字幕生成・翻訳などのAI音声・動画処理サービス『RecCloud』のセールスパートナー・代理店の募集を開始

RecCloudは、法人向けRecCloud プロ・ビジネス版の販売を拡大するため、セールスパートナー・代理店の募集を2025年11月より順次受付開始いたします。

■「RecCloud」セールスパートナー・代理店募集の背景

近年、DX推進・業務効率化の波が加速する中で、音声・動画データを活用した情報共有やナレッジマネジメントの需要が急速に高まっています。

RecCloudは、AI文字起こし・動画字幕生成・自動翻訳・要約・ナレーション生成といった機能をワンストップで提供するクラウド型サービスとして、企業・教育機関・メディア業界など、幅広い分野で導入が進んでいます。

SaaS市場が急拡大する中で、企業が競争優位を築くためには、単なるツール提供ではなく「ユーザー体験（UX）」を重視したソリューション展開が求められています。

その中核を担うのが、地域に密着し、顧客の課題を的確に理解できる販売パートナー・代理店の皆様です。

RecCloudは今後、日本国内における個人・法人利用をさらに拡大していくため、共に市場開拓を進めていただけるビジネスパートナーを募集いたします。

■RecCloudの主な導入事例

・ 企業でのオンライン会議の自動文字起こし・要約共有

・ 教育機関での講義録・動画教材の字幕生成・翻訳対応

・ メディア・制作会社でのYouTube動画、ショートドラマの翻訳・多言語字幕展開

・ コールセンターのお客様サポート記録と改善

■RecCloudが選ばれる理由

・ 高精度AI文字起こし：100以上の言語に対応

・ 動画翻訳＆自動字幕生成：クリックだけで多言語対応動画を作成

・ AI要約・ナレーション生成：議事録や動画の要約・音声合成も可能

・ クラウド管理＆チーム共有：安全なワークスペースで共同作業を実現

これらの機能を通じて、企業・教育機関・クリエイターの業務効率化と国際的な情報発信を強力にサポートします。

■パートナー募集に関して

・ 販売パートナー・代理店として、以下のような企業・個人を歓迎いたします：

・ 法人営業・IT導入支援に実績をお持ちの企業様

・ SaaS製品販売や業務効率化ソリューションに強みのある事業者様

・ 教育・メディア・制作分野での顧客ネットワークをお持ちの方

・ 個人経営のECサイト・ブログ・ウェブストア

詳細については、以下のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。

■パートナー募集問い合わせ先

support@reccloud.com

詳細について、お気軽にお問合せください。

■RecCloud株式会社の概要

RecCloud株式会社は、「AIで映像と音声をもっと自由に」をビジョンに掲げ、AI技術による音声・動画処理ソリューションを提供しています。

AI文字起こし、字幕生成、動画翻訳、要約、ナレーション生成など、映像制作・ビジネスコミュニケーション・教育現場など、あらゆる場面で利用可能なツールを展開しています。

お客様の業務効率化・国際化・デジタル変革を支援し、より多くの人々が「伝わる」世界を実現することを目指しています。

■RecCloudとは

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YTVchYjJ6Ag ]

RecCloudは、音声・動画に特化したAIプラットフォームで、以下のような機能をワンストップで利用できます：

・ AI字幕生成：動画の字幕を自動生成、翻訳

・ 動画翻訳：字幕を多言語へスムーズに翻訳、音声の吹き替えも可能、短い動画にはボイスクローンにも対応

・ AI文字起こし：高精度で音声をテキストに変換

・ テキスト読み上げ：自然な音声で文章を読み上げ

・ AI動画生成：テキストプロンプト・画像をもとにAIが動画を生成

・ 動画・音声の内容要約：YouTube動画やローカルファイルをAIが要約

・ AI動画編集クリップメーカ：長い動画を複数の短いクリップに自動カット

・ Youtube動画関連ツール：URLを貼り付けるだけで、Youtube動画の要約、字幕生成、翻訳ができる

オンラインで完結するため、ソフトのインストールや特別な知識は不要。誰でも簡単に使えるUIと、業界最高水準のAI精度で、多くの企業ユーザーに支持されています。

社名： 株式会社RecCloud,Wangxu Technology Co., Ltd.

公式サイト：https://reccloud.com/jp/

Web版: https://reccloud.com/jp/start

iOS: https://apps.apple.com/jp/app/reccloud/id6476857948

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wangxutech.reccloud&hl=ja&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wangxutech.reccloud&hl=ja&pli=1)