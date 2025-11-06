「生成AIの導入・利用にあたっての法的リスクと対策」と題して、弁護士法人内田・鮫島法律事務所 パートナー弁護士 高瀬 亜富氏によるセミナーを2025年12月15日(月)に開催!!

株式会社　新社会システム総合研究所

【AI活用が企業競争力を左右する今】


生成AIの導入・利用にあたっての法的リスクと対策


～秘密情報の流出や著作権侵害を防ぐ安全なAI活用法～


[講　師]


弁護士法人内田・鮫島法律事務所　パートナー弁護士　


高瀬　亜富　氏



[日　時]


２０２５年１２月１５日（月）　午後１時～３時



[受講方法]


■会場受講


　ＳＳＫ セミナールーム　


　東京都港区西新橋２-６-２　ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


生成AIは一時的なブームではなく、いまや社会に定着しつつあります。既に生成AIを導入して業務に活用している企業・団体は数多く存在しますし、今まさに、如何に生成AIを利用して業務の効率化を図るか等を模索している企業・団体も少なくないでしょう。


このような状況もあってか、弁護士として生成AIに関する法律相談を受ける機会が多くなっています。生成AIは非常に便利なものではありますが、そこには決して無視できない法的リスクも存在しているのです。


生成AIは新しい技術であるため、未解決の問題もありますが、本講座では、現時点で理解・議論されている生成AIに関する法的リスクとその対策について、基本的な事項から説明していきたいと思います。



１．生成AIとは


２．生成AIの開発・導入


３．生成AIと個人情報


４．生成AIと著作権


５．生成AIと秘密情報


６．生成AIと誤情報


７．生成AIと各種業法


８．その他


９．質疑応答／名刺交換





