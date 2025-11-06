子育てを終えても廃棄ゼロの選択肢。CURIO がペットカートユニットとマルチカートユニットを2025年11月5日（水）より発売

株式会社キュリオ

国産ベビーカー「CURIO Stroller」を開発・製造する株式会社キュリオ（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：高橋陽介）は、子育て後のベビーカー廃棄問題の解決を目指し、愛用のベビーカーをペットカートや荷物運搬用のマルチカートとして長く使い続けられる「ペットカートユニット」と「マルチカートユニット」の2製品を、2025年11月5日(水)より自社オンラインストアにて発売します。価格は29,700円(税込)から。

これまで行ってきた使用済みベビーカーを回収・再活用する循環型モデルをさらに進化させる取り組みです。

URL：https://www.curio-web.com/pet-multi-cart-unit

購入はこちら :https://www.curio-web.com/

開発の背景

日本では子育てが終わるとベビーカーが不要となり、多くが廃棄されるのが現状です。国産ベビーカー CURIO Stroller（キュリオ ストローラー）ではこの課題に対し、使い終わって不要になったキュリオストローラーを回収、自社でオーバーホールし、再塗装・パーツ交換を行うことで再生品として再活用。再生品として、通常よりお求めやすくご提供したり、東京都現代美術館（MOT）、横浜美術館、金沢21世紀美術館、岐阜かかみがはら航空宇宙博物館、丸ビル・新丸ビル、岐阜県庁などでも貸出ベビーカーとして採用され、循環型モデルとして社会的評価を受けています。

こうした循環型の取り組みをさらに進化させるべく、2025年11月5日より発売開始する別売ユニットにより、既存のキュリオベビーカーは 子育て後もペットカートや荷物用マルチカート として活用可能になりました。資源を無駄にせず、長く使える選択肢を社会と暮らしに広げます。

商品詳細

各ユニットは付属の工具だけでご自身で取り付けられ、ベビーカーとしての操作性や機動性はそのままに、ペットとのお出かけや買い物など、子育て後の生活シーンで活躍します。

※お客様が当社に取付をご依頼いただく場合は、送料のみご負担いただければ対応いたします。

※キュリオストローラーをベビーカーとして3年以上ご使用のお客様には、安全面からもメンテナンスサービス(https://www.curio-web.com/support)のご利用をおすすめしています。

ペットカートユニット

小型犬～中型犬対応（2匹以下、合計体重12kg以下）、通気性と安全性を確保。散歩や通院に最適。

左・中はペットカートユニット装着時（キュリオペットカート）のイメージ。右はカーゴ内。- 製品名：キュリオペットカートユニット- カラー：ダークグレー- 価格：33,000円（税込）マルチカートユニット

買い物やアウトドア、荷物運搬に活躍する大容量仕様（15kg以下）。

価格・販売について

左・中はマルチカートユニット装着時（キュリオマルチカート）のイメージ。右はカーゴ内。- 製品名：キュリオマルチカートユニット- カラー：ダークグレー- 価格：29,700円（税込）

発売日：2025年11月5日

販売：CURIOオンラインストア(https://www.curio-web.com/)

キュリオストローラーとは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56621/table/26_1_e1a651f3a6484924d05a06720cd41e12.jpg?v=202511070127 ]ベビーカーからマルチカートに、マルチカートユニット装着時のイメージ

CURIO Stroller（キュリオストローラー）は、「子どもを運ぶための道具」ではなく、「子どもと一緒に遊び、成長を見守る乗りもの」として2009年に誕生しました。国産ならではの堅牢なフレーム構造と、長く使えるデザインを追求。家族のライフステージに合わせて、ベビーカーからペットカートやマルチカートへと使い方を広げることで、暮らしと社会にサステナブルな選択肢を提案しています。

デザイナー紹介

プロダクトデザイナー

後藤 規文

愛知県立芸術大学でデザインを学び、株式会社GK京都での製品開発を経て、1998年に「後藤デザインオフィス」を設立。現在は名古屋芸術大学教授として教育にも携わりながら、実用性と美しさを兼ね備えた製品デザインを数多く手がけています。

キュリオストローラーは、後藤氏の「使う人の暮らしに寄り添い、長く愛されるモノを作る」という哲学と、CURIO代表 高橋陽介の「子どもと遊べる乗りものを」という想いが重なって生まれたプロダクトです。

過去作品

CURIO カスタマーサービス

キュリオペットカートユニット、キュリオマルチカートユニットの取付けは、オーバーホールやメンテナンスのタイミングでも可能です。ご購入、修理・メンテナンスのご相談、お問い合わせは、CURIOカスタマーサービス(https://www.curio-web.com/support)までご連絡ください。

TEL 058-271-7430／FAX 058-213-5388

info@curio-web.com

営業時間 10:00-17:00（年末年始、土日祝日を除く）

会社情報

CURIO Inc.（株式会社キュリオ）

・所在地：岐阜県岐阜市城東通2-37

・代表取締役：高橋陽介

・事業内容：パーソナルモビリティの開発・製造・販売

・主な製品：国産ベビーカー「キュリオ ストローラー」（2009年～）

電動カート「SCOOスクー」（2017年～）

協業実績：イオンモール様との館内移動用「ショッピングモビリティ」

三菱電機株式会社様との自律走行PMV・AMRの開発

詳細はこちら：https://www.curio-inc.co.jp/

