセルトイの世界”を楽しめる場所です。

＜常設店舗 一覧＞

・ケンエレスタンドEchika fit 東京店

・ケンエレスタン八重北店

・ケンエレスタンド秋葉原店

・ケンエレスタンド新橋店

・ケンエレスタンドエキュート上野店/上野ランド

・ケンエレスタンドEchika fit上野店

・ケンエレスタンド札幌ステラプレイス店

・ケンエレスタンド名古屋駅店

・ケンエレスタンド名古屋伏見店

・ケンエレスタンド横浜赤レンガ倉庫店

・ケンエレスタンド新横浜駅店

・ケンエレスタンドASTY京都 八条東口店

▶ケンエレスタンド公式SNS

・X：https://x.com/kenelestand

・Instagram：https://www.instagram.com/kenelestand/

【株式会社ケンエレファントについて】

・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ

・代表取締役社長：石山 健三

・設立：2000年2月9日

・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか

・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp

▶ケンエレファント公式SNS

・X：https://twitter.com/kenelestaff

・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/