「生成AIの導入・利用にあたっての法的リスクと対策」と題して、弁護士法人内田・鮫島法律事務所 パートナー弁護士 高瀬 亜富氏によるセミナーを2025年12月15日(月)に開催!!

【AI活用が企業競争力を左右する今】

生成AIの導入・利用にあたっての法的リスクと対策

～秘密情報の流出や著作権侵害を防ぐ安全なAI活用法～

[セミナー詳細]

弁護士法人内田・鮫島法律事務所 パートナー弁護士

高瀬 亜富 氏

２０２５年１２月１５日（月） 午後１時～３時

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

生成AIは一時的なブームではなく、いまや社会に定着しつつあります。既に生成AIを導入して業務に活用している企業・団体は数多く存在しますし、今まさに、如何に生成AIを利用して業務の効率化を図るか等を模索している企業・団体も少なくないでしょう。

このような状況もあってか、弁護士として生成AIに関する法律相談を受ける機会が多くなっています。生成AIは非常に便利なものではありますが、そこには決して無視できない法的リスクも存在しているのです。

生成AIは新しい技術であるため、未解決の問題もありますが、本講座では、現時点で理解・議論されている生成AIに関する法的リスクとその対策について、基本的な事項から説明していきたいと思います。

１．生成AIとは

２．生成AIの開発・導入

３．生成AIと個人情報

４．生成AIと著作権

５．生成AIと秘密情報

６．生成AIと誤情報

７．生成AIと各種業法

８．その他

９．質疑応答／名刺交換

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

