リンプレス、ジャパンマリンユナイテッドのDX・業務改革を主導する「デジタル・IT企画人材」の育成を支援

この度、株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮 以下、リンプレス）は、船舶・艦艇・海洋浮体構造物等の設計、製造、販売等を行うジャパンマリンユナイテッド株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：廣瀬 崇 以下、ジャパンマリンユナイテッド）様の「IT・システム企画研修(https://www.linpress.co.jp/service/it_planning)」導入事例を公開いたしましたのでご報告申し上げます。

インタビュー記事全文を読む :https://www.linpress.co.jp/case/11- IT企画の手順・進め方を体系的に学び、業務改革を推進する人材を育成する- 社内での共通の考え方を確立し、プロジェクトの方向性を明確にする- 超上流工程（IT企画・システム化計画）段階における経験やスキルに個人差があり、属人化してしまっている- 部門内でIT企画段階における共通認識がなかったため、業務の進行手順もばらばらな状態となっている- DXやIT領域に特化した教育カリキュラムが不足している- 受講者が共通の考え方を身につけた結果、プロジェクトの方向性についての理解が深まり、業務の進行が円滑になった- 「背景確認シート」などの成果物フレームを活用することで、プロジェクトメンバー間でのコミュニケーションが活性化され、業務の精度が向上した- 研修を通じてDX推進に取り組む意識が高まり、業務部門との連携が強化された

ジャパンマリンユナイテッド株式会社（以下JMU）は、世界トップクラスの技術リソースと生産・研究設備をもとに、多種多様な商船、艦船、官公庁船の建造と修理、洋上風力浮体の研究開発などの海洋・エンジニアリング事業に幅広く取り組んでいます。

近年では、サステナビリティ／ESG（環境・社会・ガバナンス）の3つの観点に対する取り組みを進めています。

「環境」

地球環境保全に向けて、GHG（温室効果ガス）排出量削減のための次世代省エネ船の開発と建造や、会社方針に基づいた事業所の多方面にわたる環境・省エネ活動等を推進

「社会」

品質の確保・向上に向けた品質マネジメントシステムの運用や、「JMU 人財方針」に基づいた人財の育成と働き方改革の推進

「ガバナンス」

公正で透明性のある企業活動を行なうために、意思決定の手続きのルール化、コンプライアンス強化、リスクマネジメントの徹底を図り、健全かつスピード感のある企業運営を推進

リンプレスは、2024年7月に同社のデジタル業務改革推進センターに「実践型IT・システム企画研修（インハウス）」（以下本研修）を実施させていただきました。

今回は、本研修の導入に至った背景や今後の展望について、デジタル業務改革推進センター 情報セキュリティグループ 兼 ITマネジメントグループ グループ長の大下様にお話を伺いました。

■リンプレスの「IT・システム企画研修」について

インタビュー記事全文を読む :https://www.linpress.co.jp/case/11

講義中心・座学形式でIT企画の基本的な手順やポイントをお伝えする１Day型コースと、仮想テーマをもとに、業種や業界の異なる参加者とのグループワーク（他流試合）を通して、IT企画プロセスを実際に体験学習する2Days実践型コースの2つを実施しており、これらを受講することで実務に即したIT企画力を身につけることができます。

所属部門や役割に関わらず、デジタル・IT化を企画する力を身につけたい方や、社内外に向けたIT化の企画提案を行う方にお勧めのプログラムです。ぜひ参加をご検討ください。

■ジャパンマリンユナイテッド株式会社様について

会社名：ジャパンマリンユナイテッド株式会社

所在地：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目4番2号 横浜ブル-アベニュ-

代表者：代表取締役社長 廣瀬 崇

事業内容：船舶・艦艇・海洋浮体構造物等の設計、製造、販売等

設立：2013年1月1日

資本金：575億円

URL：https://www.jmuc.co.jp/

■株式会社リンプレスについて

リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。

会社名：株式会社リンプレス

所在地：〒108-0075東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階

代表者：代表取締役社長 三宮壮

設立：2017年4月1日

株主：株式会社リンクレア（100％）

資本金：5,000万円

事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援

URL：https://www.linpress.co.jp/